El procedimiento se realizó en una vivienda del barrio Villa Obrera de Villa Regina, en el marco de una causa por presunto juego ilegal (Fuente: El Cordillerano)

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Un allanamiento por una investigación sobre sorteos difundidos en redes sociales dejó tres personas imputadas por presunto juego ilegal en una vivienda del barrio Villa Obrera de Villa Regina, en la provincia de Río Negro. Durante el operativo, la Fiscalía secuestró teléfonos, una computadora y otros dispositivos electrónicos.

El procedimiento se realizó el martes, a partir de una causa que indaga una posible explotación y organización habitual de juegos de azar sin la autorización correspondiente. Según publicó El Cordillerano, ninguna de las personas investigadas quedó detenida, aunque las tres continuarán vinculadas al expediente en calidad de imputadas.

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La pesquisa comenzó tras una presentación de la Lotería de Río Negro por sorteos que se promocionaban de manera abierta en redes sociales. Las primeras medidas reunieron indicios de que una mujer utilizaba un perfil de redes sociales para organizar y difundir las propuestas.

Los premios habrían incluido inicialmente electrodomésticos y luego vehículos. También se analiza la participación de quienes aparecen como titulares de las cuentas que habrían recibido las transferencias de dinero efectuadas para acceder a los sorteos.

El operativo fue dirigido por la Fiscalía integrada por Vanesa Cascallares y Rodrigo Vazana, con intervención de efectivos de las comisarías Quinta y 35 como auxiliares de la investigación penal.

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En el domicilio allanado, los investigadores incautaron al menos cinco teléfonos celulares, una computadora, diversos dispositivos electrónicos y elementos que, según la hipótesis fiscal, podían estar destinados a ser entregados como premios.

La Fiscalía trabaja desde el inicio del expediente en la preservación de prueba digital con la participación de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITEL). En las próximas instancias buscará establecer el movimiento económico generado por la actividad investigada.

La conducta es examinada bajo el artículo 301 bis del Código Penal, que prevé sanciones para quien explote, administre, opere, organice o comercialice juegos de azar sin la autorización de la autoridad competente.

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Entre agosto y octubre de 2026, el organismo registró 231 reportes vinculados con juego online ilegal, de acuerdo con datos publicados por Río Negro. La cifra comprende denuncias de particulares, detecciones obtenidas mediante monitoreo digital y situaciones relacionadas con establecimientos físicos clandestinos.

La causa investiga sorteos y propuestas de juego difundidas en redes sociales sin la autorización correspondiente (Imagen Ilustrativa Infobae)

El registro mensual mostró 61 presentaciones en agosto, 75 en septiembre y 95 en octubre. El aumento entre el primer y el último mes fue del 56%. La Lotería aclaró que esos reportes no representan en todos los casos una denuncia penal ni una causa judicial individual: son comunicaciones que el área específica recibe, ordena y deriva según sus características.

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La fiscalización incluye tareas de ciberpatrullaje destinadas a localizar publicaciones, perfiles y páginas que promocionan apuestas sin autorización en Río Negro. Cuando detecta una posible infracción, el organismo puede efectuar una presentación ante el Ministerio Público Fiscal y solicitar la intervención de otras entidades para limitar la difusión o los mecanismos de cobro asociados.

Para ese trabajo, la Lotería mantiene convenios con la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA), Meta, Mercado Pago, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y NIC Argentina. Esos acuerdos buscan canalizar pedidos de baja de cuentas, contenidos y dominios. También contemplan medidas para impedir que plataformas de pago sean utilizadas en transacciones vinculadas con apuestas clandestinas.

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En octubre comenzó a utilizarse un panel específico para centralizar las denuncias y diferenciar los casos de juego online de las presentaciones referidas a locales físicos. La herramienta permite dar seguimiento a cada comunicación y elaborar registros actualizados.

En Villa Regina, la investigación deberá determinar si los sorteos difundidos constituían una actividad de juego de azar sin autorización, quiénes participaron de la organización y cuál fue el circuito del dinero. El análisis de los teléfonos, la computadora y los demás dispositivos secuestrados será parte de las medidas previstas para avanzar sobre esos puntos.