Natenzon integra la Estación 2 de Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha como personal de apoyo operativo

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El experto en telecomunicaciones Tomás Natenzon, de 25 años, que fue sobreseído y liberado por la jueza federal María Servini hace cuatro días, posteó un mensaje en sus redes sociales luego de haber pasado seis días detenido por sospechas surgidas durante el operativo de seguridad de la visita del papa León XIV.

Después de recuperar la libertad, Natenzon escribió un largo posteo en sus redes sociales en el que se destacó la frase: “Nunca fui un terrorista y nunca tuve intención de atentar contra el Papa y nunca fui parte de ningún plan de esa naturaleza”.

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Parte del material secuestrado a Natenzon en el allanamiento a su domicilio.

Su explicación buscó responder a las sospechas que generaron los cuatro equipos de comunicación que llevaba al ser detenido. “Mientras públicamente se construía una imagen de mí como un supuesto infiltrado, mi trabajo estaba relacionado precisamente con la infraestructura tecnológica de comunicaciones que hacía posible el funcionamiento del operativo de la visita papal”, expresó en su posteo de Facebook.

Fuentes judiciales precisaron que Natenzon no integra el cuerpo activo de bomberos, sino la Estación 2 de Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha como personal de apoyo operativo. Su tarea consistía en asistir en comunicaciones durante las intervenciones de la entidad.

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El joven sostuvo que diseñó el sistema de comunicaciones utilizado a nivel nacional durante las actividades de la visita papal. “Se trataba de un desarrollo tecnológico de gran complejidad, que incorporaba conectividad satelital Starlink y diferentes soluciones de comunicación para garantizar la coordinación y conectividad necesarias durante un acontecimiento de semejante magnitud”, escribió.

Natenzon al momento de su detención

Natenzon cuestionó que se lo hubiera vinculado públicamente con un “arsenal”, una infiltración y una amenaza: “Se utilizaron palabras como ‘arsenal’, ‘infiltrado’ y ‘amenaza’, generando una condena social anticipada que difícilmente pueda borrarse”, sostuvo.

Y agregó en su mensaje: “Hoy quiero recuperar algo que considero fundamental: mi identidad, mi dignidad y mi buen nombre”, manifestó Natenzon, quien adelantó que difundirá más información sobre el episodio.

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La decisión de la Justicia y cómo ocurrió la detención

El Cuerpo Médico Forense concluyó que el joven no tenía la autonomía psíquica suficiente para comprender la criminalidad de los hechos atribuidos ni dirigir sus acciones.

La resolución de Servini encuadró su situación en el artículo 34, inciso 1°, del Código Penal, que excluye el reproche penal por inimputabilidad. Antes de hacer efectiva su libertad, debía ser evaluado por una comisión interdisciplinaria en el Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial José Tiburcio Borda.

Equipos informáticos secuestrados a Natenzon durante el allnamiento en su domicilio

Natenzon fue interceptado el domingo 8 de noviembre, cerca de las 11.30, en el cruce de la avenida del Libertador y John F. Kennedy, en Palermo, junto al Monumento de los Españoles. En ese lugar se había montado el escenario donde el Pontífice celebraría una misa al día siguiente.

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El joven circulaba en una moto Kawasaki dentro del perímetro restringido y llevaba equipos de comunicación, una cámara portátil, un casco blanco similar a los policiales y una campera azul con insignias. También exhibía una credencial con la inscripción “Enlace Vaticano Acceso Nivel 1”, que resultó falsa, aunque la autorización para circular por la zona era auténtica.

Antes de ser liberado, Natenzon fue evaluado por una comisión interdisciplinaria en el Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial José Tiburcio Borda

La motocicleta tenía una patente que simulaba corresponder a un vehículo oficial, con un escudo de la Nación Argentina y dispositivos similares a balizas y sirenas policiales. El expediente judicial señaló que Natenzon ingresó y permaneció en un sector con acceso restringido antes de las 10.15.

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Durante el allanamiento de su domicilio, los investigadores secuestraron una pistola Bersa calibre 9 milímetros, cargadores, municiones, radios, computadoras, pendrives y equipos de comunicación. El arma estaba registrada, pero informes de organismos públicos y policiales detectaron irregularidades en la credencial de acceso, la patente original de la moto y su condición como usuario legítimo de armas.

“Hoy quiero recuperar algo que considero fundamental: mi identidad, mi dignidad y mi buen nombre”, manifestó Natenzon, quien adelantó que difundirá más información sobre el episodio.

La investigación también halló una agenda con anotaciones sobre modulaciones y frecuencias, una impresión titulada “Visita papal a la Argentina” y una pizarra con referencias al operativo, entre ellas Palermo, Claypole, Luján y Córdoba. La jueza Servini dio intervención al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina y ordenó la indagatoria de Natenzon.

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El fiscal Carlos Rívolo recibió su declaración, en la que explicó su presencia en el área y la autorización para ingresar. Fuentes vinculadas con el expediente dijeron que esas explicaciones fueron consideradas “atendibles”, aunque la investigación debía continuar sobre el posible acceso a frecuencias de alta seguridad.