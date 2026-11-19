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A más de dos semanas de la desaparición de Florentina Sánchez Vargas en Mendoza, la investigación no logró determinar su paradero ni reunir elementos que comprometan con mayor fuerza a su pareja. Por ese motivo, Severo Rentería recuperó la libertad.

La medida fue dispuesta por el fiscal Oscar Malla después de varios operativos de búsqueda y peritajes que no aportaron datos sobre el paradero de Sánchez Vargas ni elementos que reforzaran la acusación contra Rentería. El hombre seguirá imputado mientras la causa avanza.

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La mujer buscada, de nacionalidad boliviana y de 39 años, fue vista por última vez el 30 de octubre en Fray Luis Beltrán, Maipú. Desde entonces, su paradero es desconocido y la investigación procura establecer qué ocurrió antes de su desaparición.

La búsqueda comenzó luego de que las autoridades de la escuela a la que asiste uno de sus hijos advirtieran que Florentina no había ido a retirarlo. A partir de esa situación, la familia radicó la denuncia y se inició una investigación que quedó a cargo del fiscal de Homicidios Oscar Malla.

Según informó Mendoza Today, la Policía realizó tres rastrillajes en distintos sectores de Fray Luis Beltrán con la participación de 85 efectivos de Canes, Policía Montada, Policía Científica, Bomberos y la División Búsqueda de Personas. Los procedimientos también incluyeron el uso de drones y tuvieron resultado negativo.

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La mujer fue vista por última vez en una finca ubicada sobre Carril Los Álamos, cerca de la Ruta Provincial 31 (Google Maps)

Las tareas de búsqueda tuvieron como objetivo localizar a Sánchez Vargas en zonas cercanas a su domicilio y en otros sectores vinculados a su entorno. Ninguno de los procedimientos permitió encontrarla ni hallar rastros.

La Fiscalía también tomó declaraciones a personas de su círculo cercano. Entre los testigos figuran los tres hijos de la mujer, docentes de los menores y otras personas relacionadas con la propiedad donde residía. Esos testimonios buscan aportar precisiones sobre su rutina, sus vínculos y los últimos contactos que pudo haber tenido antes de desaparecer.

Los investigadores revisaron además registros de cámaras de seguridad y teléfonos celulares de la mujer desaparecida y de sus familiares. Esas medidas no permitieron establecer el destino de la mujer ni sumar pruebas que incrementen la sospecha sobre Rentería como eventual responsable de un femicidio.

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Las autoridades realizaron una inspección en la vivienda para detectar posibles manchas hemáticas. También secuestraron prendas de vestir, que fueron remitidas al Laboratorio de Genética. Los análisis conocidos hasta ahora tampoco arrojaron resultados relevantes para la causa.

Severo Rentería continuará imputado por homicidio agravado por la relación de pareja, en el marco de una hipótesis de femicidio. Su liberación se resolvió porque las medidas realizadas hasta ahora no permitieron reunir elementos suficientes para sostener la detención. La investigación deberá determinar qué ocurrió con Florentina Sánchez Vargas y, si se confirma la existencia de un delito, establecer la eventual responsabilidad del acusado.

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Según publicó El Sol, los investigadores mantienen abiertas distintas líneas. Analizan si la mujer pudo haber viajado a Bolivia, su país de origen, o si permanece en algún punto de Mendoza, ya que en otras ocasiones se había ausentado de su domicilio durante varios días.

También buscan establecer si salió de la finca por sus propios medios: una cámara ubicada en uno de los caminos de salida no registró su paso y, según las primeras averiguaciones, no habría llevado pertenencias. La Fiscalía continúa recibiendo información de familiares y evalúa ofrecer una recompensa para obtener datos sobre su paradero.

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El Ministerio Público Fiscal mantiene vigente el pedido para averiguar el paradero de Sánchez Vargas y solicitó la colaboración de la comunidad. Cualquier información que permita ubicar a Sánchez Vargas o que ayude a reconstruir cuáles fueron sus últimos movimientos debe ser comunicada al 911.