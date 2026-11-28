Roberto Gómez Bolaños (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

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La vecindad no era tan bonita como rezaba la canción. Roberto Gómez Bolaños había creado a El Chavo del 8 en 1971 como un sketch de su icónico ciclo, Chespirito. Las escenas entre estos particulares personajes que vivían en este inquilinato se siguieron grabando hasta el año 1992, aunque al día de hoy se siguen repitiendo. Había peleas y discusiones de todo tipo. Sin embargo, en el fondo, todos los que habitaban ese pequeño complejo se sentían parte de una gran familia. En la ficción.

En la realidad, hubo muchas fricciones entre los diferentes integrantes del elenco. Algunas tuvieron que ver con cuestiones profesionales o económicas. Carlos Villagrán, por ejemplo, era el encargado de interpretar a Quico. Pero en 1978 decidió dejar el programa, dicen, que por celos profesionales con su creador. Y mantuvo una disputa con Gómez Bolaños por los derechos de su personaje, que luego siguió haciendo cambiando su grafía por la de Kiko. Algo similar pasó con María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina. Tras el final de las grabaciones, siguió interpretando ese papel que la había hecho famosa, pero Roberto junto con Televisa le iniciaron acciones legales y el litigio se prolongó durante doce años, hasta que la justicia le dio la razón a la actriz. En el caso de Ramón Valdés, el hombre detrás de Don Ramón, dejó el ciclo en 1979 y volvió por un lapso breve en 1981. Su alejamiento se dio por diferencias laborales y, dicen, porque prefería mantenerse alejado de los conflictos.

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Pero otras rispideces tuvieron que ver, ni más ni menos, que con una mujer: Florinda Meza, la encargada de ponerle el cuerpo a Doña Florinda. Sucede que, según contó él mismo en distintas entrevistas, Villagrán había tenido con ella un breve romance a principios de los 70, cuando recién comenzaba el programa. Pero, después, la mujer se convirtió en la esposa de Gómez Bolaños. La relación entre estos habría comenzado durante una gira por Chile. Según ellos confesaron, el primer beso se lo habrían dado, exactamente, el 12 de octubre de 1976. Aunque algunos creen que el coqueteo podría haber empezado mucho antes. Sea como fuere, las historias no se superpusieron. Pero el hecho de que Carlos hubiera estado antes con su compañera de vida habría generado muchas rispideces.

Roberto Gómez Bolaños y Graciela Fernández se casaron en 1968

Lo cierto es que cuando Gómez Bolaños se enamoró de Florinda, estaba legalmente casado con Graciela Fernández, la madre de sus seis hijos: Roberto, Graciela, Marcela, Teresa, Paulina y Cecilia. La había conocido en una fiesta, a través de un amigo en común, en la colonia Del Valle, en Ciudad de México. Ella tenía 15 años y él, 22. La invitó a bailar, quedó flechado y, finalmente, contrajo enlace en 1968. Ella lo acompañó en los comienzos de su carrera, cuando todo era cuesta arriba. Y dicen que hasta le confeccionó el primer traje al Chapulín Colorado, otro de los personajes memorables creados por Roberto. Pero siempre mantuvo un perfil muy bajo. Y, lejos de los medios, se dedicó a cuidar a su familia.

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Sin embargo, cuando Gómez Bolaños hizo pública su relación con Florinda, dejó a la mujer que lo había apoyado en las malas. Y años más tarde, en 2004, se casó con Meza para darle un marco de legalidad a la relación. Ella, después de Villagrán, a quien el propio Roberto le había aconsejado terminar el romance para priorizar su carrera y el programa porque ya había puesto sus ojos en Florinda, había comenzado un vínculo serio con el director del ciclo, Enrique Segoviano. Y hasta había aceptado su propuesta de matrimonio, cuando el protagonista de El Chavo se interpuso en su camino.

Cuando lo hizo, llevaba tiempo intentado conquistarla. Le enviaba flores adonde ella estuviera y sin importarle quién la acompañaba. Pero que Meza, veinte años más joven que él, no se animaba a darle cabida por su fama de mujeriego. Cuando pensó que estaba a punto de perderla para siempre, Roberto disparó toda su artillería para evitar verla frente al altar junto a otro hombre. Y, finalmente, logró su cometido. Aun a costa del sufrimiento de otros...

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La boda civil de Florinda Meza y Gómez Bolaños se celebró en 2004 con una ceremonia íntima en Ciudad de México (IG: @florindamezach1)

No tuvieron hijos. Florinda nunca fue madre, pero dijo haberse llevado muy bien con los descendientes que Gómez Bolaños había tenido con su ex, sobre todo con algunos de ellos. Y hasta aseguró mantener un contacto amable con Graciela, quien tras su separación nunca volvió a formar pareja. Sin embargo, en una entrevista de 2004, se refirió a la mujer y sus chicos como los “siete grandes defectos” de Roberto. Pero luego aclaró que en realidad se refería a los “obstáculos” que le impedían darse el permiso de consumar el amor con el actor.

Si bien la relación no empezó de la manera más prolija, lo cierto es que Gómez Bolaños y Florinda estuvieron juntos durante casi cuatro décadas. Los separó la muerte de él, ocurrida el 28 de noviembre de 2014, a los 85 años, en Cancún. Desde hacía dos décadas, había sido diagnosticado con EPOC. Había sido un fumador durante gran parte de su vida. Y su estado se deterioró de manera abrupta a partir de 2011, cuando su movilidad se vio reducida y requirió de oxígeno suplementario para poder respirar. Pero, durante todo ese proceso, Meza estuvo a su lado. Y fue la encargada de comunicar su fallecimiento.

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Lo que vino después fue una controversia por la herencia y el control del legado artístico de Roberto. Los hijos del actor quedaron como los principales responsables de los derechos de sus personajes, guiones y marcas mediante el Grupo Chespirito. En tanto, Florinda señaló que recibió “poco dinero” ya que Gómez Bolaños le dio prioridad a sus hijos. Y esta tensión volvió a manifestarse con la edición de la serie biográfica Chespirito: Sin querer queriendo, producida por los descendientes del creador del Chavo y estrenada el 5 de junio de 2025. Meza aseguró que no le consultaron y sintió que su personaje no la representaba con el respeto que ella se merecía. Aunque la disputa quedó en los medios y no llegó a sedes judiciales.