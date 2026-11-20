Una disputa por el pago del alquiler de una habitación terminó con un hombre muerto en el departamento de Las Heras. (Policía de Mendoza)

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Una disputa por un alquiler terminó con un hombre muerto tras recibir una puñalada en el tórax en el departamento de Las Heras, provincia de Mendoza. La Justicia investiga las circunstancias del episodio y mantiene detenida a una mujer, señalada de manera preliminar como la presunta autora de la agresión.

El hecho ocurrió durante la noche del jueves en las inmediaciones del barrio 12 de Mayo, donde residían o tenían relación las personas involucradas. De acuerdo con los primeros datos reunidos, el conflicto se originó por un reclamo vinculado al pago de una habitación alquilada.

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Según informó el portal Sitio Andino, efectivos policiales recibieron una alerta a las 20.19 por la presencia de un hombre con una lesión provocada por un arma blanca. Ante la urgencia, el hombre fue llevado por particulares al Hospital Lagomaggiore, aunque posteriormente falleció como consecuencia de una herida punzocortante en el pecho.

Las primeras averiguaciones condujeron a los investigadores hasta el lugar de los hechos. Allí, algunos testimonios señalaron que antes del ataque se había producido una discusión entre el hombre y una mujer que alquilaba una habitación, quien habría reclamado el pago pendiente del alquiler. Ese intercambio derivó en un enfrentamiento cuya mecánica todavía debe ser confirmada por la fiscalía.

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La hipótesis bajo análisis sostiene que, durante la discusión, la mujer habría extraído un cuchillo y lesionado al hombre. La agresión habría ocurrido en plena calle, de acuerdo con los datos preliminares que manejan los investigadores.

El resultado fatal llevó a que el caso fuera encuadrado inicialmente como homicidio simple. La calificación legal podrá ser revisada durante el avance del expediente, a partir de las pruebas que incorpore la Justicia.

La víctima ingresó en un vehículo particular al Hospital Lagomaggiore antes de confirmarse su fallecimiento.

Después del hecho, los investigadores lograron ubicar a la mujer señalada como presunta responsable, quien permanece privada de la libertad mientras se desarrollan las actuaciones judiciales. Su situación procesal dependerá de los elementos que reúna la oficina fiscal, entre los que se cuentan testimonios, análisis de cámaras de seguridad, pericias en el lugar y el relevamiento de posibles armas.

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También será relevante el informe forense sobre las lesiones sufridas por la víctima, que permitirá precisar las características de la herida y la dinámica del ataque.

La información conocida hasta el momento ubica el conflicto en un vínculo locativo y en un reclamo económico. Sin embargo, la dinámica precisa del hecho y la posible intervención de terceros aún no fueron determinadas.

Hace unos días, un hombre fue apuñalado por su hermano en medio de una discusión en Córdoba. Tras el ataque, la víctima, que tiene 39 años, fue trasladada al Hospital San Antonio de Padua debido a una lesión abdominal de consideración. Hasta el momento, no se informó cuál es su estado de salud.

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El sospechoso, de 37 años, fue detenido en el mismo centro de salud. La causa fue caratulada de manera provisoria como lesiones graves con uso de un arma blanca, en el contexto familiar señalado, según informó El Doce. En ese marco, el presunto agresor quedó a disposición de la Justicia.

Durante el procedimiento, los efectivos de la Patrulla Rural Sur y de la Dirección de Investigaciones Criminales secuestraron dos cuchillos, los cuales serán sometidos a peritajes. Los efectivos también incautaron dos teléfonos celulares y dos vehículos presuntamente vinculados al hecho: una camioneta Peugeot 504 y un Citroën C4.

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Los investigadores analizarán los elementos secuestrados para reconstruir la secuencia del hecho y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder. Los peritajes sobre los dos cuchillos, los teléfonos celulares y los vehículos incautados podrían aportar precisiones sobre la discusión.