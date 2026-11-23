Mataron a un ladrón de 16 años en Morón

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Un adolescente de 16 años murió de un disparo en la cabeza durante un intento de robo de un auto en Morón, en un episodio cuya secuencia todavía está bajo investigación. Los investigadores intentan determinar si fue alcanzado por un tiro efectuado por uno de sus cómplices o por una persona que intervino mientras ocurría el asalto.

El hecho ocurrió el domingo por la noche en la esquina de Alejandro de Aguado y Juan Maza. De acuerdo con la reconstrucción inicial, un grupo que se trasladaba en un Fiat Cronos gris interceptó a un hombre que circulaba en un Toyota Etios.

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Los asaltantes efectuaron varios disparos contra el vehículo de la víctima. Algunos proyectiles impactaron en la carrocería, aunque el conductor no sufrió heridas.

En medio de la secuencia, uno de los sospechosos, de 16 años, recibió un balazo en la cabeza y cayó sobre el asfalto. Cuando arribó la Policía, ya no tenía signos vitales.

Junto al cuerpo, los efectivos encontraron un arma de fuego. El resto de los integrantes de la banda escapó y era buscado por los investigadores, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Según publicó Primer Plano Online, la investigación se concentraba en establecer el origen del disparo que mató al menor.

La Justicia analiza dos hipótesis sobre el disparo fatal

Una de las líneas de investigación sostiene que el adolescente pudo haber sido baleado por accidente por uno de sus acompañantes durante los disparos contra el Toyota Etios.

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La segunda hipótesis apunta a la intervención de una persona aun no identificada, que habría respondido al ataque contra el conductor. Por el momento, no se informó que hubiera detenidos por el homicidio.

Un adolescente de 16 años murió durante un intento de robo en Morón

En el lugar trabajaron peritos para relevar vainas servidas, el arma hallada junto al joven y los impactos en el vehículo atacado. También se analizaban cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la secuencia e identificar a los demás sospechosos.

En tanto, amigos y familiares del adolescente lo despidieron en redes sociales y apuntaron contra la Policía por, supuestamente, dejarlo morir, con imágenes del adolescente con armas y fajos de dólares.

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