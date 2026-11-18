La escena del crimen de Manuel Failde en Villa Luzuriaga

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La Matanza se acerca al fin de uno de sus años más sangrientos, una de las peores temporadas de homicidios en su historia moderna. “Si no es la peor, pega en el poste”, asevera una fuente oficial. Otro asesinato en la jurisdicción ocurrió en la madrugada de hoy martes. La víctima fue Manuel Failde, un jubilado de 68 años, muerto a tiros en Villa Luzuriaga.

La principal hipótesis del caso es que Failde, con domicilio en San Justo, murió en medio de una falsa compra de dólares. Sin embargo, a simple vista, nada cierra en esta historia en esta historia del crimen.

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El caso es investigado por la UFI de Homicidios matancera, con el fiscal Adrián Arribas, que se presentó en la escena del hecho. Su cadáver fue hallado en una fábrica metalúrgica en la calle Monseñor Bufani al 1600, tendido con un tiro en la cabeza en la parte interior de la puerta de entrada.

Su muerte fue reportada por dos trabajadores de telefonía celular que se encontraban en el lugar haciendo reparaciones en una antena ubicada en la terraza. La víctima les había abierto la puerta a las 9 AM. A las 17, bajaron para irse. Así, encontraron a Failde sangrando en el piso, inconsciente, rodeado de su propia sangre.

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La Policía Bonaerense se presentó en el lugar, con personal de la Comisaría N°3 de la zona. Un hijo de Failde llegó poco después. Aseveró que “el lugar tiene un solo empleado, que en la fecha no vino a trabajar, agregando que su papa, al mediodía compró dólares a alguien que vino a cambiarle a quien conoce como “Marciano””, afirma un informe del caso.

Una primera hipótesis apuntaba a Failde padre como el dueño de la fábrica, aunque su perfil comercial apunta en otro sentido: se encontraba registrado como monotributista, en el rubro de venta de diarios y revistas. También, había sido empleado de una empresa porteña de plásticos.

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El hijo afirmó que, al subir al lugar, vio que faltaba dinero en la caja fuerte y el equipo de DVR de las cámaras de seguridad. Una vaina servida se encontró frente a la puerta. Se creyó que era una vaina calibre 9 milímetros: resultó ser de calibre .380. Failde padre, precisamente, era dueño de un arma del mismo calibre, que no fue encontrada.

El fiscal Arribas, para descartar sospechas, ordenó el dermotest al hijo que llegó a la escena del crimen, para determinar si disparó, aunque no se encuentra como principal sospechoso. Se allanó la fábrica, donde la Bonaerense encontró un revolver calibre .32 marca Doberman y algo de efectivo. También, se hallaron 71 cheques en la caja fuerte.

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