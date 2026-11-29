El vehículo era conducido por un menor de edad.

Guardar

Una adolescente de 15 años murió y otras dos chicas de la misma edad resultaron heridas tras el vuelco de una camioneta en la zona del Mercado Central, en el partido bonaerense de La Matanza. El vehículo era conducido por un adolescente de 17 años, quien perdió el control por circunstancias que son materia de investigación. La Justicia abrió una causa por homicidio culposo.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el siniestro ocurrió sobre la avenida Circunvalación, entre Donovan y Del Arado. Personal de la Comisaría Norte 11ª de La Matanza acudió al lugar tras recibir una alerta del Centro de Monitoreo por un accidente de tránsito con personas lesionadas.

PUBLICIDAD

Al llegar, los efectivos encontraron una camioneta Volkswagen Amarok siniestrada y el cuerpo sin vida de una de sus ocupantes.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, en el vehículo viajaban cuatro adolescentes: tres chicas de 15 años y un varón de 17, que estaba al volante. En base a un video de cámaras de seguridad, los investigadores establecieron que el conductor perdió el control de la camioneta y volcó, sin que hubiera otro rodado involucrado. La secuencia quedó registrada en el video que encabeza esta nota.

El conductor perdió el control de la camioneta y volcó (Captura de video)

Las otras dos adolescentes fueron trasladadas en ambulancia al Hospital Paroissien, donde quedaron bajo atención médica. Según precisaron las fuentes consultadas por este medio, ambas se encuentran fuera de peligro.

PUBLICIDAD

Por el momento, no trascendieron detalles sobre el estado de salud del conductor ni se informó si contaba con licencia habilitante para manejar.

Según pudo constatar Infobae, la camioneta registra dos multas de tránsito generadas en lo que va de 2026, ambas impagas, por un total de $468.000. La primera, de febrero, corresponde a una infracción por exceso de velocidad, mientras que la segunda, de agosto, fue por no detenerse antes de la línea marcada o senda peatonal.

Ambas causas están radicadas en La Matanza y los plazos de pago se encuentran vencidos. Se desconoce quién conducía el vehículo al momento de cometerse esas infracciones.

PUBLICIDAD

Las otras dos adolescentes que viajaban en el vehículo fueron trasladadas al Hospital Paroissien

En el caso interviene la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 del Departamento Judicial de La Matanza, a cargo de Pablo Insúa, que dispuso las actuaciones correspondientes y la notificación formal al adolescente que conducía la camioneta.

La investigación fue caratulada inicialmente como homicidio culposo, una figura penal que, a diferencia del homicidio doloso, contempla aquellos casos en los que se provoca la muerte de otra persona sin dolo, como consecuencia de una conducta imprudente, negligente o contraria a las normas.

Las actuaciones judiciales estarán orientadas a determinar las circunstancias en las que se produjo el vuelco y establecer si existió alguna responsabilidad penal por parte del conductor.

PUBLICIDAD

Durante 2025, 4.060 personas murieron en siniestros viales fatales en todo el país

Más de 4.000 muertos por siniestros viales en la Argentina

Durante 2025, 4.060 personas murieron en 3.255 siniestros viales fatales en todo el país, según el informe preliminar elaborado por la Dirección de Estadística Vial del Observatorio Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), actualizado en abril de 2026.

La cifra equivale a un promedio de 11 fallecidos por día y se mantiene en niveles similares a los registrados durante 2024, cuando se contabilizaron 4.043 víctimas fatales.

La provincia de Buenos Aires concentró la mayor cantidad de fallecidos en términos absolutos, con una estimación de 1.281 víctimas durante 2025, lo que representa casi un tercio del total nacional.

PUBLICIDAD

El perfil histórico de víctima fatal se mantiene: hombres, jóvenes entre 15 y 34 años y usuarios de motos

Uno de los datos que surge del relevamiento oficial es la incidencia de la siniestralidad vial entre los jóvenes. Entre las víctimas cuya edad pudo determinarse, el 43% tenía entre 15 y 34 años. En particular, la franja etaria de 15 a 24 años representó el 20%.

En cuanto al medio de transporte, los motociclistas constituyeron el 46% de los fallecidos cuya modalidad de desplazamiento fue identificada, seguidos por los ocupantes de automóviles (23%), los peatones (14%) y quienes viajaban en camionetas (8%).