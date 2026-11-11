El video de la insólita fuga del terrorista italiano de 74 años en San Telmo

La fuga del terrorista italiano Leonardo Bertulazzi en San Telmo

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Leonardo Bertulazzi, un italiano de 74 años condenado en su país por su participación en el terrorismo de las Brigate Rosse cuatro décadas atrás, escapó de su prisión domiciliaria que cumplía en un departamento de la zona de San Telmo ayer martes por la tarde.

Tras saltar de un quinto piso con un arnés, se fue, literalmente, caminando por la calle. Una cámara de seguridad privada ubicada sobre la calle Bolivar tomó parte de su fuga. El video ilustra esta nota. En las imágenes, Bertulazzi se recupera de su caída, para continuar a pie. Anoche, el Gobierno ofreció una recompensa de $20 millones para quien lo entregara.

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Bertulazzi, que vivía en Buenos Aires al menos desde comienzos de siglo, con un DNI argentino número 94 millones y un alta como monotributista para operar comercialmente -con el monotributo pago hasta fines de 2025-, esperaba su extradición de vuelta a su país, en un proceso a cargo del Juzgado Federal N°1 con la magistrada María Romilda Servini. Cumplía su prisión domiciliaria en su histórico domicilio porteño, un departamento ubicado en un quinto piso de la calle Defensa al 600. Una consigna rotativa de la Policía Federal lo vigilaba.

Most wanted: la recompensa del Gobierno para quien entregue a Bertulazzi

Según fuentes que conocen de cerca su situación, el terrorista italiano ya se había intentado quitar su tobillera electrónica dos semanas atrás. El aparato, monitoreado por el Servicio Penitenciario Federal, dio la alarma. Así, la PFA pidió a la Justicia federal que Bertulazzi sea trasladado a un penal, o una alcaidía de la fuerza.

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Ayer, sin embargo, la tobillera “no sonó”, aseveran fuentes del caso. “Salió por el balcón de su edificio con un arnés hacia un baldío contiguo, en una caída de, al menos, cinco metros. Cayó otros dos hacia el suelo, se golpeó. Tras recuperarse, se fue por la calle Bolívar”, explica una alta fuente del caso: “Todo de película”.

La tobillera fue encontrada por la PFA en el departamento de la calle Defensa, envuelta en carne de cerdo, con un tensiómetro a su alrededor.

Bertulazzi tras su detención realizada por el área de Interpol de PFA en 2024