Hugo Patricio Alessandroni y Hugo Máximo Alessandroni quedaron detenidos en Coronel Pringles por una causa de robo y abuso sexual iniciada en 2021.

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Dos hermanos fueron detenidos en Coronel Pringles este miércoles por una causa de robo y abuso sexual. Los hechos fueron cometidos en febrero de 2021, pero los arrestos se demoraron debido a varias idas y vueltas en la Justicia.

Se trata de Hugo Patricio Alessandroni y Hugo Máximo Alessandroni. Los hermanos fueron indagados este miércoles en la fiscalía de Bahía Blanca, donde ambos decidieron no prestar declaración.

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Las capturas se concretaron después de un trámite de apelaciones que se extendió durante más de un año. El Ministerio Público Fiscal había requerido las detenciones en 2024, pero el Juzgado de Garantías desestimó el pedido en dos oportunidades. La Cámara Penal intervino ante ambas decisiones y, en la última instancia, confirmó que correspondía ordenar la privación de la libertad.

Ese tribunal, según informó el portal La Nueva, revisó la resolución y dio la razón a la acusación pública: revocó la negativa inicial y dispuso que el expediente volviera al juzgado de origen para que se resolviera conforme a lo planteado en la instancia superior.

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Sin embargo, al retomar el caso, el Juzgado de Garantías volvió a rechazar las detenciones, esta vez con argumentos distintos. La fiscalía interpuso una nueva apelación, que derivó en otra revisión de la Cámara Penal.

La segunda intervención de la alzada resultó determinante para la situación procesal de los acusados. La Cámara ratificó que la medida de coerción era procedente y habilitó las órdenes de captura.

La acusación judicial atribuye a Hugo Patricio Alessandroni la autoría material del ataque y a Hugo Máximo una participación necesaria. (Fuente: La Capital)

De acuerdo con los datos conocidos sobre el expediente, ambos tienen antecedentes diversos en Coronel Pringles.

Los hechos investigados en este caso ocurrieron durante la tarde y la noche del 17 de febrero de 2021, dentro de una vivienda de Coronel Pringles. La víctima conocía previamente a los dos hermanos, según consta en la presentación que realizó días después del episodio.

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La denuncia señala que la mujer se dirigió a la casa de uno de los acusados y mantuvo con ellos una conversación en términos cordiales. En ese contexto, también habrían consumido cerveza. Siempre según el relato incorporado al expediente, uno de los hermanos la habría agredido físicamente de forma repentina.

A partir de allí, la víctima denunció que fue atada del cuello, las manos y los pies. La investigación también contempla acusaciones por manoseos y un intento de abuso sexual de mayor gravedad. La mujer les habría advertido a los hombres que podían dejar rastros de ADN, tras lo cual, según su denuncia, desistieron de continuar con esa agresión.

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De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía, Hugo Patricio Alessandroni está señalado como autor material de los hechos, mientras que Máximo Alessandroni fue imputado como partícipe necesario.

La causa incluye además la presunta continuidad de la violencia física y amenazas de muerte. En ese contexto, uno de los acusados habría dicho: “La enterramos en el patio, que es grande”, según la denuncia incorporada a la investigación judicial.

Luego de las agresiones denunciadas, los imputados habrían exigido dinero a la mujer. La presentación judicial sostiene que le quitaron $1.000 de su cartera y su teléfono celular.

La secuencia relatada indica que uno de los hermanos recibió una llamada y se retiró de la casa. El otro, según la acusación, liberó a la mujer, aunque le habría advertido que no contara lo ocurrido.

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Después de formalizar la denuncia, la víctima obtuvo una restricción perimetral respecto de los acusados. Por el momento, no se difundieron nuevos detalles sobre las próximas medidas que adoptará la investigación.