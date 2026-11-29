Vecinos registraron los disparos durante la madrugada

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Un policía bonaerense de 33 años fue baleado durante la madrugada de este domingo en Punta Lara, partido de Ensenada, tras salir de su casa para pedirles a un grupo de motociclistas que dejaran de hacer ruido, según confiaron fuentes policiales a Infobae. La víctima recibió un disparo en el muslo izquierdo y permanecía internada a la espera de una evaluación médica para determinar si era necesario someterla a una intervención quirúrgica.

El episodio ocurrió en la zona de las calles 104, entre 3 y 5, en las inmediaciones de La Pérgola, un sector de la costanera donde los vecinos vienen denunciando situaciones de violencia, amenazas, ruidos molestos y maniobras peligrosas con motos.

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Según el parte policial, el herido fue identificado como Camilo Cerdeira, oficial de la Policía de la provincia de Buenos Aires que presta servicios en el Comando de Patrullas de Berisso. Al momento del ataque se encontraba franco de servicio.

Los efectivos acudieron al lugar tras recibir una alerta radial del 911 por la presencia de un hombre herido de arma de fuego. Al llegar, encontraron a Cerdeira consciente y con una lesión a la altura del muslo izquierdo.

En el lugar, la víctima manifestó que no conocía a sus agresores y relató que, mientras se encontraba en la calle, se acercó una moto cuyo conductor efectuó disparos contra él.

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La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 9 del Departamento Judicial de La Plata. El expediente fue caratulado inicialmente como lesiones y, hasta el momento, no se informó sobre detenciones.

El policía recibió un disparo en el muslo izquierdo

El reclamo que terminó a los tiros

La madre de Cerdeira contó al diario platense El Día que los inconvenientes habían comenzado alrededor de las 3 de la madrugada, cuando un grupo de motociclistas se instaló en la zona y comenzó a realizar maniobras y a generar ruidos que impedían el descanso de su familia.

Una hora después, su hijo salió de la vivienda para pedirles que dejaran de hacerlo. De acuerdo con el relato de la mujer, uno de los motociclistas comenzó a insultarlo y, cuando Cerdeira se dio vuelta, le disparó dos veces. Uno de los proyectiles lo alcanzó en la pierna.

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Una de las hermanas del policía escuchó las detonaciones y salió de la casa para asistirlo. “Me dieron un balazo”, le dijo el oficial, según la reconstrucción de su madre.

Cerdeira fue trasladado a una clínica de Ensenada, donde permanecía internado durante la mañana de este domingo. El proyectil había quedado alojado en su cuerpo y los médicos debían evaluar la posibilidad de extraerlo.

Fuentes del caso consultadas por Infobae indicaron que todavía se trabaja para reconstruir las circunstancias en las que se produjo el ataque.

"Hoy sentimos que Punta Lara es tierra de nadie", se quejan los vecinos

El hartazgo de los vecinos

El ataque reavivó los reclamos de los vecinos de la costanera, quienes aseguran que desde hace tiempo conviven con episodios de violencia y situaciones que se intensifican durante las noches de los fines de semana.

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A través de un mensaje que difundieron para visibilizar la situación, los habitantes de la zona denunciaron que en menos de un mes se registraron tres accidentes y que, pese a los reiterados pedidos de intervención a las autoridades municipales, los conflictos continúan.

“Hoy sentimos que Punta Lara es tierra de nadie. Los vecinos vivimos con miedo, mientras las situaciones de violencia se repiten y no encontramos respuestas concretas de las autoridades”, expresaron al portal La Buena Info.

Entre los principales problemas señalaron las amenazas, la inseguridad, los ruidos molestos y los denominados “cortes” con las motos, que generan fuertes detonaciones y suelen prolongarse hasta la madrugada.

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“Ya presentamos reclamos, juntamos firmas y fuimos a hablar con la Intendencia, Tránsito y el área de Seguridad, pero hasta el momento no obtuvimos soluciones que permitan frenar lo que está pasando”, señalaron.

Tras el ataque contra Cerdeira, convocaron a una marcha para la tarde de este domingo en la zona de La Pérgola, con el objetivo de exigir mayores controles y presencia policial en la costanera.

“No queremos que esto se convierta en algo habitual ni tener que lamentar una tragedia para que finalmente nos escuchen. Queremos vivir tranquilos, que nuestras familias estén seguras y poder disfrutar de nuestro barrio sin miedo”, concluyeron.

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