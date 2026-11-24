Policía de la Ciudad detuvo a tres menores en PBA

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La Policía de la Ciudad detuvo a tres menores de edad acusados de robar a mano armada un Toyota Corolla en el barrio porteño de Constitución. La persecución del vehículo culminó en Avellaneda, donde los sospechosos chocaron contra dos autos particulares y un patrullero durante la fuga.

Los detenidos, de 15 y 16 años, viven en la provincia de Buenos Aires. Según informó la fuerza a Infobae, dos de ellos tenían pedidos de captura vigentes por robos y registraban antecedentes por delitos contra la propiedad.

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Los tres adolescentes fueron detenidos después de chocar el vehículo contra dos autos y un móvil policial.

El hecho comenzó cuando tres jóvenes armados interceptaron a un ciudadano venezolano de 38 años que estaba junto a su hija de 12. Bajo amenazas, le quitaron el Corolla blanco en el que se encontraban y escaparon a bordo del vehículo.

Tras la denuncia, efectivos de la Policía de la Ciudad activaron un operativo con apoyo del Centro de Monitoreo Urbano (CMU). El despliegue permitió ubicar el auto y seguirlo desde la Ciudad de Buenos Aires hacia el sur del conurbano bonaerense.

La persecución terminó en Beazley y pasaje Independencia, en Avellaneda, cuando el Corolla impactó contra dos vehículos y un móvil policial. Después del choque, los tres adolescentes abandonaron el rodado e intentaron entrar a una vivienda, pero fueron interceptados por los agentes.

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La Policía de la Ciudad secuestró una pistola calibre .22 que habría sido utilizada durante el asalto en Constitución.

Durante el procedimiento, la fuerza recuperó el vehículo, que tenía daños en el frente, y secuestró una pistola calibre .22 con cargador y cuatro municiones. De acuerdo con la investigación, esa arma habría sido utilizada para concretar el asalto en Constitución.

Los acusados son argentinos y tienen domicilios en Sarandí, Wilde y Avellaneda. Uno de los jóvenes de 15 años acumula seis antecedentes entre 2024 y 2026, entre ellos actuaciones por robo agravado por el uso de arma, robo en poblado y en banda, robo y atentado contra la autoridad.

El Fuero de Responsabilidad Juvenil N° 2, a cargo de la jueza Natalia Milione, ordenó la detención de los tres menores, su alojamiento en sede policial y la declaración de las víctimas. También intervino el Juzgado Nacional de Menores N° 4, Secretaría N° 12, cuya titular, Sandra Menir, tomó conocimiento de las actuaciones sin objetar las medidas dispuestas.

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El Toyota Corolla robado fue recuperado tras la persecución que finalizó en Avellaneda.

Hace dos meses, tres jóvenes de 13, 15 y 18 años fueron detenidos en el barrio porteño de Barracas luego de que intentaran robar una motocicleta estacionada frente a una vivienda. Entre los tres suman 18 antecedentes por delitos contra la propiedad, según había informado la Policía de la Ciudad a este medio.

El episodio ocurrió en la calle Vieytes al 1400. Efectivos de la División Intervenciones Rápidas realizaban tareas preventivas cuando advirtieron a los sospechosos que corrían por la zona. Al mismo tiempo, un vecino pidió auxilio y señaló que los jóvenes habían intentado llevarse su moto.

Los agentes los interceptaron a pocos metros del lugar. El dueño de una Honda Twister los identificó como las personas que habían intentado sustraer el vehículo, por lo que quedaron demorados y a disposición de la Justicia.

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Miembros de la banda de menores de edad desarticulada, responsable de cometer 11 robos en los últimos dos años, con sus rostros pixelados para proteger su identidad.

El adolescente de 13 años registra cinco antecedentes por robos y tentativas cometidos entre abril y agosto. El joven de 15 acumula diez hechos vinculados con robos, hurtos y tentativas; ocho de ellos ocurrieron durante los últimos cinco meses. El detenido de 18 años cuenta con tres antecedentes desde 2022.

La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional de Menores N.º 7. El mayor fue imputado por robo en grado de tentativa, mientras que los dos menores fueron trasladados al Instituto Inchausti.