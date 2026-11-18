Godzilla Minus Zero superó los USD 100 millones de recaudación en la taquilla mundial tras dos semanas en cartelera.

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Godzilla Minus Zero superó los USD 100 millones de recaudación mundial durante sus primeras dos semanas en cartelera, de acuerdo con una estimación publicada por Deadline. La producción japonesa de Toho, dirigida por Takashi Yamazaki, llegó a ese resultado desde su estreno internacional.

El resultado llegó después de un debut mundial de USD 63 millones, impulsado por la respuesta del público en Japón, Estados Unidos y otros mercados. En América del Norte, la película abrió con USD 31,6 millones, una cifra récord para GKIDS y para una producción de acción real en idioma extranjero en ese mercado.

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Recaudación mundial: USD 104,8 millones en dos semanas

Godzilla Minus Zero acumuló USD 104.848.654 en la taquilla mundial durante sus dos primeras semanas en cines, según los datos de Box Office Mojo. Del total, USD 49.748.654 correspondieron a Estados Unidos y Canadá, mientras que los mercados internacionales aportaron USD 55,1 millones.

El mercado internacional representó el 52,6% de la recaudación global. Japón fue el principal territorio fuera de América del Norte, con USD 25.329.044, seguido por México, con USD 2.387.437; el Reino Unido, con USD 1.857.513; Australia, con USD 1.848.629; Taiwán, con USD 1.750.120; y Alemania, con USD 1.454.953.

La película abrió con USD 30.637.997 en Estados Unidos y Canadá y elevó su acumulado en ese mercado hasta casi USD 50 millones. El presupuesto de producción fue de alrededor de USD 20 millones, antes de los gastos de publicidad y distribución internacional. La taquilla bruta, sin embargo, no equivale a la ganancia neta de Toho, porque la recaudación se distribuye entre las salas, los distribuidores y el estudio.

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El presupuesto de la película japonesa se calculó en alrededor de USD 20 millones sin contar los costos de promoción. (Captura de video)

USD 8,3 millones en el segundo fin de semana norteamericano

En Estados Unidos y Canadá, Godzilla Minus Zero recaudó USD 8.310.657 durante su segundo fin de semana, según las cifras de Box Office Mojo. El resultado llevó el acumulado de la película en ese mercado a USD 49.748.654.

La recaudación representó una caída de alrededor del 73% frente a los USD 30.637.997 obtenidos durante el estreno. La producción se mantuvo en 3.246 salas durante su segunda semana, después de haber llegado a 3.254 cines en su lanzamiento.

La película logró el mejor debut en la historia de GKIDS, su distribuidora en América del Norte. La apertura superó los USD 13 millones obtenidos por The Boy and the Heron, de Hayao Miyazaki, en 2023.

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El lanzamiento también fue identificado como el mayor estreno norteamericano para una película de acción real en idioma extranjero. La marca se refiere a los ingresos de los primeros tres días de exhibición y refleja el alcance comercial de la producción japonesa fuera de su mercado de origen.

La continuidad de la película en la cartelera dependerá de la disponibilidad de salas, la competencia de nuevos estrenos y la respuesta del público durante las próximas semanas.

Las salas IMAX y su aporte de USD 32 millones al acumulado

Las salas IMAX aportaron USD 32 millones a la recaudación mundial acumulada de Godzilla Minus Zero en ese formato hasta su segundo fin de semana. Durante el período del 13 al 15 de noviembre, la película obtuvo USD 4,8 millones en esas pantallas, según los datos difundidos por la compañía.

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De ese total semanal, USD 1,6 millones correspondieron a América del Norte y USD 3,2 millones a los mercados internacionales. Japón aportó USD 1,4 millones durante esos días y elevó su acumulado nacional en IMAX a USD 6,7 millones.

El desempeño también había sido destacado durante el lanzamiento inicial. IMAX informó que la película consiguió USD 21,3 millones en todo el mundo durante su estreno en ese formato, equivalentes al 34% de la recaudación global de apertura, pese a que sus pantallas representaban menos del 1% del total disponible.

En América del Norte, las salas IMAX generaron USD 12,7 millones durante el primer fin de semana, cerca del 40% de los ingresos de la película en ese mercado. La compañía señaló que se trató del mayor porcentaje de participación de IMAX en la apertura de una película en ese territorio.

