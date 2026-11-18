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La victoria de Portugal por 3-2 frente a Gales en Cardiff, que aseguró el primer puesto del Grupo A4 de la Liga de Naciones de la UEFA, dejó una escena fuera del partido que tomó fuerza en las redes sociales. Joao Cancelo señaló el brazalete de capitán ante las cámaras después del encuentro, mientras intercambiaba bromas con Bruno Fernandes.

El lateral derecho terminó el partido con la cinta en el brazo izquierdo ante la ausencia de Bernardo Silva en la convocatoria y luego de que Bruno Fernandes fuera reemplazado en el tramo final. El mediocampista había abierto el marcador en el minuto 11 de un encuentro que Portugal resolvió con tantos de Fernandes, Pedro Neto y Carlos Forbs.

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Después del pitido final, los futbolistas se acercaron a los hinchas portugueses para agradecer el apoyo en Cardiff. Allí se produjo el cruce que se difundió en videos y que abrió distintas lecturas entre los aficionados.

Portugal se impuso 3-2 ante Gales (Efe)

El diario A Bola describió la secuencia en la que Bruno Fernandes desafió al camarógrafo con la frase: “¡Graben al jefe!”, mientras Joao Cancelo señalaba varias veces el brazalete. Según ese medio, el gesto generó opiniones encontradas por la relación que algunos usuarios establecieron con Cristiano Ronaldo.

Record.pt, en cambio, presentó el episodio como una broma entre los dos jugadores. De acuerdo con su relato, Fernandes pidió a la cámara que enfocara a Cancelo y, cuando el futbolista del Barcelona advirtió que era grabado, sonrió y dijo: “¡Graben al jefe!”. Las dos versiones coincidieron en el contexto de distensión posterior a la victoria.

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En redes, sin embargo, la publicación de las imágenes abrió una discusión entre seguidores de la selección portuguesa y fanáticos del fútbol. Parte de los usuarios entendió que se trató de una broma entre compañeros, sin otro significado. Otros interpretaron la escena como un mensaje indirecto para Cristiano Ronaldo, a pocos días de la polémica relacionada con su despedida y el homenaje al ex capitán del seleccionado.

En redes sociales, el debate superó la secuencia puntual. Algunos comentarios cuestionaron el rendimiento de Portugal frente a Gales y otros defendieron el legado de Ronaldo dentro del fútbol portugués. También aparecieron mensajes dirigidos contra los jugadores que participaron de la escena. Un usuario escribió: “Sufrieron para ganar a Gales, basuras nunca más volverán a ganar algo”. Otros mensajes apuntaron contra Fernandes y Cancelo, con expresiones como: “Les deseo absolutamente lo peor a estas ratas de alcantarilla”.

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La comparación con Ronaldo también atravesó las publicaciones. “Tú piensas que al mejor jugador de todos los tiempos le importan estos dos que nadie se va a acordar de ellos”, expresó un usuario. Otro señaló: “Déjalos, ni todos juntos igualan lo que hizo CR7”.

Bruno Fernandes fue el capitán hasta que salió reemplazado (Efe)

El episodio ocurrió después de otra controversia alrededor de la selección. En la previa del duelo con Gales, Dolores Aveiro, madre de Cristiano Ronaldo, cuestionó el trato que, según afirmó, recibió su hijo durante sus últimos meses en el combinado nacional.

En declaraciones recogidas por SIC Noticias, Aveiro se refirió a la derrota de Portugal por 1-4 ante Dinamarca en Braga. “Claro que estoy triste, porque lo han engañado. No lo han respetado, ni siquiera sus compañeros”, afirmó. La madre del delantero también celebró que la selección hubiera sufrido aquella goleada. “Estoy triste por mi hijo, pero me alegro de que Portugal perdiera; se lo tienen merecido”, sostuvo.

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