El allanamiento de una casa del partido de General San Martín en donde las autoridades encontraron varias jaulas metálicas con cobayos, palomas, patos y gansos hacinados en jaulas metálicas y cajas de cartón

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Un hombre de 36 años y su hijo de 15, que habían sido imputados el 13 de noviembre por el robo de aves de los lagos de Palermo, luego de que la Policía de la Ciudad los sorprendiera cuando intentaban cargar patos y gansos en una camioneta, fueron allanados en su domicilio de la localidad de Billinghurst, partido de General San Martín, en la provincia de Buenos Aires.

Con la intervención de la auxiliar fiscal Paula Raffa, el fiscal Mauro Tereszko -de la Fiscalía Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas Nº 4- había solicitado requisar el domicilio bajo investigación. La medida fue autorizada por la jueza Mercedes Maiorano, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 3 de la Ciudad.

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Padre e hijo fueron detenidos por robo, presunto tráfico de fauna silvestre y maltrato animal

Allí, las autoridades encontraron cerca de 50 ejemplares de fauna silvestre en cautiverio, entre ellos cobayos, palomas, patos y gansos hacinados en jaulas y cajas de cartón. La Justicia busca determinar si detrás del hecho existía una organización dedicada al tráfico de animales.

De esta forma, la fiscalía dispuso la detención de padre e hijo, imputado por robo, captura de fauna silvestre y maltrato animal. Las acusaciones se encuadran en el artículo 164 del Código Penal y en las leyes nacionales Nº 22.421, de Conservación de la Fauna, y Nº 14.346, de protección contra el maltrato animal.

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De acreditarse los hechos y la concurrencia real de los delitos, la escala penal podría alcanzar los nueve años de prisión.

El hecho que desencadenó el operativo y el alcance de la nueva ley penal juvenil

El primer episodio ocurrió el viernes pasado, cerca de las 6, en el Parque 3 de Febrero, cuando un agente de la Comisaría Vecinal 14 C detectó a los sospechosos mientras trasladaban aves desde el Lago de Regatas hacia una Renault Kangoo cerrada y pidió apoyo para revisar el vehículo. En aquel momento, los efectivos hallaron tres cajas de cartón con 14 patos y gansos en el interior de la camioneta.

Los patos y gansos, hallados durante la madrugada del viernes 13 de noviembre, en el vehículo del padre e hijo: intenteron robar las aves de los lagos de Palermo (Policía de la Ciudad)

Los animales fueron recuperados y restituidos a su hábitat, el vehículo quedó secuestrado y, posteriormente, se ordenó el allanamiento de la casa de los imputados.

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Por otro lado, el adolescente de 15 años también fue imputado a partir de la vigencia, desde el 5 de septiembre, de la Ley Penal Juvenil Nº 27.801, que fijó en 14 años la edad de imputabilidad para todo tipo de delitos.

De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, el nuevo régimen prevé para los menores alternativas a las penas de prisión, como medidas socioeducativas y procesos restaurativos. Los equipos interdisciplinarios del organismo ya evalúan esas opciones en este caso.

El antecedente más cercano en los lagos de Palermo ocurrió en septiembre de 2025, cuando un joven retiró dos gansos del parque y los llevó a una vivienda, donde los dejó en una pileta con agua clorada. Por aquel entonces las aves fueron rescatadas tras haber sido apartadas de las condiciones necesarias para su alimentación, baño y acicalado.

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