El lugar en el que fueron halladas las menores

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Dos niñas mellizas recién nacidas fueron envenenadas con un plaguicida y abandonadas dentro de una bolsa de plástico en los alrededores de una vivienda rural de Jujuy en julio de 2017. Una de ellas murió y la otra sobrevivió tras recibir atención médica de urgencia. Por ese hecho, la Justicia condenó a Pedro Gabriel Quispe a prisión perpetua.

El Tribunal lo consideró coautor penalmente responsable del homicidio agravado de una de sus hijas y del intento de homicidio agravado de su hermana, delitos atribuidos al suministro de una sustancia tóxica poco después del parto, en el paraje Angosto El Perchel, cerca de Tilcara.

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La sentencia fue dictada el 19 de noviembre de 2026 por un tribunal integrado por la jueza Felicia Barrios, presidenta de trámite, y los magistrados Mario Puig y Pablo Pullen Llermanos. Por decisión unánime, Quispe recibió prisión perpetua e inhabilitación absoluta por el mismo término.

Cuando el fallo quede firme, será incorporado al Régimen de Progresividad de la Pena. Los fundamentos se conocerán dentro del plazo previsto por el Código Procesal Penal de la Provincia y se registrarán en el Sistema de Gestión Judicial. A partir de la notificación, las partes podrán solicitar la revisión de la resolución ante una instancia judicial superior.

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El tribunal que juzgó a Pedro Gabriel Quispe dictó una condena unánime a prisión perpetua

Según la requisitoria fiscal, el hecho ocurrió el 7 de julio de 2017 alrededor de las 5:15, en una habitación de un inmueble del paraje Angosto El Perchel, situado a unos 8 kilómetros al norte de Tilcara.

Esa madrugada, Claudia Espíritu Puma dio a luz a dos niñas mellizas dentro de la vivienda. De acuerdo con la acusación sostenida en el juicio, Quispe, identificado como el progenitor de las recién nacidas, participó en el corte de los cordones umbilicales de ambas bebés.

La Fiscalía sostuvo que, después del nacimiento, las niñas recibieron por vía oral una sustancia líquida que contenía un plaguicida fosforado. La imputación indicó que el suministro tuvo el objetivo de provocarles la muerte por envenenamiento y que se aprovechó la absoluta indefensión de las recién nacidas.

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Alrededor de las 7:30 de aquella mañana, personal médico y policial llegó desde Tilcara luego de que la madre de las niñas recibiera atención urgente en el hospital. Durante el procedimiento de búsqueda, los profesionales y efectivos localizaron la bolsa con las recién nacidas.

Una de las mellizas murió después en el Hospital Salvador Mazza de Tilcara. Su hermana fue derivada en grave estado al Hospital Materno Infantil de San Salvador de Jujuy, donde recibió el tratamiento que permitió que sobreviviera.

El fiscal Aldo Lozano, en representación del Ministerio Público de la Acusación, sostuvo la acusación, mientras que la defensa técnica fue ejercida por los abogados Diego Alfredo Rojas, Carlos Alberto Rodríguez Vega y Mario Ramos.

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La causa llegó a debate después de una investigación que incorporó estudios genéticos para establecer la paternidad biológica de Quispe respecto de las dos niñas, además de informes médicos, pericias toxicológicas y testimonios del personal sanitario y policial que intervino el 7 de julio de 2017.

Quispe permaneció fuera del país durante más de ocho años y fue detenido en diciembre de 2025, cuando intentó reingresar a la Argentina por un paso fronterizo. Tras su captura, la pesquisa retomó medidas de prueba y, en junio de 2026, el Ministerio Público requirió la elevación de la causa a juicio oral, luego de que la acusación fuera admitida en la audiencia de control.

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Además de la condena a Quispe, el tribunal ordenó remitir a la Fiscalía de Turno copias de las declaraciones de Marta Espíritu Puma durante la investigación y el juicio, junto con el registro audiovisual de una audiencia.

La medida no modifica la sentencia dictada en contra de Quispe. Busca que la fiscalía evalúe, en un expediente separado, si los testimonios de Puma podrían dar lugar a la investigación de un eventual delito.