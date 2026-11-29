Un incendio destruyó dos aulas de la Escuela Remedios de Escalada en la localidad santafesina de Calchaquí.

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Un incendio destruyó dos aulas de la Escuela Nacional Nº 6.117 “Remedios de Escalada” de Calchaquí, en el norte de Santa Fe, durante la madrugada de este sábado. Tras controlar el fuego, los bomberos hallaron en uno de los pizarrones el mensaje: “Los voy a matar a todos”. La causa del siniestro permanece bajo investigación.

El hecho se produjo en un establecimiento escolar ubicado en una ciudad del departamento de Vera, a 210 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Fe. Los indicios apuntan a que el fuego habría tenido un origen intencional.

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A partir del aviso, oficiales de Orden Público y de Cuerpos de la Policía de Santa Fe llegaron al establecimiento y preservaron la escena hasta la llegada de los bomberos, quienes al acudir a la escena solicitaron apoyo al cuartel de voluntarios de Vera para contener las llamas.

El sector atacado corresponde a una construcción anexa al edificio principal del establecimiento educativo, que cuenta con cuatro salones y una cocina. Entre las estructuras dañadas había dos espacios que habían sido refaccionados y pintados esta semana.

El mensaje intimidatorio que apareció en un aula

Según la prensa local, en uno de estos sectores estaban las medallas que los estudiantes reciben durante el acto de colación de 7º grado, que deberán volver a confeccionarse.

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El siniestro que alcanzó el espacio también era utilizado por un instituto terciario de enfermería y biología.

En el sector no hay cámaras ni alarmas, mientras que algunos vecinos sostuvieron en redes sociales que el incendio fue provocado por un grupo de delincuentes.

Hasta el momento, los investigadores encontraron botellas sobre una mesa y materiales escolares revueltos, consignó el diario Uno.

Las instalaciones alcanzadas por las llamas también funcionaban como sede de un instituto terciario de enfermería y biología.

Desde la política, el hecho tuvo repercusiones. Juliana Caillat, subsecretaria de Asuntos Electorales del Ministerio de Gobierno de la provincia de Santa Fe, exconcejal de Calchaquí, manifestó su preocupación. “Porque una escuela es mucho más que un edificio: es un lugar de encuentro, de aprendizaje, de sueños y de oportunidades para nuestros niños”, expresó, y se mostró abierta a contribuir a la recuperación de los espacios afectados.

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“Cuando se lastima a una escuela, se lastima a toda una comunidad. Frente a la violencia, nuestra respuesta debe ser la unión, la solidaridad y el compromiso con la educación. No están solos”, lamentó.

Por su lado, el diputado provincial Sergio “Chiqui” Rojas también cuestionó lo ocurrido, y se refirió al mensaje intimidatorio. “¿Qué está pasando con nuestros vínculos, con el respeto por el otro y con el cuidado de aquello que tanto esfuerzo nos cuesta construir entre todos?”, se preguntó el legislador del Partido Socialista (PS).

El fiscal de Flagrancia ordenó relevar las cámaras de seguridad de la zona y tomar testimonio a los vecinos.

“Necesitamos que se esclarezca lo sucedido y se determinen las responsabilidades. Pero también necesitamos una reflexión colectiva sobre la violencia que atraviesa nuestra sociedad y que no podemos naturalizar. La escuela debe ser un lugar donde nuestros chicos aprendan, compartan, crezcan y se sientan seguros”, dijo, y finalizó: “Tenemos mucho por reconstruir. Y no me refiero solamente a las aulas”.

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El fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA) ordenó identificar a los vecinos que pudieran aportar información, verificar la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en las inmediaciones y proceder al secuestro de las imágenes disponibles.