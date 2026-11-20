Los tres condenados por el crimen del ex policía Pablo Ruiz (Gentileza: El Doce.tv)

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a prisión perpetua contra Diego Valentín Cravero, acusado de asesinar al ex policía Pablo Ruiz (55) durante un robo cometido bajo la modalidad motochorro en la ciudad de Córdoba.

Este jueves, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el recurso presentado por la defensa de Cravero, al advertir incumplimientos formales en la presentación. Con esa decisión, quedó confirmada la pena impuesta por el homicidio.

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El crimen se produjo durante la madrugada del 21 de noviembre de 2020, en el barrio Observatorio de la capital cordobesa. En ese momento, la víctima circulaba en motocicleta cuando fue interceptada por dos asaltantes que también se desplazaban en moto.

Según se estableció en la investigación, los agresores se cruzaron en su recorrido para provocar la caída del vehículo. Después intentaron quitarle el celular y la mochila, pero la víctima se resistió al asalto.

La víctima fue interceptada por dos motochorros, quienes le dispararon al intntar resistirse a un robo (Gentileza: El Doce.tv)

Fue así que uno de los atacantes efectuó dos disparos. Ante la resistencia de Ruiz, los delincuentes le dispararon otras dos veces. Como consecuencia del ataque, la víctima murió durante el asalto.

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Dos días después del homicidio, el teléfono robado a Ruiz volvió a activarse. Según la información a la que tuvo acceso Infobae, la pesquisa determinó que un tercer involucrado había entregado el dispositivo a una mujer.

Ese dato derivó en una serie de allanamientos que permitieron identificar y detener a los dos autores materiales del ataque y al hombre acusado de haber intervenido en la circulación del celular sustraído.

Un jurado popular de la Cámara V del Crimen condenó a Cravero, conocido como “Negro Diego”, y a Gabriel Sebastián Murúa, alias “Negro Chucky”, a prisión perpetua como autores de los delitos de “robo calificado por el empleo de arma de fuego operativa” y “homicidio calificado criminis causae”. Se trata de una figura que contempla los asesinatos cometidos para facilitar, consumar u ocultar otro delito, o para asegurar la impunidad de sus responsables.

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena a prisión perpetua para Diego Valentín Cravero por el homicidio del expolicía Pablo Ruiz.

En el caso de Mario Raúl Bustos, el tercer acusado, recibió una pena de tres años y tres meses de prisión por encubrimiento agravado, por haber comercializado el teléfono de la víctima a la mujer mencionada.

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba ya había revisado y confirmado la sentencia. La defensa intentó llegar a la Corte mediante un recurso de queja, pero el máximo tribunal lo desestimó porque no cumplía los requisitos previstos en la acordada 4/2007.

Detuvieron a un joven por el crimen de un cabo de la Policía Federal en Merlo

Un joven de 19 años fue detenido acusado de participar en el asesinato del cabo primero de la Policía Federal Argentina, Nicolás José Aragón, quien murió tras recibir un disparo durante un asalto en Merlo. La Justicia busca a un segundo sospechoso, que habría sido señalado como el autor del tiro.

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El acusado, identificado como Marcelo Fabián Mareque, fue arrestado en una vivienda de Paso del Rey, partido de Moreno, en un operativo ordenado por los fiscales Claudio Oviedo y Ezequiel Lovillo. Está imputado por robo agravado y homicidio criminis causa, delitos que prevén prisión perpetua.

Marcelo Mareque en una foto publicada en sus redes sociales

Los agentes se preparaban para allanar una casa situada en la calle Corvalán al 5000 cuando Mareque salió del lugar a bordo de una moto. Según la reconstrucción de los investigadores, abandonó el vehículo al advertir el operativo y huyó a pie, aunque fue reducido a pocos metros.

Durante la persecución, el joven habría descartado una media que contenía diez envoltorios con cocaína. Luego, los efectivos realizaron otros procedimientos en inmuebles vinculados al detenido y secuestraron tres plantines de marihuana.

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Mareque se negó a declarar ante la Justicia. La investigación continúa para dar con el segundo acusado, que permanece prófugo y es señalado como quien disparó contra Aragón.

Los investigadores establecieron que los atacantes habrían utilizado una Corven Mirage 110 robada horas antes en San Antonio de Padua. Cerca de las 21:45 horas del sábado, dos delincuentes interceptaron al conductor del rodado en Belgrano y Bernardo de Irigoyen, lo hicieron caer y le quitaron la moto bajo amenaza de arma de fuego.

Una de las chapas patente del vehículo se desprendió durante la fuga posterior al ataque contra el policía. Ese elemento permitió relacionar ambos hechos.

El homicidio ocurrió en la esquina de avenida Bicentenario y Filiberto, en el barrio Pompeya de Merlo. Los delincuentes interceptaron al cabo primero, le dispararon a corta distancia y se llevaron su arma reglamentaria, aunque no lograron robarle la moto.

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Aragón, de 30 años, fue trasladado al Hospital Héroes de Malvinas y murió 24 horas después. Actualmente, en la causa trabajan la Delegación Departamental de Investigaciones de Morón, personal policial de Merlo y la Delegación Morón de Delitos Complejos de la Policía Federal.