La pareja regresó al domicilio durante la madrugada del lunes tras asistir a una celebración familiar de comunión

Guardar

Un brutal hecho horrorizó a la provincia de La Rioja después de que un agente de la policía provincial y su pareja aparecieran muertos. Los investigadores apuntan a la hipótesis de que Lucas Ezequiel Nieto, de 37 años, mató a su pareja Clide del Rosario Paredes, de 30 años, y luego se suicidó.

La cronología de los hechos comenzó a tomar forma a partir de las primeras pericias. La pareja había asistido el domingo a un festejo familiar por una comunión. Tras compartir esa celebración, ambos regresaron al domicilio durante la madrugada del lunes, cerca de las 5:00. Fue recién alrededor de las 9:30 cuando el padre de Nieto llegó a la vivienda y encontró los cuerpos.

PUBLICIDAD

El comisario mayor Alejandro Quinteros, jefe del Departamento de Relaciones Institucionales de la fuerza, fue el encargado de brindar los primeros detalles públicos del caso en diálogo con Riojavirtual Radio. “Ayer nosotros tomamos conocimiento de esta infausta noticia. En un escenario donde dos personas se encontraron sin vida comienza todo un trabajo de investigación”, señaló el funcionario. Quien, además, precisó que la policía tuvo conocimiento del hecho aproximadamente a las 8:30 del lunes.

La jueza de Violencia de Género y Protección Integral de Menores Gisela Flamini encabeza la investigación judicial de la causa (Gentileza: La Red 88.3 La Rioja)

La propia fuerza también aclaró la trayectoria institucional de Nieto dentro de la policía. Quinteros fue categórico: el efectivo no registraba denuncias policiales previas por violencia de género y su legajo no indicaba ningún comportamiento inadecuado o violento. “No había denuncias previas por violencia de género y su legajo tampoco indicaba algún problema psicológico. Era un efectivo que gozaba de un buen concepto”, afirmó el comisario.

PUBLICIDAD

Más aún, detalló que Nieto había participado en distintas instancias de formación interna. “Se capacitaba, inclusive realizó una capacitación de la ley Micaela, otros cursos más. Un efectivo que gozaba de un buen concepto funcional”, completó Quinteros, quien reconoció que hay aspectos del caso que la propia institución aún desconoce.

El comisario también se refirió al presunto instrumento del crimen. “Presumiblemente, el crimen fue cometido con el arma reglamentaria; todo indica eso”, afirmó el funcionario. De igual manera, todo indica que el hecho constituye un femicidio, seguido de suicidio. “Todos los caminos indican que se trata de un femicidio, pero no lo podemos ratificar ahora. Hay una investigación en curso, pero todo nos lleva hacia ese camino”, expresó.

PUBLICIDAD

Al mismo tiempo, aclaró que la causa tiene interrogantes pendientes que dependerán del avance de distintas pericias, incluido el análisis de los teléfonos celulares de ambas víctimas. “Hay una serie de interrogantes para los cuales hoy todavía no tenemos respuestas”, dijo.

Los estudios forenses se realizaron durante el lunes y estuvieron a cargo del médico forense Alberto Zalazar, de acuerdo con la información de Nueva Rioja. Una vez finalizadas las pericias, y por disposición de la magistrada interviniente, se autorizó la entrega de los restos de ambas víctimas a sus respectivas familias para el velatorio y la posterior sepultura.

PUBLICIDAD

La causa judicial quedó a cargo de la jueza de Violencia de Género y Protección Integral de Menores, Gisela Flamini, quien conduce la investigación desde sus inicios. Los investigadores mantienen abiertas todas las líneas de trabajo mientras continúan las pericias y se recaban testimonios para reconstruir con precisión lo que ocurrió en la vivienda de Patquía en las primeras horas del lunes.