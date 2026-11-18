Anthropic busca posicionarse como una de las nuevas "magníficas" de la bolsa de EEUU.

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A la espera de la aprobación regulatoria, Anthropic realizará oficialmente su oferta pública inicial y fijará el precio de su acción este miércoles 18 de noviembre, según informó la compañía, y se prevé que comenzará a cotizar bajo el símbolo ANT el jueves 19 de noviembre.

La empresa emergente de inteligencia artificial presentó públicamente el 26 de octubre su documentación S-1 para su oferta pública inicial, es decir el folleto informativo que una empresa debe presentar ante la SEC de EEUU (sigla del inglés Securities and Exchange Commission, o Comisión de Bolsa y Valores) antes de vender acciones al público.

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Antes de que las acciones de Anthropic puedan comenzar a cotizar, los ejecutivos de la compañía y sus suscriptores deben completar una gira de presentación a inversores , fijar un precio y recibir la aprobación final de los reguladores. La gira de presentación de la oferta pública inicial comenzó el 10 de noviembre. Por lo tanto, ya está lanzada la cuenta regresiva de una de las mayores OPV de la historia.

Una OPV (Oferta Pública de Venta) o IPO (por sus siglas en inglés, Initial Public Offering u Oferta Pública Inicial) es una operación financiera en la que una empresa o sus accionistas actuales ponen a la venta acciones u otros activos financieros en el mercado de valores para que puedan ser adquiridos por inversores minoristas o institucionales.

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Qué sabemos de la salida a bolsa de Anthropic:

Fecha en que se fijará el precio: 18 de noviembre de 2026

La negociación comienza el 19 de noviembre de 2026.

Símbolo bursátil: ANT

Bolsa : Nasdaq Global Select Market (Clase A)

Un informe de Yahoo Finance indicó que “Anthropic anunció que comenzó su gira de presentación el martes 10 de noviembre. La compañía busca una valoración de aproximadamente 1,4 billón de dólares en su esperada salida a bolsa”.

“Las empresas que permiten a la SEC revisar en privado un borrador de su documentación para la salida a bolsa deben esperar al menos 15 días naturales después de su publicación antes de iniciar su gira de presentación formal , es decir, las reuniones en las que los banqueros presentan las acciones a los grandes inversores y reciben órdenes. Dado que Anthropic publicó su documentación el 26 de octubre, el 10 de noviembre era la fecha más temprana posible para el inicio de la gira”, acotó.

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El creador y responsable de Claude reveló el martes, en un comunicado actualizado, que venderá 825 millones de acciones a un precio de entre 70 y 78 dólares cada una. El precio final suele fijarse después de que los inversores hayan manifestado su demanda, la noche anterior al inicio de la cotización.

“Ante la fuerte demanda, Anthropic estaría evaluando fijar el precio por encima del rango inicial”, reportó Max Capital.

Este miércoles se fijará el precio de la IPO de Anthropic antes de su salida a cotizar el jueves

Además de la oferta pública, Anthropic está asegurando USD 26.000 millones adicionales de los gigantes tecnológicos más importantes, incluyendo Nvidia, Microsoft, Google, TSMC, Broadcom, AMD y Micron. Estas compañías están comprando acciones de Clase N sin derecho a voto al mismo precio que pagarán los inversores públicos. Dado que se trata de una operación privada, estos gigantes tecnológicos no estarán sujetos al período de bloqueo de seis meses que normalmente impide a los directivos vender sus acciones inmediatamente después del debut.

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La historia demuestra que la paciencia tiene su recompensa. De las más de 9.000 OPV realizadas entre 1975 y 2021, el 60% se mantuvieron estables o bajaron tres años después del precio de cierre de su primer día, según datos del profesor Jay Ritter de la Universidad de Florida.

Anthropic podría beneficiarse del mismo impulso inicial que SpaceX gracias a los fondos indexados que se vieron obligados a comprar sus acciones. Sin embargo, esta compra podría haber tenido un precio para SpaceX, cuyas acciones cayeron un 15% en su primera semana en el Nasdaq-100.