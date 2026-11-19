Evelyn Bishop desarrollaba un emprendimiento dedicado a la producción de chocolates artesanales en la provincia de Chiriquí. Agencia de prensa

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El asesinato de dos ciudadanas estadounidenses en el occidente de Panamá fue una ejecución y no un robo, afirmó el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, al revelar un giro en las investigaciones del doble crimen ocurrido en Bugaba, provincia de Chiriquí.

“Fue una ejecución, eso sí te lo puedo confirmar. No se perdió nada dentro de la casa”, declaró Fernández el miércoles 18 de noviembre, al informar que las autoridades mantienen una línea de investigación avanzada para esclarecer los homicidios.

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Las víctimas, identificadas como Evelyn Bishop, de 62 años, y Desiree Wells, de 60, fueron asesinadas la noche del sábado 14 de noviembre en la finca Las Heliconias, ubicada en El Mamey, corregimiento de Sortová, cerca de la frontera con Costa Rica.

La hipótesis inicial de un robo perdió fuerza después de que los investigadores encontraron computadoras, teléfonos celulares, billeteras y dinero dentro de la residencia, cuya puerta tampoco presentaba señales de haber sido forzada.

Las dos ciudadanas estadounidenses fueron asesinadas en una propiedad ubicada en el corregimiento de Sortová, distrito de Bugaba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los exámenes forenses confirmaron que ambas mujeres recibieron disparos en la cabeza, mientras que las diligencias realizadas en la propiedad permitieron localizar casquillos de municiones y zunchos, elementos incorporados a las investigaciones para establecer las circunstancias del ataque.

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El crimen ocurrió aproximadamente a las 7:00 de la noche, cuando residentes de la comunidad escucharon detonaciones de armas de fuego y un vecino se acercó a la vivienda, donde encontró los cuerpos de las estadounidenses.

El fiscal superior de Chiriquí, Julio Vergara, mantiene abierta una investigación por feminicidio, sin descartar la posibilidad de que se trate de un caso de sicariato o que exista participación de personas procedentes de Costa Rica.

Las autoridades han realizado al menos seis allanamientos en Chiriquí, entrevistado a nueve vecinos y examinado grabaciones de una cámara cercana a la propiedad, además de revisar las cuentas bancarias de Bishop para identificar posibles elementos relacionados con el crimen.

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Fernández señaló que el director de Investigación Judicial, César Pitti, encabeza las labores de campo, con equipos especializados en homicidios e inteligencia trasladados desde la capital. Hasta la mañana del jueves 19 de noviembre no se habían reportado capturas.

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, calificó el asesinato de las dos estadounidenses como una ejecución. Archivo

Evelyn Bishop mantenía una estrecha relación con la actividad agrícola de Chiriquí, donde desarrolló Quetzal Cacao, un emprendimiento dedicado a la producción de chocolates artesanales que comercializaba en ferias y mercados locales, además de promocionarlos mediante redes sociales.

La empresaria administraba una propiedad de aproximadamente 6.5 hectáreas de cultivos tropicales, donde impulsaba la producción sostenible de cacao, cultivaba hortalizas, hierbas y flores, y elaboraba vinagres artesanales de frutas.

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Su amiga Desiree Wells residía en Costa Rica y había viajado a Panamá una semana antes del crimen para visitarla. El Ministerio Público solicitó asistencia judicial al país vecino, mientras que agencias estadounidenses participan en la recopilación de información.

La Embajada de Estados Unidos en Panamá expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y confirmó que mantiene comunicación con ellos, les proporciona asistencia consular y coopera con las autoridades panameñas para esclarecer el doble asesinato.

La Policía Nacional reforzó los patrullajes en el distrito de Bugaba tras el asesinato de dos ciudadanas estadounidenses en la provincia de Chiriquí. Tomada de la PN

Ante la preocupación generada por los recientes hechos violentos, el Gobierno panameño puso en marcha el miércoles el operativo “Bugaba Segura”, con la participación de más de 200 agentes de diferentes estamentos de seguridad.

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El despliegue incluye la incorporación de 200 efectivos del Servicio Nacional de Fronteras, según Telemetro, y contempla patrullajes, controles vehiculares y verificaciones en sectores residenciales, comerciales y comunidades próximas a la frontera costarricense.

El alcalde de Bugaba, Rafael Quintero, informó que las medidas se mantendrán durante las próximas semanas. El distrito acumula siete homicidios en 2026, mientras que Panamá registraba 23 feminicidios hasta el 8 de noviembre, ocho más que en 2025.