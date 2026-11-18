Los ataques contra los efectivos ocurrieron en dos momentos del procedimiento policial realizado en el barrio Cooperativa de Fernández

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Una intervención policial por denuncias de amenazas derivó este martes en ataques a pedradas contra efectivos, una subcomisario lesionada, un hombre detenido y el hallazgo de cuatro bombas molotov caseras. Los incidentes ocurrieron en el barrio Cooperativa de la ciudad de Fernández, departamento Robles, en Santiago del Estero.

La secuencia comenzó cerca de las 17 en la calle Almirante Brown, luego de que vecinos alertaran sobre la presencia de dos personas que amenazaban a quienes transitaban por la zona. Los sospechosos portaban botellas y una cadena, y mantenían una conducta agresiva.

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Los primeros efectivos que acudieron al lugar pertenecían a la Comisaría Comunitaria N.° 35 y a la División Prevención. Según la información policial publicada por Diario Panorama, los uniformados intentaron dispersar a los individuos, pero recibieron botellazos, piedras y cascotes.

Uno de esos elementos impactó en el parabrisas de un patrullero y ocasionó daños en el vehículo. Ante la agresión, el personal decidió replegarse de manera momentánea para evitar que hubiera personas heridas y reunir información sobre los presuntos responsables.

A partir de testimonios obtenidos en el lugar, los investigadores identificaron a los sospechosos como M. M. S., de 24 años, conocido como “Bara”, y J. M. La fiscal de turno, Virginia Abrate, fue informada de lo ocurrido y ordenó avanzar con medidas para localizarlos y concretar sus aprehensiones.

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Cerca de las 19:30, un despliegue policial regresó al barrio Cooperativa. Del procedimiento participaron autoridades de la Departamental N.° 8, la Brigada de Investigaciones, la Comisaría N.° 13 de la Mujer y la Familia y agentes de otras dependencias.

Al advertir la llegada de los móviles, J. M. escapó hacia una zona montuosa, según informaron. M. M. S., en cambio, forcejeó con los agentes y arrojó ladrillos contra otro patrullero, lo que provocó daños en una de sus puertas. Los efectivos lograron reducirlo a pocos metros del lugar y lo trasladaron en calidad de aprehendido.

La búsqueda de J. M. continuó en las inmediaciones, pero la tensión aumentó durante el rastrillaje. Desde el frente de una vivienda, dos jóvenes comenzaron a arrojar piedras y ladrillos contra la comisión policial, siempre de acuerdo con el reporte difundido por Diario Panorama.

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Uno de los cascotes golpeó la pierna derecha de la subcomisario Cuellar, quien cayó al suelo a raíz del impacto. El parte no precisó la gravedad de la lesión ni si la funcionaria requirió atención médica posterior.

Tras la nueva agresión, el personal intervino y logró demorar a ambos jóvenes. Una vez realizados los procedimientos de identificación, se determinó que tenían 16 y 17 años. Los adolescentes quedaron demorados durante las actuaciones y posteriormente fueron entregados a sus padres.

En medio del operativo se produjo además el secuestro de elementos que serán analizados dentro de la investigación. La madre de M. M. S. se presentó ante los policías y entregó de forma voluntaria diversos objetos que, según dijo, su hijo había llevado a la vivienda y cuya procedencia no pudo explicar.

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Entre esos elementos había una puerta blanca, una bacha doble y tres caños de PVC. Sin embargo, el hallazgo central fueron cuatro botellas de vidrio con líquido inflamable y mechas hechas con trapos, materiales compatibles con bombas molotov de fabricación casera.

Los artefactos fueron puestos a disposición de las autoridades para determinar su origen, su posible destino y si guardan relación con los incidentes registrados durante la tarde en Fernández. La investigación también deberá establecer la procedencia de los restantes objetos entregados.

La fiscal Abrate dispuso que M. M. S. quedara alojado como aprehendido en una causa que incluye los delitos de daños, atentado y resistencia a la autoridad y lesiones. La Policía mantiene los rastrillajes para localizar a Juan More y continúa bajo directivas de la Fiscalía para esclarecer la participación de cada involucrado en los hechos.

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