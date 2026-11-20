Dos personas armadas asaltaron a una pareja dentro de un automóvil estacionado en el Parque de la Ciudad de Concepción del Uruguay.

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Una pareja de 21 años fue asaltada durante la madrugada de este jueves dentro de un automóvil estacionado en el Parque de la Ciudad de Concepción del Uruguay en la provincia de Entre Ríos. Uno de ellos se resistió y fue apuñalado.

El ataque ocurrió cerca de la 1, cuando los jóvenes permanecían en el vehículo. Dos personas con los rostros cubiertos los abordaron con armas y les quitaron pertenencias antes de huir.

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De acuerdo con la información difundida, uno de los agresores llevaba un revólver de grueso calibre y su acompañante tenía una faca.

De acuerdo con lo informado por el portal El Once, el joven sufrió un corte al intentar intervenir durante el robo y forcejear con quien portaba el arma blanca. La lesión no fue considerada de gravedad. La mujer, en tanto, no padeció heridas físicas.

Tras concretar el robo, los dos hombres se retiraron del lugar. Hasta ahora, no se informaron detenciones ni se conocieron datos que permitan establecer la identidad de los responsables. No se reportó que los delincuentes efectuaran disparos.

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Luego del ataque, se radicó una presentación ante la Fiscalía en turno, que tomó intervención en el expediente. La pesquisa busca identificar a los dos autores del robo y reunir elementos que permitan esclarecer cómo se desarrolló el hecho.

En las primeras tareas trabajan efectivos de la División Investigaciones y de la División Criminalística de la Jefatura Departamental Uruguay. Las áreas realizan relevamientos y pericias vinculadas con el episodio.

Apuñaló al novio de su ex pareja

Días atrás y en otro caso de ataque con un arma blanca, un joven de 20 años apuñaló al actual novio de su ex pareja en Pontevedra, partido de Merlo, tras una amenaza enviada por teléfono. La víctima, un adolescente de 18 años sufrió una herida en la espalda que alcanzó la zona vertebral y debió ser operado de urgencia en el Hospital Posadas.

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El acusado es Alan Gabriel F. H., de 20 años. La investigación sostiene que el imputado no habría aceptado el fin de la relación y que, antes de la agresión, habría amenazado por teléfono a la joven con matar a su actual pareja.

La agresión ocurrió en la intersección de la avenida Unión y Necochea, en Pontevedra, partido de Merlo (Google Maps)

“Lo voy a matar”, fue la frase atribuida al imputado, dirigida contra el adolescente.

El episodio ocurrió en la intersección de la avenida Unión y Necochea, en la localidad de Pontevedra. Según la reconstrucción, F. H. habría interceptado a la víctima, identificada como D. A. en la vía pública. Allí, lo habría atacado con un cuchillo y luego se habría retirado del lugar.

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La puñalada provocó una lesión de consideración. De acuerdo con la historia clínica incorporada a la causa, el joven presentó una herida penetrante de arma blanca a la altura de las vértebras, con compromiso de la lámina derecha y un recorrido que ingresó al canal medular.

Por la complejidad del cuadro, fue sometido a una intervención quirúrgica y permanece internado mientras avanza su recuperación. Los profesionales que lo atendieron dieron aviso a las autoridades.

La investigación incorporó testimonios de personas vinculadas con la víctima, la joven y el acusado. En ese marco, la expareja de F. H. relató la situación de violencia que, según su declaración, atravesó a través de comunicaciones enviadas a su teléfono celular.

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Imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona fueron incorporadas al expediente junto con las declaraciones y la documentación médica, y habrían registrado movimientos atribuidos al atacante.

La causa quedó a cargo de la fiscal Valeria Courtade, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N.° 3 de Morón. Con las pruebas reunidas hasta el momento, la funcionaria solicitó la detención de F. H. ante el Juzgado de Garantías N.° 4.