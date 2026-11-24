La Policía de la Ciudad detuvo a tres menores de edad acusados de robar a mano armada un Toyota Corolla en el barrio porteño de Constitución. La persecución del vehículo culminó en Avellaneda, donde los sospechosos chocaron contra dos autos particulares y un patrullero durante la fuga.
Los detenidos, de 15 y 16 años, viven en la provincia de Buenos Aires. Según informó la fuerza a Infobae, dos de ellos tenían pedidos de captura vigentes por robos y registraban antecedentes por delitos contra la propiedad.
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El hecho comenzó cuando tres jóvenes armados interceptaron a un ciudadano venezolano de 38 años que estaba junto a su hija de 12. Bajo amenazas, le quitaron el Corolla blanco en el que se encontraban y escaparon a bordo del vehículo.
Tras la denuncia, efectivos de la Policía de la Ciudad activaron un operativo con apoyo del Centro de Monitoreo Urbano (CMU). El despliegue permitió ubicar el auto y seguirlo desde la Ciudad de Buenos Aires hacia el sur del conurbano bonaerense.
La persecución terminó en Beazley y pasaje Independencia, en Avellaneda, cuando el Corolla impactó contra dos vehículos y un móvil policial. Después del choque, los tres adolescentes abandonaron el rodado e intentaron entrar a una vivienda, pero fueron interceptados por los agentes.
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Durante el procedimiento, la fuerza recuperó el vehículo, que tenía daños en el frente, y secuestró una pistola calibre .22 con cargador y cuatro municiones. De acuerdo con la investigación, esa arma habría sido utilizada para concretar el asalto en Constitución.
Los acusados son argentinos y tienen domicilios en Sarandí, Wilde y Avellaneda. Uno de los jóvenes de 15 años acumula seis antecedentes entre 2024 y 2026, entre ellos actuaciones por robo agravado por el uso de arma, robo en poblado y en banda, robo y atentado contra la autoridad.
El Fuero de Responsabilidad Juvenil N° 2, a cargo de la jueza Natalia Milione, ordenó la detención de los tres menores, su alojamiento en sede policial y la declaración de las víctimas. También intervino el Juzgado Nacional de Menores N° 4, Secretaría N° 12, cuya titular, Sandra Menir, tomó conocimiento de las actuaciones sin objetar las medidas dispuestas.
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Hace dos meses, tres jóvenes de 13, 15 y 18 años fueron detenidos en el barrio porteño de Barracas luego de que intentaran robar una motocicleta estacionada frente a una vivienda. Entre los tres suman 18 antecedentes por delitos contra la propiedad, según había informado la Policía de la Ciudad a este medio.
El episodio ocurrió en la calle Vieytes al 1400. Efectivos de la División Intervenciones Rápidas realizaban tareas preventivas cuando advirtieron a los sospechosos que corrían por la zona. Al mismo tiempo, un vecino pidió auxilio y señaló que los jóvenes habían intentado llevarse su moto.
Los agentes los interceptaron a pocos metros del lugar. El dueño de una Honda Twister los identificó como las personas que habían intentado sustraer el vehículo, por lo que quedaron demorados y a disposición de la Justicia.
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El adolescente de 13 años registra cinco antecedentes por robos y tentativas cometidos entre abril y agosto. El joven de 15 acumula diez hechos vinculados con robos, hurtos y tentativas; ocho de ellos ocurrieron durante los últimos cinco meses. El detenido de 18 años cuenta con tres antecedentes desde 2022.
La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional de Menores N.º 7. El mayor fue imputado por robo en grado de tentativa, mientras que los dos menores fueron trasladados al Instituto Inchausti.
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