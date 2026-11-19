El mundo contuvo el aliento mientras Miss Tailandia y Miss Nicaragua permanecían tomadas de la mano. Revive el anuncio inolvidable, la reacción emotiva y la coronación de Miss Universo 2023 (Video cortesía Miss Universe).

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El día de ayer 18 de noviembre, se cumplieron tres años desde que la nicaragüense Sheynnis Palacios hizo historia en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda de San Salvador, El Salvador, al convertirse en la primera mujer centroamericana en ganar la corona de Miss Universo directamente en la noche final.

A través de sus redes sociales, la exreina de belleza compartió un mensaje cargado de gratitud dirigido a quienes todavía celebran y recuerdan aquella noche del 18 de noviembre de 2023.

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Sin embargo, detrás de la alegría por el tercer aniversario de un triunfo que marcó a toda una región, persiste una realidad amarga e inédita en los más de setenta años de existencia del certamen: Palacios es la única ganadora en toda la historia de Miss Universo que jamás ha podido regresar a su país natal para celebrar su título debido a la persecución del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Mientras otras soberanas de la belleza mundial han sido recibidas con desfiles multitudinarios, honores de Estado y caravanas festivas en sus tierras de origen, el triunfo de la joven originaria de Diriamba se transformó rápidamente en un asunto de tensión política para el oficialismo en Managua. Lo que comenzó como una celebración espontánea de orgullo nacional terminó convirtiéndose en el detonante de un destierro silencioso que hoy suma ya tres años.

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Al cumplirse tres años de su histórica coronación en El Salvador, la nicaragüense Sheynnis Palacios agradeció que el público aún mantenga vivo el recuerdo de su triunfo, mientras el exilio impuesto por el régimen de Daniel Ortega le sigue negando el festejo junto al pueblo de Nicaragua (Cortesía: Sheynnis Palacios).

La noche en que Sheynnis Palacios fue coronada durante la septuagésima segunda edición del certamen, miles de nicaragüenses salieron de manera espontánea a las calles de distintas ciudades del país ondeando la bandera azul y blanco.

En una nación donde las manifestaciones públicas llevan años prohibidas o fuertemente reprimidas, el festejo por el triunfo deportivo y cultural de una compatriota representó un desahogo colectivo sin precedentes recientes.

Esa efervescencia popular encendió las alarmas en el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Poco después de la gala en El Salvador, comenzaron a circular en redes sociales fotografías de Palacios participando en las protestas cívicas de 2018 contra el régimen sandinista.

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Para las autoridades nicaragüenses, la figura de la nueva Miss Universo dejó de ser un motivo de celebración nacional para convertirse en un símbolo incómodo capaz de aglutinar el descontento social dentro y fuera del territorio.

Represalias contra su entorno y el camino al exilio

La respuesta estatal no tardó en llegar y golpeó directamente al círculo más cercano de la reina de belleza. Apenas unos días después de la coronación, la Policía Nacional acusó formalmente de conspiración y traición a la patria a Karen Celebertti, entonces directora de la franquicia Miss Nicaragua.

A Celebertti se le prohibió el ingreso al país cuando intentaba regresar desde el extranjero, mientras que su esposo y su hijo fueron detenidos y posteriormente desterrados, obligando también al cierre definitivo de la organización local del certamen.

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El cerco también alcanzó al núcleo familiar de Palacios. Ante el clima de hostigamiento y vulnerabilidad en Nicaragua, la madre, la abuela y el hermano menor de la modelo abandonaron el país para radicarse en Estados Unidos, logrando reunirse con ella lejos de su tierra. De esta manera, la salida que Sheynnis emprendió en noviembre de 2023 con una maleta llena de ilusión rumbo a El Salvador se convirtió, sin retorno, en el inicio de una vida lejos de su patria.

Tres años después de conquistar la corona de Miss Universo en El Salvador, Sheynnis Palacios agradeció el respaldo de quienes aún celebran su triunfo, pero en medio de una situación única en la historia del certamen: el exilio provocado por el régimen de Daniel Ortega sigue impidiéndole volver a Nicaragua para festejar con su gente.

La única reina sin regreso en más de siete décadas

A lo largo de su año de reinado, Palacios rompió récords de viajes internacionales y se consolidó como una de las embajadoras más activas y queridas de la organización Miss Universo.

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Aunque durante sus comparecencias ante la prensa internacional mantuvo siempre un tono prudente, evitando confrontaciones políticas directas e incluso afirmando en alguna ocasión que las puertas de su país estaban abiertas, los hechos demostraron lo contrario.

En mayo de 2024, la copropietaria de la organización Miss Universo, Anne Jakrajutatip, confirmó públicamente lo que ya era evidente para la opinión pública: tanto Sheynnis Palacios como su familia atravesaban un “exilio indefinido”.

Ni durante su mandato ni después de entregar la corona en noviembre de 2024 ha podido pisar suelo nicaragüense. Este hecho la mantiene hasta hoy con una marca singular y dolorosa dentro del certamen internacional, siendo la única titular en más de siete décadas que nunca tuvo un recibimiento oficial ni popular en su nación.

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Para suplir la imposibilidad de festejar en Nicaragua, la organización del concurso diseñó una agenda que incluyó paradas estratégicas en naciones con exiliados nicaragüenses, y en cada uno de esos encuentros, miles de compatriotas la recibieron entre lágrimas, música folclórica y banderas, ofreciéndole en el extranjero el abrazo que le fue negado en Managua.

Tres años después de aquella noche inolvidable en San Salvador, Sheynnis Palacios agradece el cariño intacto de su gente y el recuerdo vivo de su hazaña. No obstante, el aniversario vuelve a poner en evidencia la paradoja de su reinado: la mujer que puso el nombre de Nicaragua en lo más alto del mundo sigue sin poder celebrar su victoria en la tierra que la vio nacer, convertida en el rostro más visible de una corona gloriosa pero marcada por el exilio.

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