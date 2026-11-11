Crimen y Justicia

El video de la insólita fuga del terrorista italiano de 74 años en San Telmo

Leonardo Bertulazzi, condenado en su país como miembro de las Brigate Rosse, saltó de su departamento en un quinto piso de la calle Defensa y usó carne de cerdo para envolver su tobillera. El Gobierno ofreció una recompensa de $20 millones para encontrarlo

La fuga del terrorista italiano Leonardo Bertulazzi en San Telmo
Guardar

Leonardo Bertulazzi, un italiano de 74 años condenado en su país por su participación en el terrorismo de las Brigate Rosse cuatro décadas atrás, escapó de su prisión domiciliaria que cumplía en un departamento de la zona de San Telmo ayer martes por la tarde.

Tras saltar de un quinto piso con un arnés, se fue, literalmente, caminando por la calle. Una cámara de seguridad privada ubicada sobre la calle Bolivar tomó parte de su fuga. El video ilustra esta nota. En las imágenes, Bertulazzi se recupera de su caída, para continuar a pie. Anoche, el Gobierno ofreció una recompensa de $20 millones para quien lo entregara.

PUBLICIDAD

Bertulazzi, que vivía en Buenos Aires al menos desde comienzos de siglo, con un DNI argentino número 94 millones y un alta como monotributista para operar comercialmente -con el monotributo pago hasta fines de 2025-, esperaba su extradición de vuelta a su país, en un proceso a cargo del Juzgado Federal N°1 con la magistrada María Romilda Servini. Cumplía su prisión domiciliaria en su histórico domicilio porteño, un departamento ubicado en un quinto piso de la calle Defensa al 600. Una consigna rotativa de la Policía Federal lo vigilaba.

Cartel con la foto de Leonardo Bertulazzi, la palabra prófugo, la cifra de veinte millones y datos de filiación
Most wanted: la recompensa del Gobierno para quien entregue a Bertulazzi

Según fuentes que conocen de cerca su situación, el terrorista italiano ya se había intentado quitar su tobillera electrónica dos semanas atrás. El aparato, monitoreado por el Servicio Penitenciario Federal, dio la alarma. Así, la PFA pidió a la Justicia federal que Bertulazzi sea trasladado a un penal, o una alcaidía de la fuerza.

PUBLICIDAD

Ayer, sin embargo, la tobillera “no sonó”, aseveran fuentes del caso. “Salió por el balcón de su edificio con un arnés hacia un baldío contiguo, en una caída de, al menos, cinco metros. Cayó otros dos hacia el suelo, se golpeó. Tras recuperarse, se fue por la calle Bolívar”, explica una alta fuente del caso: “Todo de película”.

La tobillera fue encontrada por la PFA en el departamento de la calle Defensa, envuelta en carne de cerdo, con un tensiómetro a su alrededor.

Leonardo Bertulazzi Detuvieron en Buenos Aires a un miembro de las Brigade Rosse italianas
Bertulazzi tras su detención realizada por el área de Interpol de PFA en 2024

Temas Relacionados

Leonardo BertulazziItaliaFugaSan TelmoTerrrorismoúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Papa en la cárcel de Devoto: cómo la Iglesia eligió a los presos que participan del encuentro

La selección se basó en la conducta, el estudio y el trabajo de los internos dentro del penal. El encuentro se desarrollará en el gimnasio desde las 8 de la mañana

El Papa en la cárcel de Devoto: cómo la Iglesia eligió a los presos que participan del encuentro

Balearon en la cabeza a un joven en Tucumán durante una discusión y hay dos detenidos

El herido fue intervenido quirúrgicamente y permanece con pronóstico reservado. Los investigadores analizan la discusión previa y las circunstancias en las que se produjo el ataque

Balearon en la cabeza a un joven en Tucumán durante una discusión y hay dos detenidos

Vendió un terreno de 100 hectáreas en Bariloche sin pagar 480 mil dólares del fideicomiso y fue imputado por defraudación

El Ministerio Público Fiscal atribuyó a un acusado maniobras sobre una propiedad de más de 108 hectáreas

Vendió un terreno de 100 hectáreas en Bariloche sin pagar 480 mil dólares del fideicomiso y fue imputado por defraudación

Ofrecieron $20 millones de recompensa para detener al exintegrante de las Brigadas Rojas italianas que se fugó en Buenos Aires

Leonardo Bertulazzi, de 74 años, huyó este martes de su departamento de la Ciudad de Buenos Aires donde cumplía arresto domiciliario desde 2024. Usó un arnés para saltar por el balcón a un terreno lindero. Las autoridades argentinas preparaban su extradición

Ofrecieron $20 millones de recompensa para detener al exintegrante de las Brigadas Rojas italianas que se fugó en Buenos Aires

Revelaron nuevos detalles del crimen del hombre mutilado en Bragado y los detenidos se negaron a declarar

“Una situación de violencia extrema”, dijo la ayudante del fiscal. La víctima, de 27 años, era buscada desde el sábado tras una denuncia familiar. Tras una búsqueda por la zona, su cuerpo fue hallado en un canal

Revelaron nuevos detalles del crimen del hombre mutilado en Bragado y los detenidos se negaron a declarar

DEPORTES

El plan especial que diseñó Ponzio de cara al decisivo duelo que afrontará River Plate ante Lanús por el Torneo Clausura

El plan especial que diseñó Ponzio de cara al decisivo duelo que afrontará River Plate ante Lanús por el Torneo Clausura

La ácida crítica de un referente de la Fórmula 1 contra Lewis Hamilton en medio de la crisis que atraviesa Ferrari

La estricta dieta del hijo de Arnold Schwarzenegger para destacar en el fisicoculturismo natural y su “permitido” favorito

Los secretos del doble crimen en un Boca-River que cambió para siempre la historia de La Doce

La intimidad de la despedida definitiva de Rubens Barrichello de la Fórmula 1: la emotiva sorpresa que lo hizo llorar

TELESHOW

Ganó un premio millonario en Ahora Caigo y provocó una sorpresiva reacción de Darío Barassi: “Nos queremos matar”

Ganó un premio millonario en Ahora Caigo y provocó una sorpresiva reacción de Darío Barassi: “Nos queremos matar”

La sugestiva canción que eligió Emanuel Ortega luego de su separación de Julieta Prandi: “Algo muy familiar”

Daniela Celis rompió en llanto en vivo por el papa León XIV: “¡Quiero estar ahí!”

El emotivo abrazo de Valentino Merlo al reencontrarse con el cura de su colegio durante la vigilia del papa León XIV

La pesadilla de una famosa en MasterChef Celebrity: su relleno de empanadas se cayó al piso y terminó eliminada

INFOBAE AMÉRICA

La segunda jornada del diálogo entre EEUU, Rusia y Ucrania en Abu Dhabi concluyó tras menos de dos horas de reunión

La segunda jornada del diálogo entre EEUU, Rusia y Ucrania en Abu Dhabi concluyó tras menos de dos horas de reunión

Los bancos de Anthropic prevén elevar el precio de su salida a bolsa ante la fuerte demanda

Cayó “El Meo”, un líder narco de un peligroso barrio que vivía frente a un lago en Uruguay

Fue el transatlántico más rápido del mundo y ahora tendrá una segunda vida bajo el mar

Los agujeros negros pueden ser desplazados de sus galaxias después de colisionar, afirma un estudio