Una mujer de 35 años murió tras sufrir heridas de arma blanca dentro de un bar frente a la Cañada en la ciudad de Córdoba. (El Doce.tv)

Guardar

Una mujer de 35 años murió tras recibir múltiples puñaladas durante la noche de este jueves en un bar situado sobre Marcelo T. de Alvear al 300, frente a la Cañada, en la ciudad de Córdoba. El episodio es investigado por la Policía, que también encontró herido a un hombre de 38 años dentro del establecimiento.

El hombre herido, quien sería pareja de la mujer según datos que circulaban en el lugar, fue derivado al Hospital de Urgencias. Presentaba varias lesiones de arma blanca y continuaba internado en estado grave, mientras se intentaba determinar qué ocurrió dentro del bar.

PUBLICIDAD

De acuerdo con lo informado por el portal El Doce.tv, el alerta se originó cuando una trabajadora llegó al comercio para cumplir su turno. Al ingresar, escuchó ruidos que provenían del baño del establecimiento y decidió acercarse para verificar la situación.

Allí, encontró a la encargada del local y a un empleado tendidos en el suelo, inconscientes y con heridas punzocortantes. La escena activó la intervención de los servicios de emergencia y de los efectivos policiales, que acudieron al bar ubicado en una zona de circulación habitual en el centro cordobés.

Los investigadores trabajan sobre distintas líneas para establecer la secuencia del episodio. La principal hipótesis que circuló a partir de las primeras averiguaciones sostiene que el hombre habría atacado a la mujer y que ella habría intentado defenderse.

PUBLICIDAD

También trascendió otra versión entre vecinos de la zona: el hombre herido podría haber intentado quitarse la vida. Sin embargo, esa información no fue confirmada oficialmente y se mantiene bajo análisis junto con el resto de las circunstancias del caso.

La pesquisa deberá determinar dónde se produjo la agresión, qué vínculo tenían las dos personas halladas heridas y si hubo participación de alguien más. El operativo policial generó movimiento en el sector de la Cañada durante la noche. Los agentes delimitaron el perímetro del bar y realizaron tareas periciales para preservar posibles elementos de interés para la causa.

La principal hipótesis de la investigación policial sostiene que el hombre atacó a la mujer y ella intentó defenderse.

Como parte del procedimiento, se dispuso un corte parcial de tránsito en el área comprendida entre Boulevard San Juan y la Cañada y el cruce de Duartes Quirós y la Cañada.

PUBLICIDAD

Además de los testimonios, los investigadores podrán revisar eventuales registros de cámaras de seguridad en el establecimiento y en los alrededores. Ese material podría permitir reconstruir quiénes ingresaron al local y qué sucedió antes de la intervención de los equipos de emergencia.

La evolución del hombre internado en el Hospital de Urgencias será otro punto relevante para el avance de la causa. Mientras continúan las medidas ordenadas en torno al bar.

Femicidio seguido de suicidio en Santa Fe: la mató frente a su hermano con síndrome de Down

Miriam Leguiza, una mujer de 47 años, fue hallada muerta el partes pasado en un establecimiento rural cercano a Villa Ana, en el noreste de Santa Fe. Los investigadores analizan la hipótesis de un femicidio seguido de suicidio. Daniel Torres (54), pareja de la víctima, apareció sin vida en el mismo lugar.

PUBLICIDAD

El hecho ocurrió en el establecimiento rural Los Petisos, a unos cuatro kilómetros de Villa Ana, donde Torres trabajaba como puestero. El propietario del campo, al no conseguir respuesta de la pareja, acudió a la vivienda y encontró los cuerpos luego de que el hermano menor de la víctima, con síndrome de Down, le abriera la puerta.

El informe preliminar indica que Torres habría disparado contra Leguiza con un revólver calibre .38 y luego habría usado el arma para quitarse la vida. Las autopsias, dispuestas por el fiscal Norberto Ríos, deberán establecer la secuencia y el momento exacto de las muertes. Fuentes judiciales señalaron que no existían denuncias previas por violencia de género, aunque familiares de la mujer afirmaron que ella habría sufrido agresiones en ocasiones anteriores.

PUBLICIDAD