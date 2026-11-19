El único detenido en el marco de los 136 allanamientos realizados en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires

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Un hombre fue detenido durante uno de los procedimientos de la Operación Bonaerense Protección de las Infancias VIII, un megaoperativo que incluyó 136 allanamientos simultáneos en 75 localidades de la provincia de Buenos Aires. El despliegue, realizado este miércoles, se enmarca en investigaciones por grooming, tenencia, producción y distribución de material de abuso sexual infantil.

Según confiaron fuentes policiales a Infobae, el sospechoso fue capturado durante uno de los 20 allanamientos realizados por personal de la Policía Federal Argentina (PFA) en las jurisdicciones de Mar del Plata, Necochea, Chascomús, Pinamar, Junín, Mercedes, Pergamino y Morón. El detenido es argentino y mayor de edad. Además, otras personas fueron imputadas y notificadas en el marco de las investigaciones.

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De acuerdo con lo informado por la Procuración General de la provincia de Buenos Aires, el operativo fue coordinado por el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, bajo la órbita de la Secretaría de Política Criminal.

El despliegue lo coordinó el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, bajo la órbita de la Secretaría de Política Criminal

Como resultado de las diligencias, fueron identificadas 123 personas de entre 15 y 77 años: 119 varones y cuatro mujeres. Entre los involucrados había ocho menores de edad que habrían distribuido imágenes y videos de abuso sexual infantil.

Las autoridades señalaron que siete de las personas identificadas realizaban actividades que implicaban contacto directo con niños, niñas y adolescentes. También se constató que uno de los involucrados trabaja en el Servicio Penitenciario Bonaerense.

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Durante los procedimientos, se secuestraron 176 teléfonos celulares, 70 computadoras, 95 dispositivos de almacenamiento y dos armas de fuego. Además, se realizaron 57 revisiones técnicas preliminares de equipos digitales para detectar elementos de interés para las investigaciones.

En los 20 allanamientos efectuados por la PFA, los investigadores secuestraron 25 celulares, cuatro notebooks, una computadora, dos CPU, una tablet y pendrives. También incautaron cerca de un kilogramo de marihuana.

Parte del material secuestrado

El detenido quedó a disposición de la Justicia, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley 26.904, que incorporó el delito de grooming al Código Penal argentino.

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Las investigaciones estuvieron a cargo de fiscales y ayudantías especializadas de nueve nodos judiciales. Los expedientes abarcaron los departamentos judiciales de Avellaneda-Lanús, Azul, Bahía Blanca, Dolores, Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Mercedes, Moreno-General Rodríguez, Morón, Necochea, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín, San Nicolás, Trenque Lauquen y Zárate-Campana.