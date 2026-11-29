Carlos Cuello brindó información sobre el hecho y dijo que identificaron a tres menores de 15, 14 y 12 años como los responsables

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A menos de 24 horas del incendio que destruyó parte del edificio anexo de la Escuela Nacional N.° 6117 “Remedios Escalada de San Martín” de la localidad de Calchaquí, el intendente local, Rubén Cuello, confirmó que tres menores de edad de 12, 14 y 15 años fueron identificados como presuntos responsables del hecho. La institución, ubicada en el departamento Vera, en el norte de la provincia de Santa Fe, no tendrá clases este lunes 30 de noviembre.

El intendente municipal, a través de un video publicado en redes sociales este domingo desde el exterior del anexo afectado, detalló que la investigación avanzó con celeridad y hacia el mediodía del sábado, el Comando Radioeléctrico local, encabezado por el subcomisario Pablo Chía, y la Secretaría de Seguridad municipal ya contaban con la certeza sobre los presuntos responsables. A las ocho de la noche, los tres adolescentes fueron trasladados a la comisaría y puestos a disposición de la Justicia.

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El trabajo conjunto que permitió ese avance involucró a varias fuerzas: la Policía de Investigaciones (PDI), efectivos de la Unidad Regional XIX del departamento Vera y personal policial local. Cuello agradeció públicamente a cada uno de ellos, así como a los bomberos por su intervención desde el primer momento para contener el fuego, y a los directivos de la institución, que se presentaron de inmediato y permanecieron trabajando durante todo el día.

Lo que encontraron al llegar al lugar no dejaba mucho margen para la duda sobre el carácter intencional del hecho. En uno de los pizarrones del sector afectado había una amenaza: “Los voy a matar a todos”. El edificio anexo, que cuenta con cuatro salones y una cocina, no tenía cámaras de vigilancia ni sistemas de alarma. Los investigadores habían hallado botellas sobre una mesa y materiales escolares revueltos.

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El intendente Rubén Cuello confirmó la identificación de los tres menores desde el exterior del anexo afectado

El daño material fue considerable. Cuello estimó que el 70% del área afectada quedó destruida por completo, según sus propias palabras frente al anexo. Entre los sectores dañados se encontraban dos aulas que la cooperadora escolar había refaccionado y pintado durante la semana anterior, un esfuerzo colectivo que el fuego redujo a escombros en pocas horas.

También se perdieron las medallas y los materiales preparados para el acto de colación de séptimo grado, previsto para los próximos días, que deberán confeccionarse nuevamente. El espacio además era utilizado por un instituto terciario de enfermería y biología.

La institución, que atiende a más de 600 alumnos bajo la modalidad de jornada completa, quedó parcialmente fuera de servicio. Ante esa situación, las autoridades educativas determinaron que este lunes no habrá clases.

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Desde la Municipalidad de Calchaquí ya se dispuso la intervención del arquitecto municipal para comenzar a evaluar los daños, en coordinación con los equipos de Infraestructura de la provincia de Santa Fe. El objetivo es avanzar en la reconstrucción, con el tiempo extra que ofrecen las próximas vacaciones de verano como margen de trabajo.

El fuego destruyó aulas que la cooperadora escolar había refaccionado y pintado durante la semana anterior

En su posteo de Instagram, el intendente remarcó: “Quiero agradecer especialmente a cada vecino, institución y persona que se comunicó para ofrecer su ayuda. Esas muestras de solidaridad demuestran que, cuando nuestra comunidad atraviesa un momento difícil, siempre hay manos dispuestas a colaborar”, escribió.

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El propio Cuello había adelantado en su video que el hecho resultó doloroso en más de un sentido. “Lo que pasó nos duele a todos. No estamos hablando solamente de un edificio dañado por el fuego, estamos hablando de una institución que forma parte de la historia de nuestra ciudad, de generaciones de alumnos, docentes y familias”, expresó. Y fue más allá al reconocer la perplejidad que el episodio dejó instalada: “A veces no entendemos qué está pasando, pero es una realidad que hoy tenemos que salir a trabajar”.

Con los tres menores identificados y la causa en manos de la Justicia, el foco se traslada ahora hacia la reconstrucción. La evaluación técnica de los daños comenzará esta semana, con equipos provinciales y municipales trabajando en paralelo para determinar el alcance de las obras necesarias y trazar un plan que permita recuperar las instalaciones antes del inicio del ciclo lectivo 2027.

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