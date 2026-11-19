Miguel Antonio Lescano tenía 66 años y era buscado desde el lunes tras desaparecer de su vivienda en Ullum

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El martes, encontraron sin vida a un hombre de 66 años que era buscado desde el lunes en Ullum, provincia de San Juan. El hallazgo ocurrió en el dique de la zona, a la altura de Playa Hermosa, y la autopsia posterior detectó signos compatibles con estrangulamiento, por lo que la Justicia investiga un como un homicidio.

La víctima fue identificada como Miguel Antonio Lescano, quien había desaparecido el lunes por la tarde luego de salir de su vivienda en Villa Santa Rosa. Su hermana radicó la denuncia en la Comisaría 15ª y, a partir de esa presentación, la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Genérica y la Policía de San Juan activaron un operativo de búsqueda.

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Lescano padecía esquizofrenia, según había informado su familia. Esa circunstancia llevó a los investigadores a considerarlo una persona vulnerable y reforzó la preocupación de su entorno durante las horas en que no se conoció su paradero.

La ficha difundida por el programa provincial San Juan Te Busca indicó que, al momento de ausentarse, Lescano llevaba una remera bordó de mangas cortas, pantalón corto azul y alpargatas marrones. El aviso también lo describía como un hombre de contextura robusta, de tez morena y 1,66 metros de altura. Esos datos fueron difundidos durante el operativo para localizarlo en Ullum y otros sectores de la provincia.

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El martes por la tarde, una persona alertó sobre la presencia de un cuerpo flotando en las aguas del dique de Ullum. El cadáver fue localizado en cercanías de Playa Hermosa y, por sus características físicas y la ropa que llevaba puesta, se confirmó que se trataba de Miguel Antonio Lescano.

El cuerpo de Lescano fue encontrado en el dique de Ullum, en inmediaciones de Playa Hermosa

El hombre conservaba todas sus prendas de vestir y tenía $1.000 en los bolsillos, dinero que, de acuerdo con la información publicada, le habían entregado horas antes de su desaparición. En esa primera revisión, el cuerpo no presentaba lesiones externas evidentes y el médico legista indicó que Lescano había muerto por asfixia por sumersión. Por esa razón, se evaluaron las hipótesis de que se haya tratado de un accidente o un posible suicidio.

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Tras la autopsia realizada por el Laboratorio Forense del Poder Judicial, detectaron lesiones compatibles con estrangulamiento. El informe mantuvo como causa de muerte la asfixia por sumersión, pero los nuevos indicios llevaron a la Justicia a analizar si existió intervención de terceros.

Una de las líneas bajo análisis evalúa si Lescano pudo haber sido estrangulado hasta perder el conocimiento y, posteriormente, arrojado al dique. Esa secuencia aún no fue confirmada y deberá ser corroborada con los resultados de las medidas ordenadas en la causa.

Para esto, la Fiscalía dispuso nuevas pericias para establecer el origen de las lesiones y el momento en que fueron producidas. En paralelo, busca reconstruir los movimientos de Lescano durante las horas previas al hallazgo y determinar si alguien pudo haber tenido contacto con él.

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La Policía de San Juan y el Ministerio Público Fiscal avanzan ahora con allanamientos y otras diligencias para esclarecer el hecho. Según informó Tiempo de San Juan, Lescano vivía con su familia y solía recorrer distintos sectores de Ullum. Personas cercanas a él señalaron que no era conflictivo y que no conocían posibles enemistades.

Según la información publicada, Lescano no fue visto acompañado por otra persona el día de su desaparición, un dato que forma parte de la reconstrucción de las últimas horas previas al hallazgo. La investigación deberá determinar si los signos detectados en la autopsia permiten confirmar la intervención de terceros.

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