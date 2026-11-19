La Ciudad demolió un búnker narco en la Villa 31 y hay dos detenidos

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El gobierno porteño demolió un búnker narco en la Villa 31, en el barrio de Retiro, después de detectar que una vivienda clausurada seguía funcionando como un “aguantadero para delincuentes”, según señalaron desde la gestión de Jorge Macri. El operativo terminó con dos detenidos que tenían drogas y la destrucción de la construcción.

La Policía de la Ciudad intervino tras una denuncia sobre movimientos en la casa ubicada en la calle Flor de Otoño 424. El inmueble había sido clausurado, pero volvió a ser utilizado, por lo que fue allanado antes de que se resolviera su demolición.

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La medida forma parte de la política del Gobierno porteño de persecución del delito en los barrios y villas de Buenos Aires, con el objetivo de impedir que esas zonas queden bajo control de organizaciones delictivas.

La Ciudad demolió un búnker narco en la Villa 31 y hay dos detenidos

Luego del operativo, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, ratificó “el orden” como uno de sus ejes de gestión: “La mejor manera de que una sociedad progrese y tenga libertad es con orden. Porque si no siempre gana el prepotente y el violento. Y eso no tiene que ocurrir en cada metro cuadrado de la Ciudad”.

“En Belgrano, Palermo, Flores, en Parque Chacabuco, La Boca, en la Villa 31 o en cada una de las villas de Buenos Aires: donde haya un delincuente lo vamos a ir a buscar”, agregó el alcalde capitalino.

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Las cifras de los homicidios en los barrios populares

La Ciudad demolió un búnker narco en la Villa 31 y hay dos detenidos

En los últimos años, Jorge Macri viene impulsando operativos de “saturación” policial en las zonas más carenciadas de los barrios populares, en el marco del programa “Tormenta Negra”, orientado a combatir el delito en sectores donde el narcomenudeo figura entre las causas de mayor violencia urbana. Estas intervenciones apuntan al secuestro de drogas y armas, pero también a recuperar el espacio público, remover vehículos abandonados y controlar comercios o construcciones irregulares.

Como parte de estas acciones, el Gobierno de la Ciudad informó que el delito alcanzó niveles mínimos históricos en el distrito porteño. “Algunos critican los operativos en las villas y nosotros les contestamos con hechos. De 2024 a la fecha bajaron un 70% los asesinatos en las villas. Es un número descomunal”, deslizó Jorge Macri.

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El comentario apunta a las denuncias sobre abusos policiales en el marco de estos operativos de seguridad, que suele cuestionar la oposición peronista. El 29 de septiembre, hubo una audiencia pública en el Salón Perón de la Legislatura de la Ciudad convocada por los legisladores Alejandro “Pitu” Salvatierra y Andrés La Blunda (FxBA) para escuchar reclamos de vecinas y vecinos de los barrios populares, donde informaron sobre situaciones de hostigamiento, violencia y discriminación.

También el Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS) calificó estas intervenciones como “prácticas sin control judicial”, “suspensión de derechos” y “fuertes inconsistencias en las detenciones”.

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“Yo defiendo la vida y no voy a pedir permiso ni perdón por cuidar a los porteños. Porque esa es mi tarea y voy a seguir haciéndola en cada rincón de la ciudad de Buenos Aires”, dijo Jorge Macri, en relación a las quejas.

Más de mil inmuebles desalojados

La Ciudad demolió un búnker narco en la Villa 31 y hay dos detenidos

Según se informó, la Ciudad intervino en el desalojo de 1.039 propiedades que estaban usurpadas, y las restituyó a sus dueños. El valor de esos inmuebles equivale a más de 500 millones de dólares.

En distintos barrios, las propiedades ocupadas pueden convertirse en puntos vinculados con delitos como la venta de drogas o talleres de trabajo esclavo. El Gobierno porteño señaló que las intervenciones contribuyeron a reducir los delitos en las zonas con mayor despliegue, entre ellas Balvanera, en el área de Once, y Constitución.

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Las acciones se complementan con presencia policial en centros de trasbordo y medios de transporte, además de operativos para liberar calles y veredas.

Como parte de la misma concepción de seguridad, la gestión de Jorge Macri promueve el desalojo de vendedores ambulantes del espacio público e impulsó, desde la Legislatura, penas de prisión para los cuidacoches y “trapitos”.