Franco Jara, el joven que murió en una comisaría de San Juan

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La Justicia de San Juan imputó por homicidio a cinco policías por la muerte de Franco Jara y ordenó que permanezcan detenidos de forma preventiva. La resolución fue dictada tras la audiencia de formalización de la causa, que investiga el procedimiento policial ocurrido en la localidad de Albardón y el posterior fallecimiento del joven de 31 años en una comisaría.

En una audiencia realizada este jueves, la jueza Mabel Moya dispuso cuatro meses de prisión preventiva para Arnaldo Salazar, Juan Zamora, Félix Godoy y Juan Ignacio Recio. Para Emilio Cabra, en tanto, estableció una medida de tres meses. El agente Matías Lucero, sexto detenido inicialmente, recuperó la libertad.

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La acusación es llevada adelante por el fiscal Roberto Ginsberg, junto con los ayudantes fiscales Emiliano Pugliese, Agostina Ventimiglia y Victoria Ruiz. La causa deberá determinar la intervención individual de los agentes durante el operativo y en las horas posteriores a la detención de Jara.

Según la reconstrucción expuesta por la Fiscalía durante la audiencia, los policías llegaron a la vivienda de Franco Jara luego de que un hombre interceptado con un cigarrillo de marihuana afirmara haberlo adquirido allí. La hipótesis fiscal sostiene que cuatro agentes ingresaron al domicilio sin una orden judicial.

La acusación indicó que, dentro de la casa, Jara habría recibido golpes y una patada en el pecho. También sostuvo que las agresiones continuaron cuando era retirado del lugar, mientras su pareja les pedía a los uniformados que dejaran de pegarle.

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De acuerdo con la exposición fiscal, el joven pidió auxilio durante el procedimiento y manifestó que no podía respirar. La investigación analiza además el rol del efectivo de mayor jerarquía que estaba presente.

Jara murió horas después de su detención en Albardón

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron 28 cigarrillos de marihuana, una balanza pequeña y cerca de $ 270.000. Luego, Jara fue trasladado después a la Comisaría 18ª de Albardón.

La Fiscalía sostuvo que, ya detenido, pidió atención médica por dificultades respiratorias y por las lesiones que presentaba. A las 2.45 fue llevado al Hospital José Giordano, pero luego regresó a la dependencia policial.

Cerca de las 4.30, otro detenido advirtió que Jara se encontraba desvanecido. Personal médico realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar y a las 4.59 se constató su fallecimiento, según la reconstrucción incorporada al expediente.

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La autopsia determinó que se trató de una muerte violenta de carácter homicida y registró múltiples traumatismos, hemorragias y edemas. Entre los hallazgos figuran un cefalohematoma en la zona temporal izquierda, edema cerebral, hemorragia subdural y edema pulmonar.