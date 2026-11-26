Las cámaras de seguridad registraron a los cuatro acusados dentro del edificio de Saavedra (Fuente: Fiscales.gob)

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Cuatro personas fueron procesadas con prisión preventiva por el asesinato de Constantino Luis Arturo Rodríguez, a quien encontraron atado y asfixiado en su departamento de Saavedra tras un robo. La Justicia consideró que los acusados actuaron bajo un plan previo.

Los acusados son una mujer de 22 años, un hombre de 41 y dos jóvenes de 19. Para el juez, existen elementos que los vinculan como coautores de un homicidio triplemente agravado, por ensañamiento y alevosía, por la participación premeditada de dos o más personas y por haber sido cometido para ocultar otro delito. También fueron procesados por robo agravado en poblado y en banda.

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La investigación comenzó el 9 de septiembre, cuando la madre de Rodríguez denunció que no lograba contactarlo desde la mañana del 3. Tras consultar a un amigo de su hijo, supo que lo había visto esa noche y que tenía previsto reunirse con una mujer. La denunciante fue hasta el departamento de Rómulo Naón al 3500 y, como no recibió respuesta, pidió intervención policial. Los agentes ingresaron con una llave facilitada por una vecina y encontraron el cuerpo en el living.

Rodríguez estaba boca abajo, con las manos y los pies atados. Tenía un cable alrededor del cuello y un trapo en la boca. El departamento se encontraba revuelto y faltaban el teléfono celular, las llaves y otros objetos personales.

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La autopsia realizada por el Cuerpo Médico Forense indicó que la víctima presentaba golpes en el rostro y heridas punzantes en el tórax, los brazos y las piernas. Los especialistas determinaron que falleció a causa de una “asfixia mixta”, asociada a mecanismos de sofocación y a la posición en la que se encontraba.

La pesquisa se apoyó en imágenes de las cámaras de seguridad del edificio, registros del Centro de Monitoreo Urbano y datos entregados por una aplicación de transporte. Según la reconstrucción judicial, la mujer imputada se reunió con Rodríguez el 3 de septiembre por la noche, tras haber coordinado un encuentro.

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Imágenes del edificio incorporadas al expediente permitieron seguir los movimientos de los imputados antes y después del ataque (Fuente: Fiscales.gob)

Cerca de las 19:45, la joven abordó un vehículo de aplicación en la intersección de avenida de los Constituyentes y Zufriategui, en Villa Martelli. Aproximadamente a las 20 llegó al edificio de Saavedra, donde la víctima bajó a recibirla. De acuerdo con la investigación, ambos permanecieron en el departamento y consumieron bebidas alcohólicas.

Pasada la 1, la mujer solicitó otro automóvil mediante la misma plataforma. En ese vehículo viajaron los tres hombres acusados, quienes fueron recogidos en la zona de Villa Martelli y trasladados hasta la vivienda de Rodríguez. La pesquisa sostiene que la joven les permitió ingresar al inmueble.

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Ya en el departamento, los acusados habrían atacado a Rodríguez. Para el juez, los cuatro acusados actuaron de manera coordinada y luego sustrajeron sus pertenencias.

Poco después de las 2, las cámaras registraron cómo los sospechosos se retiraban. Uno de ellos vestía una campera camuflada que no llevaba al llegar y que más tarde fue identificada como propiedad de Rodríguez. Cerca de las 2:30, los cuatro abordaron otro vehículo en Plaza y avenida Congreso, que tomó por avenida de los Constituyentes hacia la avenida General Paz para regresar a la provincia de Buenos Aires.

Los registros de la aplicación de transporte y una cuenta de Mercado Pago llevaron a los investigadores hasta la mujer acusada de facilitar el ingreso de los otros sospechosos. A partir de ese dato, la División Homicidios montó una vigilancia sobre su domicilio y la detuvo el 11 de septiembre en San Martín, junto con el hombre de 41 años.

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Uno de los detenidos fue arrestado con una campera camuflada que, de acuerdo con la investigación, pertenecía a la víctima (Fuente: Fiscales.gob)

Los otros dos imputados, ambos de 19 años, fueron arrestados el 5 de noviembre durante allanamientos en sus domicilios de Villa Maipú. Los cuatro negaron haber participado del hecho al ser indagados.

La medida fue dictada por el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.° 8, Alfredo Godoy, a partir de la investigación que llevaron adelante el fiscal José María Campagnoli y el auxiliar fiscal Facundo Vidal, de la Fiscalía de Distrito de los barrios de Saavedra y Núñez.

El magistrado consideró además que actuaron sobre una víctima que no tenía posibilidades de defenderse. También ordenó embargos superiores a $213 millones sobre los bienes de cada acusado.

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La defensa de la mujer apeló su procesamiento, pero la Sala 7 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó la decisión el 15 de octubre. La investigación continúa bajo la órbita de la fiscalía de Saavedra y Núñez, con la intervención de la Policía de la Ciudad.