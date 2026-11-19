La explosión por una fuga de gas en Remedios de Escalada dejó dos muertos y cuatro heridos de gravedad

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El olor a gas había empezado a extenderse por la cuadra de Remedios de Escalada, en Lanús, cuando los vecinos dejaron sus departamentos con lo puesto y esperaron en la vereda. La fuga, detectada la mañana del 13 de noviembre frente a un edificio con cuatro viviendas y dos comercios, terminó en una explosión que derrumbó la estructura, provocó un incendio y dejó dos muertos, cuatro heridos de gravedad y decenas de afectados.

Roberto Galeano, dueño de uno de los departamentos destruidos, fue uno de los vecinos que salió del edificio tras advertir el escape. En su reconstrucción de lo ocurrido, situó el comienzo de la alarma cerca de las 9.30, cuando una empresa tercerizada alertó a los residentes de que debían evacuar.

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La pérdida estaba a pocos pasos de donde vivía: “La pérdida estaba justamente en la puerta de entrada de mi casa”, relató en diálogo con Infobae Al Amanecer.

La evacuación alcanzó a las familias que ocupaban las cuatro unidades del inmueble y a los comercios que funcionaban sobre el frente.

Galeano contó que, mientras los vecinos se reunían afuera con algunas pertenencias, llegaron trabajadores de Metrogas y de la empresa tercerizada para revisar el sector con medidores. El despliegue, sin embargo, no disipó la inquietud que le provocaba el escape: “Se sentía el olor a gas y te mareaba”, describió.

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Una cuadrilla tercerizada ordenó la evacuación de los departamentos y comercios antes de la detonación (Captura de video)

Antes de alejarse, Galeano quiso volver a buscar sus zapatillas. Según contó, consultó de manera insistente si podía entrar y si no corría peligro. “¿Puedo subir? ¿Estoy seguro de subir?”, recordó que preguntó. La respuesta que recibió de uno de los trabajadores fue una autorización apurada, con la indicación de dejar abierta la puerta: “Sí, sí, sí, andá, andá, hacelo rápido”.

Ya fuera del edificio, Galeano volvió a consultar si podía quedarse en la vereda de enfrente. Dijo que le aseguraron que el problema se resolvería pronto y que la explosión se produjo apenas siete minutos después de ese intercambio.

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El estallido lo sorprendió sentado frente a su casa, mientras hablaba por teléfono con su esposa, que no se encontraba allí porque cuidaba a su madre. “Yo peso 130 kilos y me hizo volar cerca de dos metros hacia atrás”, contó sobre el impacto de la onda expansiva.

El vecino cayó luego de pasar por encima de un banco de cemento y golpeó la cabeza contra un escalón. Primero sintió el desplazamiento violento del aire y, después, el fuego que siguió a la detonación. “Yo sentí la onda expansiva y después sentí el calor”, señaló Galeano.

Los operarios de Metrogas inspeccionaron la pérdida en la vereda con medidores pocos minutos antes del estallido

No sufrió quemaduras, pero tuvo una herida profunda en el cuero cabelludo y recibió astillas cerca del corazón, además de otros impactos en la zona del hígado. “Se me levantó el cuero cabelludo, se veía el cráneo”, contó.

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Los comerciantes de un bazar de la zona fueron los primeros en asistirlo. Le cubrieron la lesión y lo acompañaron hasta la avenida Hipólito Yrigoyen, donde estaban las ambulancias.

Entre quienes lo ayudaron, Galeano destacó a una mujer a la que apenas pudo identificar en medio de la emergencia: “Una señorita de ahí, que le debo la vida, creo”. Más tarde, los médicos le realizaron más de 30 puntos en la cabeza y le indicaron controles por el riesgo de infecciones. “Estoy cosido”, resumió.

El incendio borró las cuatro viviendas y dejó en pie solo un balcón

Desde la ambulancia, Galeano vio cómo el fuego avanzaba sobre el edificio. La construcción tenía un departamento en planta baja, otros tres en el primer piso y dos locales hacia la calle; tras la explosión, según describió, la estructura quedó reducida a escombros.

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“En un lugar donde había departamentos, hoy hay aire”, dijo al intentar dimensionar lo que encontró después del incendio.

El vecino Roberto Galeano recibió más de treinta puntos de sutura en el cuero cabelludo tras el impacto de la onda expansiva - Adrián Escandar

La destrucción alcanzó cada ambiente de su vivienda y los comercios del inmueble. Galeano aseguró que solo quedó en pie un balcón que pertenecía a su departamento y comparó el daño con una marca abierta sobre la construcción. “No queda nada”, afirmó.

Su esposa confirmó la magnitud de la pérdida cuando pudo hablar con ella: “Me dijo: ‘Robert, no quedó nada’”. Para el vecino, esa noticia resultó más dura que las lesiones que había sufrido.

Entre los objetos arrasados había computadoras, ropa y herramientas de trabajo que había reunido durante 39 años, además de una terraza en la que, de acuerdo con su relato, había invertido más de dos décadas de arreglos.

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También resultaron afectados una fiambrería, otros locales cercanos y el edificio situado frente al punto de la fuga. Al referirse a los equipos que perdió, Galeano relativizó su valor frente a lo que no podrá recuperar: “¿Qué me importan las dos computadoras?”.

Las pérdidas irreparables

Lo que más le duele, explicó, es un casete que conservaba desde hacía 35 años. La cinta registraba el cumpleaños número 70 de su padre, quien murió dos años después, y guardaba además la voz de su madre, también fallecida.

“Era lo único que tenía porque guardaba las voces de mis viejos”, contó Galeano, que planeaba digitalizar el material con la ayuda de un comerciante de fotografía que también perdió su negocio en la explosión.

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El intendente de Lanús Julián Álvarez ofreció asistencia habitacional transitoria a las familias damnificadas - Adrián Escandar

El hombre insistió en que ese recuerdo tenía un peso distinto al resto de sus pertenencias. Con el paso del tiempo, dijo, había empezado a olvidar detalles de las voces de sus padres y el casete le permitía volver a escucharlas. “A mí me importa”, remarcó al hablar de la grabación, después de dejar en segundo plano los bienes materiales que quedaron bajo los restos del edificio.

Mientras se define qué ocurrirá con el inmueble, Galeano y su esposa se alojan de manera provisoria en la casa de sus suegros. Ella cuida a su madre, que tiene Alzheimer, y necesita permanecer cerca para sostener esa rutina. El vecino dijo que el intendente de Lanús, Julián Álvarez, se comunicó con ellos para buscar una solución habitacional transitoria: “Están tratando de conseguirnos un departamentito cerquita”.

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La otra incertidumbre es la reparación de los daños. Galeano señaló que espera la intervención de los seguros de Metrogas y de las firmas que trabajaban sobre los caños de gas, aunque anticipó que el proceso puede extenderse por la cantidad de damnificados.

“Yo supongo que la empresa Metrogas tendrá algún seguro”, planteó. Mientras tanto, el saldo del siniestro se agravó con la muerte de un segundo trabajador, de 44 años, que realizaba tareas sobre los tubos de gas. Las autoridades de la provincia de Buenos Aires informaron que el hecho dejó dos víctimas fatales, cuatro heridos graves y otras personas que recibían el alta médica.

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