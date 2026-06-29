Un camionero manejaba borracho, quiso evitar un control y agredió a la Policía en Córdoba

Un camión blanco, vehículo asociado a un camionero detenido por agresión y ebriedad, está estacionado de noche en Bell Ville, Córdoba (El Doce.tv)

La detención de un camionero en la ciudad de Bell Ville, provincia de Córdoba, puso en alerta a las autoridades locales luego de que protagonizara una secuencia de alto riesgo en la vía pública.

El incidente ocurrió en las últimas horas, cuando efectivos de la Policía Caminera interceptaron al conductor que circulaba realizando maniobras peligrosas a bordo de un camión.

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Al advertir la conducta temeraria del vehículo, los agentes procedieron a detener la marcha para realizar un control de rutina. La situación se tornó tensa cuando el conductor mostró signos evidentes de estar bajo los efectos de una sustancia. El hombre fue sometido a un test de alcoholemia, cuyo resultado arrojó 2,70 gramos de alcohol en sangre, un valor que excede ampliamente el límite legal permitido para la conducción de vehículos pesados.

La reacción del conductor ante la intervención policial fue violenta y desafiante. De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Caminera, el hombre agredió a uno de los efectivos y se resistió activamente al procedimiento. Esta conducta obligó a los agentes a emplear técnicas de reducción para lograr la detención, garantizando así la seguridad de los transeúntes y del propio involucrado.

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Durante el operativo y según informó el portal El Doce.tv, los uniformados procedieron al secuestro del camión, en cuyo interior hallaron bebidas alcohólicas, un arma blanca y otros elementos que quedaron a disposición de la investigación. La presencia de estos objetos refuerza los indicios sobre la peligrosidad de la situación y la necesidad de una intervención rápida y eficaz por parte de las fuerzas de seguridad.

El episodio tuvo lugar en una zona transitada de Bell Ville, donde la circulación de camiones es habitual debido a la actividad productiva regional. La intervención de la Policía Caminera se produjo tras recibir alertas sobre la conducción errática del vehículo, lo que motivó un despliegue preventivo para evitar posibles accidentes o daños a terceros.

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El conductor enfrenta cargos por conducción peligrosa, resistencia a la autoridad y agresión a personal policial. La investigación busca establecer el recorrido previo del camión y si hubo situaciones de riesgo adicional para otros usuarios de la vía pública. Las cámaras de seguridad y los testimonios de testigos serán claves para reconstruir el episodio.

El camionero agredió a un policía durante el operativo de control y fue detenido

Detuvieron a un camionero por manejar ebrio en la Ruta 2

Hace un mes, un camionero de 49 años dio positivo en el control de alcoholemia que personal de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial de la provincia de Buenos Aires realizaba en el kilómetro 58 de la Ruta 2, a la altura del cruce Etcheverry. Lo sorprendente fue la excusa que le dijo a las autoridades al conocer el resultado: “Me comí una empanadita”.

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La pipeta indicó que tenía 0,65 gramos de alcohol por litro de sangre, cifra que supera el límite de tolerancia cero vigente en territorio bonaerense para conductores profesionales.

La escena, registrada por las body cams del personal que trabajaba en el operativo, se volvió pública a través de un video en el que se escucha el diálogo entre el chofer y la agente del Ministerio de Transporte bonaerense.

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En cuanto el conductor, la empleada le indicó que detuviera el vehículo y que “vaya bajando y tire la copa que tiene”. El camionero obedeció sin oponer resistencia.

Luego de hacer el testeo y antes de saber el resultado, la funcionaria le recordó: “En provincia de Buenos Aires es cero. ¿Sabía que es cero?”.

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Fue al conocer el resultado cuando el conductor ofreció su particular versión de los hechos. “Sí sabía, solamente que me comí una empanadita nomás. Vos sabés que fui a casa a buscar el camión y ahí me invitó mi mamá una empanadita. ‘Bueno’, le dije”, le explicó a la agente.

“Acompañada de un vinito, una cervecita...”, le retrucó la agente. En ese momento, el hombre precisó que fue “un vasito nada más”, para acompañar la comida.

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La justificación no alcanzó para torcer el procedimiento. Los agentes de la Subsecretaría le retuvieron la licencia de conducir y labraron el acta correspondiente por la infracción. El conductor circulaba por la autovía provincial que une el Área Metropolitana de Buenos Aires con la costa atlántica, una de las arterias de mayor tránsito de camiones del país.

Desde la dependencia provincial precisaron que el episodio forma parte de los operativos diarios que se despliegan en rutas y caminos bonaerenses, y que el registro en video a través de las cámaras corporales del personal es práctica habitual en esos controles.

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