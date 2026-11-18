Javier Milei fue distinguido por la Universidad de Belgrano y el Instituto Universitario Isaac Abarbanel, en el marco de un simposio sobre los juicios de Núremberg

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El presidente Javier Milei recibió el título de Doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad de Belgrano y el Instituto Universitario Isaac Abarbanel, en una ceremonia en la que brindó una extensa exposición sobre crecimiento económico, teoría liberal y el papel del Estado. Durante su discurso, cuestionó la justicia social, defendió la desregulación como herramienta para impulsar la actividad económica y sostuvo que las políticas redistributivas perjudican la inversión y el ahorro.

“Para mí es una alegría y un honor enorme volver a casa en estas circunstancias”, expresó al comienzo de su intervención, antes de agradecer a las autoridades académicas por la distinción. Luego explicó que eligió abordar una materia en la que trabaja desde hace quince años: el crecimiento económico.

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Al desarrollar su visión sobre la creación de riqueza, el mandatario reivindicó los aportes de Adam Smith y su descripción de la división del trabajo, el aprendizaje a partir de la experiencia y el progreso tecnológico. También cuestionó las interpretaciones de la economía neoclásica que, según planteó, entran en contradicción con los rendimientos crecientes y limitan el desarrollo.

En ese marco, apuntó contra la justicia social en términos redistributivos y afirmó que ese tipo de políticas genera un trato desigual ante la ley y afecta los incentivos para invertir. “La idea de la justicia social en términos redistributivos tiene un par de problemas, que es un trato desigual frente a la ley y el robo”, sostuvo.

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Según su explicación, cuando el Estado utiliza recursos para transferirlos de quienes tienen buenos resultados económicos hacia otros sectores, penaliza el ahorro y la inversión. “No solo que van a estar penalizando el ahorro, también van a estar penalizando la inversión porque no se pueden apropiar de los resultados y consecuentemente tienen un problema de incentivos y se les cae el crecimiento económico y la sociedad empobrece”, señaló.

Para respaldar su argumento, mencionó la trayectoria económica argentina y recordó que el país llegó a integrar el grupo de las cinco economías más importantes del mundo. “Cuando nosotros llegamos estábamos en la mitad de la tabla e íbamos camino a convertirnos en Cuba con un estadio previo en Venezuela”, afirmó. En ese tramo, destacó al ministro de Economía, Luis Caputo, a quien definió como “el mejor ministro de Economía de toda la historia argentina”.

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Milei también cuestionó las regulaciones que, a su entender, restringen la actividad empresarial y los rendimientos crecientes. En particular, tomó como referencia el caso europeo, al que responsabilizó por el estancamiento económico. “Son expertos en regular, son expertos en matar los rendimientos crecientes. Naturalmente, son expertos en haber matado el crecimiento económico”, expresó.

En contraposición, destacó la tarea del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. “La misión de Federico Sturzenegger es justamente estar rompiendo todas estas regulaciones y liberar rendimientos crecientes para que esto genere crecimiento económico”, afirmó. Además, informó que el funcionario lleva realizadas 18.000 desregulaciones y anticipó que la cifra superará las 20.000 cuando el Senado apruebe la iniciativa impulsada por Oscar Agost Carreño.

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En otro tramo, el Presidente vinculó el crecimiento económico con la cultura del trabajo y cuestionó las políticas de asistencia social. “Castigar la cultura del trabajo nos hunde. La idea de la justicia social nos hunde. La idea de vivir del otro nos hunde”, dijo.

Como ejemplo de la orientación de su administración, destacó los acuerdos de capacitación laboral impulsados por el Ministerio de Capital Humano junto con empresas privadas. Según explicó, los programas buscan formar a personas que perdieron sus empleos y facilitar su reinserción en el mercado laboral.

“La gente dejó de pedir limosna. La gente entendió que no es negocio ser esclavo”, sostuvo. Y agregó: “Nosotros no les estamos dando el pan gratis, nosotros no le estamos dando el pescado gratis. Nosotros le estamos enseñando a pescar a la gente”.

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El mandatario también se refirió a la apertura comercial y destacó los acuerdos firmados con la Unión Europea, el EFTA, Estados Unidos, Singapur y Japón. Aseguró que su objetivo es que para 2031 la Argentina comercie con el 90% de la población mundial. “Eso va a generar un proceso de competencia, va a generar mucha destrucción creativa y el resultado va a ser que vamos a ganar muchísima productividad, vamos a crecer enormemente”, afirmó.