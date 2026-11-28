Todo fue normal en el vuelo DC-10 de Air New Zealand del 28 de noviembre de 1979 hasta las 19.08, cuando el avión desapareció abruptamente del radar (Wikipedia)

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Como emprendimiento turístico era tan atractivo como lucrativo. La Antártida estaba allí, blanca, misteriosa e inexplorada para atraer los deseos y los dólares de los viajeros que quisieran sobrevolarla. En la década de los 70, la propuesta no carecía de audacia: la cobertura aérea internacional tenía un límite en el paralelo sur de 60 grados y, en consecuencia, los vuelos de turistas hacia la Antártida se realizaban bajo la exclusiva responsabilidad de las compañías aéreas que los organizaban. Una de las pocas que se atrevía era Air New Zealand, cuyos aviones despegaban de Auckland. La principal atracción del paseo era un vuelo a baja altura sobre la isla de Ross, donde se levanta el Monte Erebus, de 3.749 metros de altura y uno de los pocos volcanes del mundo en actividad permanente. El imponente espectáculo de la lava derramándose sobre el hielo valía, por sí solo, el altísimo costo del pasaje. Era la penúltima etapa del vuelo, ya que después de sobrevolarlo, el avión debía retomar su ruta original para hacer escala en la isla de Christchurch y después retornar a Auckland.

El reloj del Aeropuerto Internacional de Auckland marcaba las siete en punto cuando el remozado DC-10 de Air New Zealand carreteó por la pista principal y se elevó para perderse en el cielo claro de la mañana del 28 de noviembre de 1979. En la cabina de pasajeros reinaba el entusiasmo ante la perspectiva de un vuelo atípico: no se trataba de viajar a ninguna parte sino simplemente de volar, filmar, tomar fotografías y vivir una experiencia reservada a muy pocos mortales, la de sobrevolar el Continente Blanco. Además de los 20 tripulantes de rigor, en las cómodas butacas —todas de primera clase— se repartían 191 neozelandeses, 24 japoneses, 12 estadounidenses, 7 australianos, 2 ingleses y 1 canadiense que habían sido seducidos por la atractiva —y onerosa— propuesta turística. Las ventanillas estaban abiertas y, a la inversa de los vuelos de línea, nadie pensaba en dormir: los esperaban 11 horas de aventura durante las cuales, con buenas bebidas y excelente comida a disposición, la actividad sería mirar, mirar y mirar hacia afuera sin dejar de prestar atención a las explicaciones del guía y comentarista de la excursión. Todo fue normal hasta las 19.08, cuando el avión hizo silencio de radio y desapareció abruptamente del radar.

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La aeronave fue declarada oficialmente desaparecida a las 23.25, media hora después de que, según los cálculos más optimistas, hubiera agotado el combustible de sus depósitos. La búsqueda, sin embargo, había comenzado antes, apenas minutos después del último contacto radial. Las posibilidades se reducían a dos: que el avión se hubiese estrellado o que el piloto hubiera logrado un casi imposible aterrizaje de emergencia en la isla de Ross. En ese caso, aún había esperanzas de encontrar a personas vivas.

La época del año jugaba a favor: la Antártida estaba en su “pico veraniego”, cuando los hielos polares se retiran a su límite meridional y las temperaturas son un poco más soportables: alrededor de 50 grados bajo cero. Sin embargo, las esperanzas desaparecieron diez horas y media después del último contacto cuando, a las 5.35 de la mañana del 28 de noviembre, un helicóptero de la Armada estadounidense avistó algunos restos del avión en la ladera nordeste del volcán, a unos 800 metros de altitud.

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Unas horas más tarde, montanistas neozelandeses trasladados en avión hasta la base estadounidense Mc Murdo se descolgaron con cuerdas desde otro helicóptero para explorar el sector y auxiliar, en el improbable caso de que hubiera, a algún sobreviviente. La tarea de esos tres hombres estaba llena de riesgos: debían caminar por una superficie de hielos perpetuos calados por fisuras y grietas, muchas de ellas invisibles a simple vista y por eso extremadamente peligrosas. Encontraron la cola del avión casi intacta pero vacía y otros restos esparcidos en un sector de 600 metros por cien. “Nuestra impresión es que estalló al chocar con el volcán. No encontramos sobrevivientes”, dijeron en la primera comunicación radial. Cuando volvieron a ser izados por el helicóptero habían contado 58 cadáveres y muchos restos mutilados en toda el área, aparentemente destrozados por una explosión.

Un nuevo grupo se dirigió a la mañana siguiente hacia el lugar del desastre. Lo formaban otros cuatro montañistas, cinco peritos en análisis de accidentes aéreos y tres expertos policiales en identificación. Todos se habían ofrecido voluntariamente, por lo riesgoso de la misión. Su objetivo era colaborar con las tareas de rescate de los cuerpos y los restos del avión en la ladera del monte, mientras que el resto se instaló en la base norteamericana para identificar a los cadáveres y hacer las primeras investigaciones sobre las causas de la caída del avión.

