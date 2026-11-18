El valor de la hora de trabajo de los residentes en los efectores públicos se ubica por debajo de los seis mil pesos

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Nueve semanas después de que comenzaran los reclamos, la esquina de Callao y Corrientes fue el primer punto de una marcha que busca poner en escena un conflicto que atraviesa hospitales y centros de salud públicos. Allí, frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, el reclamo de aumentos salariales y mayor presupuesto para la salud pública reune a profesionales de distintas disciplinas que advirtieron sobre las condiciones en las que sostienen la atención cotidiana.

Desde esa primera parada, las médicas residentes, junto con residentes de Psicología, Trabajo Social y Musicoterapia, se propusieron llevar el reclamo a las tres jurisdicciones que intervienen en el sistema sanitario porteño y bonaerense. “Hoy decidimos marchar junto con los residentes de Nación y de provincia porque no tuvimos ninguna respuesta”, explicó en Infobae A las Nueve Lucía Bonato, residente de Psicología del Hospital Argerich.

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La movilización no nació de una convocatoria aislada. Según relató Bonato, detrás de las banderas y los guardapolvos hay semanas de pedidos sin respuestas oficiales, discusiones salariales pendientes y una preocupación más amplia por el funcionamiento de los hospitales. “Venimos denunciando el desfinanciamiento de la salud pública”, sostuvo.

Nueve semanas de reclamos llevaron a las residentes a la calle

El planteo salarial aparece como una de las razones inmediatas de la marcha, aunque las residentes lo vinculan con el presupuesto destinado al sistema. Bonato indicó que, pese a las diferencias entre cada administración, la precariedad de los ingresos alcanza a quienes se forman y trabajan en las instituciones públicas. “Es un reclamo muy sentido por la recomposición y por el presupuesto en salud”, afirmó.

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La residente del Argerich señaló que los sueldos varían de acuerdo con la jurisdicción y que la Ciudad de Buenos Aires tiene remuneraciones superiores a las de Nación y la provincia. Aun así, describió una distancia entre los salarios y la carga de trabajo. “En líneas generales, un residente, tanto médicos como no médicos, tiene la hora de trabajo a menos de seis mil pesos”, indicó.

Los médicos y profesionales residentes marcharon desde Callao y Corrientes tras nueve semanas consecutivas de reclamos salariales (Foto: Silvana Safenreiter)

En el caso de la provincia de Buenos Aires, Bonato precisó que los ingresos parten de $1.300.000. La cifra forma parte de una comparación que las manifestantes repitieron, mientras insisten en que la formación profesional se desarrolla al mismo tiempo que se cumplen tareas esenciales en los servicios. “Los residentes del sistema de salud somos los que sostenemos hasta el 70% o más, a veces, de la atención”, sostuvo.

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El reclamo también incluye una denuncia por los descuentos vinculados a las medidas de fuerza. Bonato afirmó que, durante las nueve semanas de conflicto, los pedidos de diálogo convivieron con advertencias hacia quienes paran o se movilizan. “Nos vienen amenazando y amedrentando con cesantearnos, con descontarnos los días de paro”, dijo.

Las guardias y las tareas cotidianas forman parte del reclamo

Las residentes ponen el foco en las guardias de larga duración, que describen como parte habitual de su trabajo y de su formación. La psicóloga del Argerich cuestionó que esas jornadas no tengan un reconocimiento económico específico. “Hacemos guardias de 24 horas que no nos pagan y que no son reconocidas”, expresó.

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Bonato remarcó que durante esas guardias y en la actividad cotidiana los residentes asumen responsabilidades dentro de los equipos de salud. Su planteo busca discutir la idea de que se trata únicamente de una etapa de aprendizaje desvinculada de la atención concreta. “Tenemos la misma responsabilidad que cualquier trabajador de la salud”, afirmó.

El ingreso a las residencias, explicó, comienza mucho antes de la llegada a un hospital. Los aspirantes deben prepararse, rendir un examen y competir por un lugar de acuerdo con el orden de mérito. “Entramos por rankeo, por puntaje, por promedio de la carrera”, detalló Bonato sobre un proceso que, según señaló, demanda meses de estudio.

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El itinerario busca reflejar esa superposición de responsabilidades. La Casa de la Provincia de Buenos Aires es el punto de partida y, desde allí, la movilización se encamina hacia los ministerios de Salud de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires. “Partimos de la Casa de la Provincia de Buenos Aires”, explicó Lucía Murase, trabajadora social del Hospital Penna.

Los trabajadores sanitarios de la Nación, la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires unificaron sus demandas de presupuesto ante la falta de respuestas oficiales (captura de video)

Murase describió la marcha como una acción coordinada entre trabajadores de las tres jurisdicciones. El recorrido, dijo, no separa los reclamos por procedencia administrativa, porque las residentes enfrentan problemas semejantes en los distintos efectores públicos. “Estamos poniendo en pie de manera unitaria las tres jurisdicciones de trabajadores residentes”, afirmó.

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La trabajadora social indicó que la protesta buscaba dejar el reclamo en cada uno de esos despachos y sumar visibilidad a un conflicto que viene acumulando semanas. “Vamos a finalizar en el Ministerio de Salud de Ciudad de Buenos Aires”, anticipó.

Al cierre del recorrido, las residentes realizarán una jornada en Plaza de Mayo con la lectura de un documento común. La convocatoria funcionaría como una instancia posterior de la protesta, con las tres jurisdicciones reunidas alrededor de las demandas salariales y presupuestarias. “No tuvimos ninguna respuesta”, reiteró Bonato al explicar por qué decidieron sostener la movilización.

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Las residentes vinculan el conflicto con la atención y la salud mental

Para Bonato, la discusión no queda reducida al monto de los salarios. La residente sostuvo que la falta de recursos y de personal repercute en los tratamientos, los turnos y las posibilidades de acompañar a pacientes después de internaciones prolongadas. “No es solamente la recomposición salarial”, aclaró.

Entre los problemas que mencionó figura la ausencia de dispositivos que permitan sostener los cuidados una vez que termina una internación. También señaló dificultades para acceder a medicación y a consultas, en un sistema donde los equipos deben responder a una demanda creciente. “No existen dispositivos para garantizar las prácticas de continuidad de cuidados”, denunció.

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La salud mental ocupó un lugar central en esa descripción. Bonato sostuvo que los recursos disponibles no alcanzan para responder a situaciones que requieren atención sostenida y recordó un dato que, según dijo, expone la dimensión de la urgencia. “Hay un adolescente que se suicida cada 24 horas”, afirmó.

La profesional agregó que las carencias se hacen visibles en la cantidad de trabajadores disponibles frente a las consultas y los tratamientos que necesitan continuidad. “No alcanza el recurso humano para atender”, dijo, al vincular esa situación con el reclamo por mejores condiciones para quienes permanecen en las residencias.

Mientras la marcha avanza hacia los ministerios, Bonato resumió el motivo por el que las residentes sostienen la protesta aun en medio de la incertidumbre laboral. “Amamos lo que hacemos, lo elegimos y lo vamos a seguir eligiendo”, expresó, con la intención de seguir trabajando dentro del sistema público de salud.

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