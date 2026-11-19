La Cámara Octava del Crimen de Córdoba condenó a la esposa de Roberto Carmona y a seis integrantes del Servicio Penitenciario del Chaco

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La Cámara Octava del Crimen de Córdoba condenó a la esposa de Roberto José Carmona —conocido como “La Hiena Humana”— y a seis penitenciarios chaqueños por su participación en la fuga del múltiple homicida en diciembre de 2022. Durante una salida transitoria se produjo el escape que derivó en el asesinato del taxista Javier Bocalón.

El veredicto, dictado este miércoles con participación de jurados populares, estableció dos condenas de prisión efectiva. El agente José Penayo recibió tres años y seis meses de prisión, mientras que Ángela Etudie, pareja de Carmona, fue sentenciada a tres años por favorecimiento doloso de evasión.

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El traslado había comenzado el 12 de diciembre de 2022, cuando Carmona fue llevado desde el Complejo Penitenciario de Sáenz Peña, en Chaco, hasta la cárcel de Bouwer, en Córdoba. Al día siguiente fue escoltado hasta la casa de Etudie, en el barrio Las Violetas, para cumplir una salida transitoria que tenía autorizada desde 2014.

Roberto Carmona fue trasladado desde el Complejo Penitenciario de Sáenz Peña hasta Córdoba para una salida transitoria bajo custodia penitenciaria

Para el tribunal, Penayo ayudó deliberadamente a que Carmona escapara. Por eso, recibió la pena más alta entre los seis agentes: tres años y seis meses de prisión, además de la prohibición de ejercer cargos públicos durante diez años y seis meses.

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Etudie, por su parte, fue condenada a tres años de prisión por favorecer de manera intencional la fuga de su esposo. La acusación sostuvo que había ocultado una segunda llave de la puerta por la que Carmona salió y que le había enviado una foto del acceso días antes del escape. Sin embargo, su defensa anticipó que apelará la resolución y que pedirá que, si la condena se mantiene, sea cumplida bajo la modalidad domiciliaria.

Los otros cinco penitenciarios recibieron penas de ejecución condicional. La resolución alcanzó a Rubén Bravo, Leandro González, Omar Salinas, Juan Gustavo Gómez y Jorge Antonio Sánchez, con castigos que van de un año y seis meses a dos años de prisión, según Cadena3.

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Las condenas condicionales incluyen reglas de conducta: los imputados deberán fijar residencia, comunicar eventuales cambios de domicilio y no ausentarse por más de 15 días sin autorización judicial. También deberán abstenerse de consumir estupefacientes y no podrán mantener contacto con víctimas ni testigos vinculados al expediente. Si incumplen esas obligaciones, el beneficio podría ser revocado.

La secuencia de la fuga

Durante la visita en la casa de Etudie, la acusación sostuvo que los custodios quedaron pendientes del partido entre Argentina y Croacia y que la puerta por la que salió Carmona permaneció sin vigilancia. La querella planteó que el condenado no necesitó forzar el acceso porque tuvo a disposición una llave que su esposa le habría entregado o dejado a su alcance.

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Javier Bocalón fue asesinado durante la fuga de Carmona, quien había escapado de una salida transitoria en Córdoba

Una vez en la calle, Carmona abordó el taxi conducido por Bocalón. El vehículo chocó en la intersección de Santa Ana y Félix Paz. En medio de la fuga, el condenado atacó al chofer y tomó el control del auto. Bocalón murió como consecuencia de la agresión.

Carmona abandonó el taxi y robó un Volkswagen Gol para continuar la fuga. Con ese vehículo protagonizó un segundo choque en avenida Fuerza Aérea y Aviador Richardson. Todo ocurrió mientras miles de personas salían a las calles de Córdoba tras el triunfo de la selección argentina en la semifinal del Mundial de Qatar.

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La entonces jefa de la Policía de Córdoba, Liliana Zárate Belletti, afirmó que la fuerza provincial fue notificada de la evasión a las 16.26, a través de un llamado al 911 realizado por un integrante del Servicio Penitenciario. La Policía montó un operativo cerrojo y detuvo a Carmona en Brown y Luis Agote.

Carmona tenía autorizadas salidas transitorias desde 2014 para visitar a su pareja en Córdoba. Ese régimen y las medidas de custodia que se aplicaron en el traslado quedaron bajo revisión a partir de la fuga y del homicidio de Bocalón.