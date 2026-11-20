Denis Viñabal y Carlos Enrique Pascal

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Una joven de 27 años fue asesinada este jueves durante una audiencia en el Centro de Mediación de Chicoana, dentro de dependencias de la Municipalidad. El principal sospechoso, su ex pareja y cabo de la Policía de Salta, murió después de ser hallado herido de bala tras escapar del lugar.

La víctima fue identificada de manera preliminar como Denis Viñabal. El sospechoso sería Carlos Enrique Pascal, de 32 años, efectivo policial cuya identidad trascendió de forma extraoficial. Ambos eran vecinos del paraje La Población.

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El ataque ocurrió cerca de las 14:00 horas en el edificio de calle El Carmen, en el centro de la localidad del Valle de Lerma. De acuerdo con los primeros datos de la investigación, Viñabal participaba de una instancia de mediación con quien había sido su pareja cuando el hombre habría disparado un arma de fuego.

La joven sufrió heridas mortales y murió en el lugar, según la información publicada por El Tribuno de Salta. Luego del ataque, el policía huyó del Centro de Mediación y se activó un operativo para localizarlo.

El edificio del Centro Cívico de la Municipalidad de Chicoana, en donde ocurrió el crimen

El hecho provocó un despliegue policial en el centro de la localidad. De acuerdo con Norte Visión Noticias, los trabajadores municipales escucharon una fuerte detonación y, en un primer momento, pensaron que se trataba de un desperfecto en una instalación eléctrica.

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Poco después, los investigadores lo encontraron en una zona descampada, en inmediaciones del cementerio local. De acuerdo con los primeros elementos reunidos, el hombre habría intentado escapar por una finca situada detrás del cementerio, donde fue cercado por personal policial.

En ese contexto, se habría disparado. Quienes llegaron al lugar creyeron inicialmente que había muerto. Sin embargo, al revisarlo comprobaron que aún tenía signos vitales, por lo que dispusieron su traslado de urgencia, en código rojo, hacia el Hospital de Chicoana.

Pese a los intentos de asistirlo, el efectivo policial murió durante el traslado, antes de ingresar al centro de salud. Desde ese momento, la investigación quedó a cargo de la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, quien se trasladó a Chicoana para coordinar las primeras medidas.

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El cabo policial Carlos Enrique Pascal murió antes de ingresar al hospital tras recibir un disparo cerca del cementerio local

De este modo, la fiscal dispuso la intervención de Criminalística y de la Unidad UGAP del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). También ordenó el traslado de ambos cuerpos al Servicio de Tanatología Forense para la realización de las autopsias, que buscarán determinar las causas de las muertes.

A raíz del hecho, la Policía restringió los accesos al Centro de Mediación, conectado al edificio municipal mediante una galería interna. En paralelo, los investigadores comenzaron a revisar las cámaras de seguridad para reconstruir la secuencia previa y posterior al crimen.

Dictaron prisión preventiva para el acusado por el femicidio de María Celeste Osan

La Justicia de Salta dictó prisión preventiva para el hombre de 28 años acusado por el femicidio de María Celeste Osan, una trabajadora de medios radiales que fue encontrada muerta el viernes 13 de noviembre dentro de una vivienda del macrocentro de la capital provincial. El detenido habría confesado el crimen antes de ser imputado.

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La decisión fue tomada por la jueza del Distrito Centro, Silvia García Tabera, a pedido de la Fiscalía. La magistrada consideró los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, por lo que ordenó que el acusado permanezca detenido mientras avanzan las medidas judiciales.

María Celetes tenía 39 años y trabajaba como operadora de una radio salteña (Facebook: Enterate Salta)

De este modo, el hombre quedó imputado como presunto autor de homicidio agravado por mediar violencia de género. La investigación está a cargo de la fiscal Sodero Calvet, mientras que la auxiliar fiscal Florencia Díaz Galdeano representó al Ministerio Público Fiscal durante la audiencia en la que se resolvió su situación procesal.

La investigación comenzó el pasado 13 de noviembre, cuando vecinos alertaron por un fuerte olor que provenía de un inmueble ubicado en calle Junín al 100, cerca de la plaza Alvarado, en la ciudad de Salta. Al ingresar a la propiedad, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Osan en avanzado estado de descomposición.

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Por este motivo, el Ministerio Público Fiscal dispuso estudios complementarios de autopsia para establecer la causa de muerte y precisar una estimación sobre la fecha en que se produjo la muerte. Hasta el momento, no se difundieron los resultados de esas pericias ni detalles sobre la mecánica del hecho.

El sospechoso fue arrestado el domingo posterior al hallazgo en la localidad de La Merced, durante un procedimiento realizado por personal de la Unidad UGAP del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

Más tarde, los allegados de la víctima indicaron que el detenido alquilaba la vivienda donde fue encontrado el cuerpo y que Osan le habría reclamado el pago del alquiler. Esa versión señala que el conflicto entre ambos pudo haber precedido al crimen, aunque la Fiscalía no confirmó si ese elemento integra la hipótesis presentada ante la Justicia.

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