Crimen y Justicia

Video: furiosa persecución a tiros en La Matanza a un ladrón con prisión domiciliaria

Damián Chacón y su cómplice Kevin Bazán fueron arrestados por personal de la Comisaría 5° de San Alberto con varias fracturas. Iban a bordo de una camioneta robada: Bazán estaba acusado de intentar matar a un chofer en un asalto. El espectacular vuelco en la periferia de la villa San Petersburgo

Guardar
Google icon
Persecución y vuelco de dos ladrones de autos en La Matanza

Una furiosa persecución ocurrió en la periferia de la villa San Petersburgo en La Matanza. Dos sospechosos, identificados como Kevin Bazán y Damián Chacón, terminaron ensangrentados en el asfalto tras una carrera a tiros contra el personal de la Comisaría Centro 5° de San Alberto de la Policía Bonaerense.

El hecho ocurrió el 15 de mayo último, aunque trascendió en las últimas horas. Ambos sospechosos viajaban en una camioneta Renault Sandero Stepway blanca a toda velocidad.

PUBLICIDAD

Así, chocaron contra un árbol y volcaron en plena carrera. El vuelco fue filmado por una cámara de seguridad de un vecino de la zona; el video ilustra esta nota. Los efectivos de la Comisaría 5° llegaron poco después. Por el análisis en la numeración descubrieron que la camioneta tenía un pedido de secuestro por robo firmado el día anterior.

Así, Chacón y Bazán terminaron bajo arresto, con una causa por encubrimiento agravado, resistencia a la autoridad y abuso de arma, a cargo de la UFI N°12 de La Matanza. El cruce de información en el sistema también determinó que Chacón debía cumplir arresto domiciliario en una causa a cargo de una fiscalía de menores de la zona. El supuesto delito: intentar matar a un chofer de aplicación en un asalto.

PUBLICIDAD

Hombre joven tumbado en suelo de guijarros con collarín cervical, chaqueta abierta, pantalones grises y zapatillas. Sangre en su mano y en el suelo
Kevin Bazán, herido tras la persecución

Ambos venían de una jornada intensa, por lo visto. Su cómplice Bazán, de 21 años, había sido denunciado el día anterior por amenazas por una mujer de la zona en la misma comisaría donde estaban destinados los policías que lo detuvieron. También tenía antecedentes por robo.

Los disparos comenzaron en la esquina de Rucci y Gavilán, donde la Bonaerense intentó interceptarlos. Allí los delincuentes abrieron fuego y un sargento disparó de vuelta con su arma reglamentaria. Entonces, comenzó la carrera.

Tras el arresto, ambos sospechosos atravesaron una revisión médica. Bazán presentó fracturas en pelvis y clavícula; Chacón tenía una fractura de cráneo.

Un coche blanco volcado de lado en una calle de noche, con dos personas en el suelo y varios agentes de policía a su alrededor. Hay follaje y edificios al fondo
La camioneta tras el vuelco

El submundo matancero dejó otros dos muertos esta semana: el comisario Diego Fernando Ponce, de 46 años, muerto a tiros en un robo en González Catán y el chofer de aplicación Lucas Ezequiel Olivera, asesinado por ladrones en Rafael Castillo mientras iba a bordo de su Ford Kinetic a buscar a un pasajero. Hay un joven de 19 años detenido por el crimen de Ponce; el sospechoso se encontraba, también, bajo prisión domiciliaria.

Horas antes del crimen en Rafael Castillo, la Bonaerense, con los detectives de la Comisaría de Altos de Laferrere, arrestó a cuatro sospechosos acusados de asaltar a nueve choferes entre mediados de abril y comienzos de mayo. Fueron acusados, entre otros delitos, de tentativa de homicidio.