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La producción también fue presentada como la primera película japonesa realizada bajo los requisitos de su programa Filmed for IMAX. Esta característica permitió que tuviera una presencia destacada en circuitos de gran formato desde el comienzo de su distribución internacional.

La película logró el mejor estreno histórico para la distribuidora GKIDS en América del Norte con USD 31,6 millones iniciales. (Captura de tráiler oficial)

Estreno en Japón: récord de ingresos el 3 de noviembre

Godzilla Minus Zero llegó a los cines japoneses el martes 3 de noviembre de 2026, fecha conocida como el Día de Godzilla. La celebración recuerda el estreno de la primera película de la franquicia, ocurrido en 1954.

Durante su primera jornada, la producción vendió aproximadamente 590.000 entradas y recaudó 910 millones de yenes, equivalentes a unos USD 5,75 millones, según los datos publicados por Anime News Network. El medio indicó que el resultado estableció un récord de ingresos en el primer día para una película japonesa de acción real.

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La fecha también mantuvo la continuidad con Godzilla Minus One, que llegó a los cines japoneses el 3 de noviembre de 2023. La nueva historia transcurre en 1949, dos años después de los acontecimientos narrados en la entrega anterior.

Takashi Yamazaki volvió a dirigir la franquicia después del reconocimiento internacional de Godzilla Minus One. La película anterior obtuvo el premio Oscar a mejores efectos visuales y consiguió ampliar la presencia de Toho en los mercados internacionales.

La nueva producción continúa esa historia y forma parte de la estrategia de distribución internacional de la compañía japonesa, que buscó llegar a más territorios con un lanzamiento amplio y funciones en formatos premium.

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De qué trata Godzilla Minus Zero

Godzilla Minus Zero transcurre en Japón en 1949, cuatro años después del final de la Segunda Guerra Mundial. La historia sigue a la familia Shikishima, que debe enfrentar una nueva crisis dos años después de los acontecimientos de Godzilla Minus One.

La película continúa la línea argumental iniciada en la entrega de 2023, también dirigida por Takashi Yamazaki. El relato sitúa a los protagonistas en una etapa de reconstrucción nacional, cuando la aparición de Godzilla vuelve a poner en riesgo a una población marcada por las consecuencias del conflicto bélico.

La producción combina elementos de acción, drama, terror, ciencia ficción y suspenso. En Estados Unidos, la Motion Picture Association la clasificó como R, una categoría que limita el ingreso de menores de 17 años sin el acompañamiento de un adulto.

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Yamazaki regresó como director después de Godzilla Minus One, película que obtuvo el Oscar a mejores efectos visuales. La nueva entrega amplía esa historia con una amenaza distinta y mantiene el foco en personajes civiles que enfrentan las consecuencias humanas y materiales de los ataques del monstruo.

Las pantallas del circuito IMAX aportaron USD 32 millones al total recaudado por el filme a nivel internacional. (GKIDS via AP)

Cuarto puesto detrás de “Ebenezer”, “Ramayana” y “The Cat in the Hat”

Durante el fin de semana del 13 al 15 de noviembre, Godzilla Minus Zero ocupó el cuarto puesto de la clasificación mundial, detrás de otras tres producciones que también tuvieron un desempeño destacado en la cartelera internacional.

El primer lugar correspondió a Ebenezer, protagonizada por Johnny Depp, que debutó con USD 42 millones en todo el mundo. Según Deadline, la película consiguió USD 19 millones en Estados Unidos y Canadá y otros USD 23 millones en 62 mercados internacionales.

En la segunda posición quedó Ramayana: Rise of a Legend, que alcanzó USD 147,5 millones acumulados después de 11 días de exhibición. La producción sumó USD 38,1 millones durante su segundo fin de semana, con una participación importante de los mercados internacionales.

El tercer puesto fue para The Cat in the Hat, de Warner Bros. Pictures Animation, que recaudó USD 17 millones durante el fin de semana y elevó su acumulado mundial a USD 55,8 millones.

Aunque Godzilla Minus Zero quedó detrás de esas producciones en la clasificación semanal, su desempeño se mantuvo entre los más destacados del período. La comparación implica que cada película tuvo distinta fecha de estreno, presupuesto, territorios y cantidad de salas.