Luis y Lucas Ojeda, padre e hijo, fueron asesinados a tiros en su casa del barrio Guadalupe, en la ciudad de Santa Fe.

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La tranquilidad que suele caracterizar al barrio Guadalupe, situado sobre las costas de la laguna Setúbal, en la ciudad de Santa Fe, se vio alterada este martes por el brutal doble crimen de Luis Eugenio Ojeda y Lucas, su hijo, quienes fueron acribillados a tiros por un grupo de personas que se presentó en su domicilio.

Luego del hecho, los sospechosos tomaron una importante suma de dinero y huyeron a bordo de un auto. La fiscal María Laura Urquiza, a cargo de la investigación, trabaja para dar con los responsables y determinar el móvil del sangriento ataque.

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Fuentes consultadas por Infobae precisaron que las víctimas fueron atacadas alrededor de las 10 de la mañana en la casa ubicada sobre calle Ayacucho al 200, entre Defensa y Riobamba.

Consumado el hecho, la pareja de Luis Ojeda, de 21 años, realizó la denuncia correspondiente y un grupo de efectivos se acercó al domicilio.

De acuerdo al relato de la testigo, momentos antes su pareja le había pedido que permaneciera en la planta alta de la vivienda debido a que se encontraba reunido con algunas personas.

En ese contexto, la joven, identificada como N.B.G., escuchó detonaciones de arma de fuego. Después de que los asesinos se dieran a la fuga, ella bajó y constató que su pareja presentaba una herida en la cabeza y que, aparentemente, se encontraba sin signos vitales.

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Además, Lucas Ojeda, quien participó de la reunión junto a su padre, presentaba una lesión en el pecho.

Al brindar su versión de los hechos, N.B.G. también aseguró que faltaba una importante suma de dinero en dólares, aunque sin poder precisar el monto exacto. Y como no pudo presenciar el hecho, a la joven le fue imposible aportar identidades ni características de los tiradores, que se fugaron a bordo de un auto.

Minutos después, personal del servicio de emergencias constató que Luis y Lucas Ojeda habían fallecido a raíz de los balazos recibidos.

Ante la consulta de este medio, fuentes del caso precisaron que Luis y Lucas Ojeda eran dos narcos conocidos en la zona, y ambos eran investigados en una causa por narcotráfico.

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De hecho, el menor de los Ojeda estuvo dos veces preso y contaba con antecedentes por amenaza con arma de fuego y por haber circulado con un vehículo con las patentes adulteradas y narcotráfico.

Frente a este escenario, la fiscal Urquiza trabaja para determinar si se trató de un ajuste de cuentas narco o de una mexicaneada, término que se utiliza en el mundo narco cuando se trata del robo de un cargamento de droga, dinero o botín realizado entre delincuentes o bandas criminales.

La investigación contó con un importante avance durante la noche de este martes, debido a que los investigadores hallaron el auto con el que los sospechosos se dieron a la fuga tras asesinar a padre e hijo. El vehículo fue abandonado en las afueras de la ciudad, en un punto cercano a la costa de la laguna Setúbal.

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