Marcelo Atamanczuk fue asesinado de dos disparos en la puerta de su casa en Salta

Guardar

Marcelo Wladimiro Atamanczuk, un hombre con antecedentes en una causa federal de narcotráfico y a quien fuentes de la investigación identificaron como chofer de Juan Antonio Aguilera, alias “Juanzuti” y conocido como “El Patrón del Mal del Norte”, fue asesinado a tiros en la puerta de su vivienda de Vaqueros, en Salta.

El crimen ocurrió durante la madrugada del 9 de noviembre, en una casa ubicada sobre la calle Las Virginias al 110, en el barrio San Nicolás. La víctima salió a atender el timbre tras recibir una visita y fue atacada con un arma de fuego. Su pareja escuchó dos detonaciones y luego lo encontró tendido en el acceso al inmueble, con una herida en el rostro.

PUBLICIDAD

Por el homicidio fue detenido Renzo Giuliano Leañoz Moro, de 26 años. En la causa interviene la fiscal penal María Luján Sodero Calvet, de la Unidad de Femicidios en turno, con la colaboración del auxiliar fiscal Ignacio Carrizo.

De acuerdo con el informe del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, María Florencia Tempone, pareja de Atamanczuk, relató que durante la madrugada había recibido mensajes de WhatsApp de Leañoz Moro.

Cerca de las 6, alguien tocó el timbre de la vivienda. La mujer se asomó desde una ventana ubicada en la planta alta y, según declaró, reconoció al ahora detenido en la entrada de la casa.

PUBLICIDAD

El revólver calibre .22 marca Pehuén secuestrado por la policía

Ante la insistencia, Atamanczuk bajó para atender. “¿Quién molesta a estas horas?”, habría dicho antes de dirigirse hacia la puerta. Tempone manifestó que, mientras se cambiaba de ropa, escuchó dos disparos.

Cuando llegó al sector de entrada, encontró a su pareja en el suelo. La mujer llamó por teléfono a Leañoz Moro, quien atendió la comunicación. Según su declaración, el hombre estaba alterado, no hablaba y respiraba de forma agitada.

Personal sanitario constató la muerte de Atamanczuk en el lugar. Los policías que llegaron a la vivienda observaron una vaina servida y una lesión en el ojo derecho de la víctima. La autopsia quedó a cargo del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

PUBLICIDAD

Detención del sospechoso y allanamientos en Vaqueros

Tras las primeras medidas, los investigadores de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas realizaron entrevistas, analizaron cámaras de seguridad públicas y privadas y reunieron información sobre el recorrido del sospechoso.

Leañoz Moro fue demorado en la vía pública, sobre la calle General Güemes al 400, en Vaqueros. Luego, la Fiscalía dispuso estudios sobre el detenido, entre ellos un examen físico, hisopados de manos y nariz, extracción de sangre, análisis de orina y pruebas toxicológicas y de alcoholemia.

El arma que habría sido utilizada en el asesinato no fue encontrada durante las primeras diligencias. Tampoco apareció el teléfono que el sospechoso habría usado para comunicarse con la pareja de la víctima antes del ataque.

PUBLICIDAD

Leañoz Moro fue demorado en la vía pública, sobre la calle General Güemes al 400, en Vaqueros

Ese punto llevó a la Fiscalía a solicitar allanamientos en distintos domicilios de Vaqueros y San Lorenzo, con el objetivo de localizar armas, teléfonos, municiones, prendas y otros elementos que pudieran resultar de interés para el expediente.

El operativo se realizó con la participación de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, la Unidad de Investigación UFINAR y la División Canes de la Policía de Salta.

En una vivienda de La Zanja al 400, en Vaqueros, los investigadores secuestraron un revólver calibre .22 marca Pehuén y 19 cartuchos del mismo calibre. Otro procedimiento se realizó en una casa de la calle General Güemes al 700, propiedad del padre del detenido. Allí incautaron un revólver calibre .22 marca Golman, siete cartuchos y dinero en efectivo: USD 722.840, 27.150 euros y $ 2.122.800.

PUBLICIDAD

El dinero fue contabilizado en el domicilio, pero no quedó secuestrado, reveló Juan Carlos Corbacho, periodista de Radio Metro, emisora de la ciudad de Orán. La Fiscalía de la Unidad de Femicidios consultó a la Fiscalía Federal, que consideró prematuro disponer una medida sobre esos fondos en función de un eventual delito federal. Finalmente, se dejó constancia del hallazgo y del recuento realizado.

La conexión entre ese inmueble y otra vivienda vecina motivó una ampliación judicial para ingresar a un domicilio en la misma calle, vinculado con Leañoz Moro. En esa propiedad se secuestraron un celular, una notebook, prendas de vestir, dos cargadores Bersa con municiones, 17 cartuchos calibre 9 mm, una caja vacía de municiones y un estuche de arma Bersa.

PUBLICIDAD

La víctima había sido detenida en la Operación Imperio

El homicidio volvió a poner bajo revisión los antecedentes de Atamanczuk, oriundo de San Ramón de la Nueva Orán. En 2018 fue detenido en el marco de la Operación Imperio, una investigación que permitió desarticular una organización narcocriminal que operaba en Salta y estaba liderada por Juan Antonio Aguilera, conocido como “Juanzuti”.

El arma secuestrada en el allanamiento

Según la información oficial difundida por el Ministerio de Seguridad de la Nación en aquel momento, el operativo permitió secuestrar 359,596 kg de cocaína luego de una persecución en la zona de El Naranjo. Días después, otros allanamientos en Orán permitieron encontrar 13,607 kilos más, por lo que el total incautado superó los 373 kilos.

PUBLICIDAD

La investigación sobre esa organización incluyó además maniobras vinculadas con el tráfico de personas de origen chino desde la frontera de Aguas Blancas-Bermejo hacia otras provincias, además de bienes, vehículos y dinero que eran analizados como parte de la estructura.

Atamanczuk fue arrestado junto con Aguilera en 2018, cuando ambos circulaban en una camioneta Volkswagen Amarok en las cercanías de San Felipe. Los investigadores deberán establecer si esos antecedentes, algún vínculo comercial previo o un conflicto personal pueden aportar elementos para esclarecer el móvil del asesinato en Vaqueros.

La causa continúa con peritajes sobre las armas, municiones y dispositivos electrónicos secuestrados durante los allanamientos. También resta determinar si alguno de esos elementos guarda relación directa con el ataque fatal contra Atamanczuk.

PUBLICIDAD