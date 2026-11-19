Franco Jara, el joven que murió en una comisaría de San Juan

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Un joven de 31 años, identificado como Franco Nahuel Jara, murió en las últimas horas en una comisaría del departamento de Albardón, en San Juan, y por su fallecimiento hay cinco policías detenidos. Todos son investigados por su accionar durante el operativo que derivó en el arresto de la víctima: la autopsia determinó que el fallecimiento no fue natural y detectó lesiones en el cráneo y los pulmones.

Jara había sido detenido cerca de las 22 del sábado 14 de noviembre, en el barrio Lozano I de Albardón, en el marco de un expediente contravencional. Horas después, mientras permanecía alojado en la Comisaría 18ª, su muerte fue constatada a las 4.59 del domingo.

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La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, que busca determinar qué ocurrió durante el procedimiento de detención, el traslado y las horas posteriores dentro de la dependencia policial.

La prueba principal contra los agentes es el informe forense que estableció que Jara murió a causa de lesiones en la cabeza y los pulmones. Entre los hallazgos se consignaron un cefalohematoma en la región temporal izquierda, edema cerebral, hemorragia subdural y edema pulmonar.

A partir de ese resultado, se dispuso la aprehensión del oficial subinspector Emiliano Cabra, el agente Matías Lucero y los cabos Juan Recio, Nicolás Godoy y Arnaldo Zalazar. Los cinco efectivos integraban la Unidad Coordinadora de Departamentales y deberán prestar declaración en la causa.

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La situación procesal de los policías será definida tras el análisis de las pruebas reunidas, entre ellas las pericias médicas, los testimonios y los registros de las cámaras de seguridad.

Jara fue llevado al hospital y luego regresó a la comisaría

Según la reconstrucción oficial inicial, Franco Jara manifestó que se sentía mal una vez alojado en la dependencia. Por ese motivo fue trasladado al Hospital Dr. José Giordano, donde recibió atención y medicación antes de obtener el alta médica.

Luego volvió a la Comisaría 18ª. De acuerdo con esa versión, otros detenidos alertaron a los guardias sobre una nueva descompensación en el sector de calabozos. El personal policial inició maniobras de reanimación cardiopulmonar y solicitó una ambulancia, pero los profesionales del servicio de emergencias constataron el deceso.

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La Fiscalía procura establecer los horarios precisos del traslado médico, el regreso de Jara a la seccional y las condiciones en las que quedó alojado tras recibir el alta.

La familia denunció golpes durante el operativo y en la seccional

Los familiares de Jara sostienen que fue golpeado desde el inicio del procedimiento policial. Su hijo, de 14 años, afirmó que los agentes ingresaron a la vivienda sin exhibir una orden y denunció que su padre recibió agresiones durante un lapso prolongado.

También aseguró que las agresiones continuaron en la comisaría. Según ese relato, Jara les manifestó a otros detenidos que tenía dificultades para respirar y no recibió atención inmediata.

La denuncia de la familia apunta a presuntas agresiones durante la detención y a una posible falta de asistencia médica mientras Jara estaba bajo custodia estatal. Esas acusaciones forman parte de las líneas de investigación, aunque todavía deben ser corroboradas judicialmente.

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En este contexto, los investigadores secuestraron las grabaciones de seguridad de la Comisaría 18ª, los libros de ingreso de la dependencia y los registros del Hospital Dr. José Giordano. También se realizaron relevamientos fotográficos en el sector de calabozos.

La Fiscalía tomó declaraciones a personas que estaban detenidas en el mismo lugar, a familiares de Jara y a los policías que cumplieron funciones durante la madrugada. El objetivo es reconstruir la secuencia completa, desde la aprehensión hasta la constatación de la muerte.