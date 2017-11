El Gobierno ecuatoriano rechazó la "decisión espuria" de cesar a Lenín Moreno como presidente del partido Alianza País

"En algún momento, ciertos compañeros perdieron la brújula. Y no han entendido que el movimiento no es una hacienda, no es una finca. Desconocemos tamaña arbitrariedad", afirmó la vicepresidente encargada de Ecuador, María Alejandra Vicuña