Temas Relacionados

RoboInseguridadLa MatanzaPolicía Bonaerenseúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

San Isidro incorporó armas no letales para los oficiales de su Patrulla Municipal

El intendente Ramón Lanús, en un acto oficial, destacó que la medida ayudará a fortalecer la prevención del delito y la seguridad de los vecinos

San Isidro incorporó armas no letales para los oficiales de su Patrulla Municipal

El caso del mago y masajista condenado por drogar y encerrar a hombres 15 años más jóvenes

Víctor Longobucco fue sentenciado a ocho años de prisión tras una causa por abuso con acceso carnal a cargo de la fiscal Mónica Cuñarro. El tribunal a cargo de su juicio redujo fuertemente la acusación

El caso del mago y masajista condenado por drogar y encerrar a hombres 15 años más jóvenes

Investigan el hallazgo de un cráneo humano en el patio de una casa en Córdoba: la principal hipótesis

Los restos óseos fueron encontrados este domingo en el fondo de un domicilio de La Falda. La Policía realizó rastrillajes en busca de otros huesos

Investigan el hallazgo de un cráneo humano en el patio de una casa en Córdoba: la principal hipótesis

Marcelo Porcel ya usa tobillera electrónica y les dieron botones antipánico a los alumnos del Palermo Chico que lo denunciaron

Los 10 menores que acusaron al empresario por abuso sexual cuentan con el dispositivo para cualquier emergencia. Por qué se demoró la entrega del aparato para el imputado

Marcelo Porcel ya usa tobillera electrónica y les dieron botones antipánico a los alumnos del Palermo Chico que lo denunciaron

Femicidio de Agostina: Instituto de Córdoba expulsó a Claudio Barrelier de sus socios y se solidarizó con la familia de la menor

El club emitió un extenso comunicado en el que explicó por qué el acusado del crimen dejó de ser parte de sus registros sociales. Además, aclaró que el imputado “no desempeñó funciones institucionales”

Femicidio de Agostina: Instituto de Córdoba expulsó a Claudio Barrelier de sus socios y se solidarizó con la familia de la menor

DEPORTES

La Copa del Mundo 2026 enfrenta un riesgo creciente de amaño y spot fixing por el boom de apuestas

La Copa del Mundo 2026 enfrenta un riesgo creciente de amaño y spot fixing por el boom de apuestas

Pesas bajo el agua y un retiro en el Templo Shaolin: así se preparó Victor Wembanyama para las Finales de la NBA

La preocupante frase de la N°1 del mundo Aryna Sabalenka tras quedar eliminada de Roland Garros: “Quiero dejar el tenis”

Jakub Mensik, la nueva sensación del tenis que llegó a semifinales de Roland Garros: la historia de amor con la argentina Josefina Catino

Los planteles más caros del Mundial 2026: qué lugar ocupa la selección argentina y cómo se compone el Top 3

TELESHOW

Premios Sur: el emotivo minuto de silencio que pidió Dolores Fonzi en homenaje a Agostina Vega

Premios Sur: el emotivo minuto de silencio que pidió Dolores Fonzi en homenaje a Agostina Vega

Alejandra Majluf, la nueva integrante de Gran Hermano: del fenómeno “La Colada” en los años 90 a vivir en un reality

La divertida confusión de Daniela Celis con una de sus gemelas: “¿Sabés cuál es mi nombre?"

La alegría de Lolo Poggio por la compra de su segundo auto: “A los 20 y sin la ayuda de nadie”

El detrás de escena del beso viral entre Wanda Nara y Maxi López: bromas, reproches y una pregunta sin respuesta

INFOBAE AMÉRICA

Así quedó el aeropuerto de Kuwait tras el ataque iraní con drones y misiles que dejó al menos un muerto

Así quedó el aeropuerto de Kuwait tras el ataque iraní con drones y misiles que dejó al menos un muerto

De monedas romanas a cerámicas medievales: encuentran 1700 años de historia bajo la plaza de Notre Dame

Marilyn Monroe vuelve a Londres en una muestra que reúne 200 piezas de su vida y su mito

Alias “Chele Miau” es capturado en Honduras por supuesto asesinato de menor

Más de la mitad de las muertes por influenza en Panamá corresponden a mayores de 65 años