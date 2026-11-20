Los paquetes de cocaína secuestrados durante el procedimiento, que sumaron 105,911 kilos (Fuente: Fiscales.gob)

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El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe condenó a Jordan Brandon Mejía Bustamante a siete años de prisión por transportar más de 105 kilos de cocaína en una camioneta interceptada sobre la ruta nacional 34, cerca de la localidad de Ceres.

“Voy a traficar mucha droga, voy a viajar una vez más y me voy de viaje a la cárcel”, le dijo Bustamante a su pareja antes de emprender el recorrido. La frase, recuperada de las conversaciones incorporadas a la causa, fue uno de los elementos que la Fiscalía presentó para acreditar su participación en el traslado.

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La investigación estableció que el viaje había comenzado en Jujuy dos días antes. Cerca de las 21:50, Bustamante conducía un vehículo de su propiedad por el kilómetro 389 de la ruta cuando efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina lo interceptaron y hallaron 105,911 kilos de clorhidrato de cocaína ocultos en distintos sectores de la camioneta.

Los análisis posteriores confirmaron que se trataba de cocaína con una concentración de 84,4%. De acuerdo con la estimación incorporada a la causa, el cargamento tenía un valor de USD 2.487.213. La cantidad y las características de la sustancia fueron parte de los elementos que la Fiscalía utilizó para sostener que no se trató de una operación aislada.

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Los jueces Luciano Lauría, Emilio Rosatti y Elena Beatriz Dilario consideraron acreditada la responsabilidad del hombre, de 29 años, por el delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas organizadas. Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó decomisar la camioneta y el dinero secuestrado durante el procedimiento.

La Jeep Grand Cherokee Limited en la que trasladaban la droga fue interceptada por Gendarmería sobre la ruta nacional 34 (Fuente: Fiscales.gob)

El debate oral se desarrolló los días 4 y 6 de noviembre de este año ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe. La acusación estuvo a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada Rafaela, dirigida por el fiscal federal Jorge Gustavo Onel, con la intervención del fiscal coadyuvante Federico Grimm.

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La compra del vehículo y las comunicaciones que revelaron la maniobra

Durante su alegato final, el fiscal federal Jorge Gustavo Onel sostuvo que las pruebas reunidas durante la investigación y expuestas en el debate permitieron reconstruir la maniobra. Según indicó, la operación había sido planificada y contó con funciones distribuidas entre al menos tres personas.

Parte de los paquetes de cocaína que los efectivos encontraron ocultos en distintos sectores de la camioneta (Fuente: Fiscales.gob)

Las conversaciones entre los involucrados fueron parte central de esa reconstrucción. Los intercambios abarcaron desde la compra de la Jeep Grand Cherokee Limited, realizada el 31 de octubre de 2025 en Buenos Aires, hasta la utilización del vehículo para trasladar la cocaína desde Jujuy.

Según expuso la Fiscalía, una de las mujeres que ya fue condenada había adquirido la camioneta empleada en el traslado. La otra había efectuado cargas de saldo en líneas telefónicas para facilitar las comunicaciones entre los participantes. Ambas recibieron condenas en agosto mediante un acuerdo pleno: una por colaborar con el transporte y otra por una participación secundaria.

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“Entendemos que hubo una planificación, coordinación y reparto de roles”, afirmó Onel al describir la intervención atribuida a cada una de las personas involucradas. Para la acusación, Bustamante tuvo a su cargo el traslado de la droga, mientras que las otras dos mujeres realizaron tareas previas y de apoyo para concretar la operación.

Al declarar desde su lugar de detención, Bustamante sostuvo que no había dimensionado la cantidad de estupefacientes que llevaba. “Nunca dimensioné la cantidad de lo que estaba llevando. No supe, no averigüé, no pregunté, ni tampoco me preparé, aunque sabía que no estaba bien”, expresó.

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La Fiscalía solicitó una pena de ocho años de prisión. La defensa, por su parte, intentó cuestionar el agravante basado en la intervención de tres o más personas organizadas para cometer el delito.

Sin embargo, los jueces consideraron que los argumentos de la defensa no lograron desvirtuar las pruebas presentadas durante el juicio. Al fundamentar la decisión, el juez Lauría señaló que la acusación había acreditado “la actuación coordinada, planificada, el reparto de roles y la ejecución organizada por parte de las tres personas”.

El tribunal fijó finalmente una pena de siete años de prisión para Bustamante y ordenó el decomiso definitivo de la Jeep Grand Cherokee Limited y del dinero incautado. La resolución constituye la primera condena por narcotráfico obtenida tras un juicio oral y público por la Sede Fiscal Descentralizada Rafaela desde la implementación del Código Procesal Penal Federal, en mayo de 2024.

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