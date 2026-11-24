Padre e hijo detenidos

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Ian Pablo Ramón Enrique, un joven de 18 años de la localidad de Esquina, provincia de Corrientes, que meses atrás había sido condenado por robarle a su propio padre, quedó detenido acusado de matar a su abuelo materno para apropiarse de sus ahorros. Según la investigación, el objetivo era quedarse con USD 26.500 y $ 800.000. El padre del principal acusado, identificado como Juan Luis Enrique (45), también fue arrestado como cómplice.

Según medios locales, los investigadores revelaron que el presunto autor intentó simular un suicidio para encubrir el hecho. La víctima fue identificada como Ramón Marcelino Cuenca, de 81 años, quien vivía en el paraje Arroyo Vega, a unos diez kilómetros del casco urbano de Esquina.

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Junto al cuerpo de Cuenca había un revólver calibre 22, lo que llevó a registrar el episodio inicialmente como un suicidio. Sin embargo, los primeros peritajes pusieron en duda esa versión.

El médico policial que intervino en el lugar advirtió que, por la zona de ingreso del proyectil, era poco probable que la víctima se hubiera disparado a sí misma. A eso se sumó que la herida correspondía a un arma de mayor calibre que la hallada junto al cuerpo y que el cargador del revólver tenía todos sus cartuchos intactos.

A partir del relevamiento de la escena, los investigadores establecieron que el disparo habría sido efectuado desde una ventana y que el arma fue colocada deliberadamente junto a la víctima para desviar la investigación. Los peritajes forenses, al analizar la trayectoria de la bala y el estado del arma, permitieron descartar esa hipótesis y reorientar la pesquisa hacia un crimen con móvil económico.

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Del interior de la vivienda habían desaparecido USD 26.500 y $ 800.000, guardados en dos cajas, una de celular y otra de linterna.

Uno de los testimonios centrales para esclarecer el homicidio fue el de un peón rural que había sido demorado durante las primeras actuaciones policiales. El hombre aseguró que Ian fue quien mató a Cuenca y que luego lo obligó a ocultar el dinero y la escopeta utilizada en el crimen.

A partir de ese señalamiento, la Policía encontró los elementos escondidos debajo de un montículo de leña, en el campo donde vivía la víctima. En paralelo, los investigadores allanaron la vivienda de Juan Luis Enrique, ubicada a unos 1.500 metros del lugar del homicidio.

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En ese domicilio secuestraron una escopeta calibre 16 y una camisa roja, luego de que un testigo asegurara haber visto a una persona con una prenda de esas características cuando salía del campo. Juan Luis Enrique, padre del joven y exmarido de la hija de la víctima, quedó detenido como presunto instigador del robo que terminó con la muerte de Cuenca.

Un historial de robos dentro de la misma familia

El antecedente judicial de Ian se remonta a principios de octubre, cuando fue detenido por el robo de $ 14 millones y USD 3.900 de la casa de su propio padre. El dinero fue encontrado en la casa de su novia, en la zona urbana de Esquina.

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Tres días después del hecho, el joven se declaró culpable y recibió una condena de tres años de prisión en suspenso. Por tratarse de una pena de cumplimiento condicional, recuperó la libertad.

El joven también estaba sospechado de haber participado meses antes en otro robo dentro de su familia: la sustracción de $ 18 millones a su otro abuelo. En esa oportunidad había señalado a un peón como responsable, pero la Justicia lo liberó por falta de pruebas.

El vínculo entre Ian y Cuenca tenía una particularidad que volvió el caso aún más perturbador. Cuando Cuenca se enteró de que su nieto había sido detenido por robarle a su padre, pidió a sus familiares que averiguaran los horarios de visita de la comisaría para acercarse a verlo, de acuerdo con lo que trascendió.

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La causa judicial y las imputaciones

La investigación está a cargo del fiscal Javier Mosquera, quien considera a Ian como el autor material del asesinato de su abuelo materno. El juez de Garantías Gustavo Vallejos dispuso su prisión preventiva por tiempo indeterminado.

Juan Luis Enrique quedó imputado por su presunta participación como instigador del robo y recibió una prisión preventiva por 20 días.