Marcelo Moretti, ex presidente de San Lorenzo

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El ex presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, es indagado este miércoles por la Justicia en el marco de la causa que investiga una presunta administración fraudulenta y el cobro de USD 25.000 para permitir el ingreso de un jugador a las divisiones inferiores del club.

La audiencia comenzó pasadas las 11 ante el fiscal Maximiliano Vence, del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Según supo Infobae, Moretti comparece acompañado por sus defensores, los abogados Darío Saldaño y Luciano Rappazzo, para responder a la acusación en su contra.

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La investigación por la que fue citado se originó por una denuncia que apunta a un presunto pago de más de 20 mil dólares vinculado con el fichaje de un juvenil. Entre los elementos reunidos en el expediente se encuentra un video en el que se observa a Moretti recibir dinero y guardarlo en su saco.

La acusación sostiene que el monto no habría sido asentado en los registros contables de San Lorenzo. En este contexto, la causa tiene incorporada información de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que confirma que el jugador mencionado fue inscripto en las inferiores de la institución. También la declaración de la madre del chico involucrado, quien buscó desligar a Moretti y afirmó que el entonces dirigente bromeaba durante la secuencia que quedó registrada.

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Además de este pago de coimas, el expediente también incluye otra línea de investigación vinculada con un vuelo chárter contratado para trasladar a hinchas a Quito, Ecuador, por un partido de Copa Libertadores. En particular, se examina una operación de USD 220.000 para un avión con capacidad para 150 personas.

Sobre este punto existen audios incorporados donde Moretti menciona la compra de 30 pasajes por fuera de la delegación para integrantes de la barrabrava. Ese hecho forma parte de la imputación por la presunta promoción de grupos vinculados con delitos en espectáculos deportivos.

El abogado defensor de Moretti, Darío Saldaño (Foto: AG La Plata)

El recorrido de la causa en la Justicia

La causa se inició el 22 de abril de 2025 en la Justicia porteña, a partir de una investigación de oficio que se abrió tras la difusión de la cámara oculta. Más tarde, los dirigentes opositores de San Lorenzo César Francis y Christian Mera presentaron una denuncia en el fuero nacional por presunta defraudación por administración fraudulenta. Con el avance del expediente, la investigación incorporó esa presentación y se originó el conflicto sobre qué jurisdicción debía intervenir.

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En noviembre de 2025, el ex presidente del club se presentó por Zoom ante la jueza Laura Bruniard, pero se declaró inocente y optó por no contestar preguntas. Esa audiencia se realizó luego de cinco intentos fallidos para concretar su indagatoria.

En aquella oportunidad, Moretti era asistido por el abogado Gastón Marano y su defensa cuestionaba qué fuero debía intervenir en el expediente. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires resolvió luego que la causa debía continuar en la Justicia porteña y puso fin al conflicto de competencia entre el fiscal Vence y la fiscal nacional Mónica Cuñarro.

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Así, el expediente quedó radicado en el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 4, que investiga a Moretti por los presuntos delitos de administración fraudulenta y promoción de grupos vinculados con hechos ilícitos en espectáculos deportivos.