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Fue necesario esperar dos semanas, después de la tragedia, para conocer el informe de los peritos y saber qué había ocurrido con el avión (Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos de Nueva Zelanda)

Causas y consecuencias

Los peritos sabían que tenían un interrogante fundamental que resolver: ¿Por qué el piloto se había desviado de la ruta establecida? ¿Se trataba de un error del comandante del DC-10 o se había visto obligado a hacerlo a raíz de una falla en el avión? En la respuesta había millones de dólares en juego. Lo único seguro era que no había respetado la ruta habitual, porque de otro modo el avión no se habría estrellado contra la ladera norte del Erebus, cuando lo indicado era que lo sobrevolara por el lado noroeste, donde el riesgo era infinitamente menor.

El análisis de las grabaciones de la caja negra demoraría varios días, pero la opinión pública, la compañía de aviación y la corporación Mc Donell Douglas necesitaban una declaración urgente. Tal vez por eso, el jefe de operaciones antárticas del Ministerio de Investigación Científica e Industrial de Nueva Zelanda, Roy Thomson, se apresuró a poner en juego una hipótesis antes de que pasaran 48 horas: “Al parecer hubo un importante error de navegación por parte del piloto del avión, que se encontraba sobre el lado peligroso del Monte Erebus. El aparato se estrelló sobre el flanco nordeste del volcán, mientras que en principio tendría que haberlo evitado por el noroeste. Debido a que en sus comunicaciones radiales no informó sobre ninguna falla o avería en la aeronave, tenemos que suponer, en principio, que equivocó el camino”, dijo sin mayor fundamento.

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Por su parte, un vocero de Air New Zealand leyó un comunicado de la compañía: “Antes de partir, el avión fue sometido a todos los controles de rutina, sin que los mecánicos hallaran ninguna falla. En caso contrario no hubiera despegado”, aseguró. Mientras tanto, en Estados Unidos, las oficinas centrales de Mc Donell Douglas guardaban un expectante silencio. Sus voceros no atendían a las preguntas de la prensa.

Fue necesario esperar dos semanas más para conocer el informe de los peritos. Luego de aclarar que se había recuperado un ochenta por ciento de los restos del DC-10 y que se había analizado el contenido de las dos cintas de la caja negra, explicaron: “El avión estalló luego de estrellarse contra la ladera nordeste del volcán. Nada en los registros indica la razón por la que el piloto abandonó la ruta prevista ni tampoco brinda indicios sobre la existencia de una falla mecánica. Todo lo anterior nos lleva a suponer que un error del comandante del avión fue la causa más probable del accidente”. Con todos los dedos señalando al piloto, los directivos de Mc Donell Douglas respiraron aliviados: aunque quedaran algunas dudas, el DC-10 había sido declarado inocente.

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El contenido de las cintas de la caja negra confirmó que el avión estalló luego de estrellarse contra la ladera nordeste del volcán, después de que el piloto abandonara o equivocara la ruta prevista (Wikipedia)

El muerto vivo

Durante las primeras horas después del accidente, un malentendido potenció el impacto de la tragedia. Se informó erróneamente que entre los tripulantes del DC-10 se encontraba Sir Edmond Hillary, uno de los más grandes ídolos deportivos de Nueva Zelanda. Alpinista ya retirado, Hillary había ocupado las portadas de casi todos los medios del planeta en 1953, cuando se convirtió en el primer hombre en alcanzar la cima del Everest. Sir Edmond era una de las atracciones suplementarias del vuelo sobre la Antártida, porque se había sumado como guía y, además de comentar a los turistas curiosidades del continente blanco, llenaba los ratos libres relatando anécdotas de su legendaria escalada a la montaña más alta del mundo. Con un vaso de whisky escocés en la mano y tono ameno, “El Conquistador del Everest” —como se lo presentaba en las publicidades del vuelo— captaba la atención de todos y firmaba autógrafos a troche y moche.

La noticia de su muerte corrió como un reguero de pólvora y ya se estaban programado misas por Hillary cuando la información fue desmentida por la compañía aérea. “Sir Edmond realizó tareas de comentarista en vuelos anteriores de Air New Zealand sobre la Antártida, pero esta vez no viajó”, explicó en un comunicado. Horas más tarde, el propio Conquistador del Everest convocó a los periodistas a la puerta de su casa para una conferencia de prensa. Después de lamentar la tragedia y agradecer las oraciones que muchos habían elevado al cielo creyéndolo muerto, el veterano alpinista explicó que, efectivamente, iba a participar de ese vuelo, pero que un fuerte resfrío lo había obligado a quedarse en tierra y así saló su vida.

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En realidad, su aparentemente improvisada conferencia frente a las cámaras de televisión era el resultado de una rápida estrategia de la compañía para salvar el prestigio de sus vuelos sobre la Antártida. “Este desafortunado accidente no impedirá que esté a bordo del avión en el próximo vuelo”, dijo Sir Edmond con aplomo, para que no quedaran dudas y así salvar el negocio. Los vuelos turísticos sobre el Continente Blanco continuaron, aunque poco después Sir Edmond Hillary dejó de participar en ellos como comentarista. No quiso tentar a la suerte otra vez.