La querella de la familia de Gonzalo Naveiro mantuvo la acusación por dolo eventual y reclamó una condena de 16 años de cárcel.

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La reducción de la acusación y del pedido de pena de la Fiscalía en el juicio por la muerte de Gonzalo Ian Naveiro Siquier, el nene de 7 años atropellado en Puerto Madero durante enero de 2025, provocó indignación en su familia. Por esto, solicitaron seis años de prisión para Mauro Ezequiel Silva, bajo la figura de homicidio culposo agravado.

De esta manera, la acusación inicial por homicidio dolo eventual sufrió una morigeración. Esto impactó directamente en la pena que el Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió para el imputado, ya que plantearon una pena de seis años.

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El cambio implicó una diferencia sustancial respecto de la acusación con la que Silva llegó al juicio. En la etapa de instrucción, la Fiscalía había considerado que su conducta podía encuadrar en homicidio simple con dolo eventual, una calificación que prevé penas de entre ocho y 25 años de prisión.

Durante los alegatos, el MPF entendió finalmente que el hecho debía ser considerado un homicidio culposo agravado, una figura que se aplica cuando una muerte se produce por una conducta imprudente o negligente, sin que exista intención de matar ni aceptación del posible resultado fatal.

Los peritajes viales establecieron que la motocicleta circulaba a 111 kilómetros por hora en una zona con velocidad máxima de 40 kilómetros por hora.

La postura fue distinta a la que se había sostenido al requerir la elevación del expediente a juicio. En aquella presentación, se había planteado que el acusado conocía el riesgo que generaba su forma de manejar y, pese a ello, continuó con la marcha.

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No obstante, la abogada de la familia de Gonzalo, Adriana Biera, confirmó a Infobae que no modificarían la acusación contra el motociclista. Por este motivo, elevó un pedido para que sea condenado a 16 años de prisión.

En este sentido, argumentó que la secuencia previa al impacto excedió una infracción de tránsito y constituyó una conducta consciente frente a un peligro concreto.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 5 de la Capital Federal, integrado por Cinthia Oberlander, Adrián Pérez Lance y Juan Manuel Grangeat, será el encargado de resolver la responsabilidad penal del motociclista y definir la calificación legal que corresponde aplicar.

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Detenido por atropellar y matar a un nene en puerto madero

El hecho ocurrió poco después de la medianoche del 23 de enero de 2025. En ese momento, Gonzalo regresaba con su familia a Lanús después de haber cenado en la Costanera y caminaba hacia una parada de colectivos.

La familia llegó a la avenida Intendente Hernán M. Giralt, entre Macacha Güemes y Azucena Villaflor. Según la acusación original, el nene comenzó a cruzar por la senda peatonal junto a una amiga de su madre, con el semáforo habilitado.

En ese momento, una Kawasaki Z900 ABS conducida por Silva atravesó la zona. Las pericias incorporadas al expediente establecieron que la moto circulaba a cerca de 111 kilómetros por hora, en un tramo urbano donde la máxima permitida era de 40 kilómetros por hora.

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De acuerdo con la reconstrucción de Ingeniería Vial, el vehículo recorrió 53,20 metros en 1,72 segundos antes del impacto. La investigación también sostuvo que el conductor había cruzado previamente un semáforo en rojo y realizado un giro en U antes de retomar la circulación en sentido contrario.

La familia había salido a celebrar que la mamá de la víctima había conseguido empleo

Gonzalo fue embestido mientras cruzaba la avenida. Un automovilista que pasaba por el lugar lo trasladó al Hospital Argerich, adonde llegó con vida. Murió poco después como consecuencia de politraumatismos, contusión polivisceral y una hemorragia interna.

La pesquisa se inició esa misma madrugada con el análisis de cámaras de seguridad de la zona de Puerto Madero. Esos registros permitieron seguir parte del recorrido de la moto antes y después del choque.

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También se incorporaron testimonios, peritajes y datos vinculados a un grupo de WhatsApp denominado “Los Diablos”, integrado por motociclistas. La información permitió vincular una línea telefónica con Silva y contrastar sus movimientos con las imágenes y los datos obtenidos durante la investigación.

Esta recopilación de datos permitió que la moto fuera secuestrada en un allanamiento realizado en Villa Ballester, partido de San Martín. Silva fue detenido cinco días después del episodio y permaneció a disposición de la Justicia mientras avanzaba el proceso.

El debate oral tuvo como uno de sus primeros testimonios el de Florencia Ayelén Siquier, madre de Gonzalo. Ahora, tras los alegatos de las partes, el tribunal deberá fijar la fecha en la que dará a conocer el veredicto y, en caso de una condena, la pena que impondrá al acusado.

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