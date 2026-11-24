La Fiscalía ordenó allanamientos y la detención de cuatro sospechosos por la muerte del adolescente de 13 años en Cerrillos (El Tribuno)

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La investigación por la muerte de un adolescente de 13 años en el barrio Las Tunas, en la provincia de Salta, sumó nuevos procedimientos. La Fiscalía solicitó allanamientos y detenciones de cuatro sospechosos, entre ellos dos personas mayores de edad y dos menores.

Las medidas fueron requeridas por el fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Daniel Espilocín, quien dirige la causa por el homicidio ocurrido durante la madrugada del domingo 15 de noviembre. Los domicilios alcanzados por las órdenes judiciales corresponden a personas bajo sospecha de haber intervenido en el hecho.

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La pesquisa, según informó el portal del Ministerio Público de la provincia de Salta, ya tiene a un joven de 18 años detenido con prisión preventiva. Está imputado de manera provisoria como presunto autor de homicidio agravado por la participación de un menor de edad, mientras continúan las actuaciones para establecer el grado de responsabilidad de otras personas identificadas durante la investigación.

La Fiscalía sostiene que el joven sería el presunto autor del delito, aunque la investigación continúa abierta y ahora incorpora a los cuatro sospechosos detenidos tras los allanamientos solicitados por Espilocín.

Personal de la UGAP, dependiente del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, estuvo a cargo de los allanamientos y las detenciones solicitadas en el expediente.

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Las personas aprehendidas durante los últimos procedimientos deberán ser sometidas a la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria en las próximas horas, según informó Espilocín. En esa instancia, la Fiscalía expondrá ante la Justicia los elementos reunidos hasta el momento y precisará la calificación legal que pretende atribuir a cada uno de los sospechosos.

La formalización constituye una etapa inicial del proceso penal. Durante esa audiencia, la acusación comunica los hechos investigados y puede requerir medidas restrictivas, mientras las defensas tienen la posibilidad de ejercer sus planteos ante el juez interviniente.

La causa permanece en fase investigativa. Por ese motivo, las responsabilidades de los detenidos deberán ser determinadas a partir del avance de las pruebas y las decisiones judiciales que se adopten en el expediente.

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La intervención de la Fiscalía comenzó luego de que se informara el fallecimiento del adolescente, registrado en la madrugada del domingo 15 de noviembre. El episodio ocurrió en la zona del barrio Las Tunas, dentro del departamento de Cerrillos.

De acuerdo con las primeras actuaciones, agentes policiales fueron enviados al lugar tras una alerta ingresada al Sistema de Emergencias 911 por un desorden en la vía pública. Cuando arribaron, encontraron a dos grupos de personas que se enfrentaban con piedras y otros objetos.

Luego de que los efectivos dispersaran a quienes participaban de la confrontación, advirtieron que el adolescente permanecía tendido en el suelo. Estaba inconsciente y tenía lesiones de gravedad, según la información incorporada a la causa.

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La investigación determinó que la víctima asistió a una fiesta antes de la pelea entre grupos de los barrios Justicia y Las Tunas

Una ambulancia trasladó al menor al hospital San Bernardo. Allí se constató su fallecimiento. Desde entonces, la investigación busca reconstruir la secuencia previa al ataque, identificar a todos los involucrados y determinar qué acciones derivaron en la muerte de la víctima.

Las tareas de la UGAP incluyeron el relevamiento de testimonios y el análisis de registros obtenidos de cámaras de seguridad públicas y privadas. A partir de esos elementos, los investigadores identificaron a personas que podrían haber tenido algún grado de intervención en el hecho.

Según la información reunida en el expediente judicial, la víctima había asistido a una fiesta antes de la pelea. El enfrentamiento se habría producido entre grupos antagónicos vinculados con los barrios Justicia y Las Tunas.

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Ese contexto forma parte de las líneas de investigación que analiza la Fiscalía. Los investigadores deberán determinar cómo se inició la confrontación, quiénes participaron y de qué manera resultó lesionado el adolescente que luego murió en el hospital.