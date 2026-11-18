El boxeador venezolano conquistó cinturones mundiales en las categorías pluma, superpluma y ligero durante más de dos décadas de carrera (Instagram)

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Jorge Linares permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) tras haber sido detenido el domingo 15 de noviembre en El Paso, Texas. Mientras la autoridad migratoria sostiene que el exboxeador venezolano excedió el plazo autorizado para permanecer en el país, sus abogados aseguran que cuenta con autorización legal y que colabora con el procedimiento.

El propio Linares, de 41 años, informó inicialmente su situación a través de su cuenta en X. “ICE me tiene en El Paso, Texas. Qué locura”, escribió el tricampeón mundial, de acuerdo con información recogida por Reuters.

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La postura de ICE

Las autoridades migratorias abrieron un proceso de deportación contra Linares por exceder el plazo de su permiso de estancia temporal de 2023 (AP)

La versión de ICE fue comunicada a CNN y reproducida por Reuters. La agencia indicó que Jorge Linares ingresó a Estados Unidos el 26 de octubre de 2023 con un permiso de estancia temporal, pero habría permanecido en territorio estadounidense más allá del período habilitado.

La entidad migratoria señaló que el venezolano seguirá detenido mientras avanza un proceso de deportación. La información supone una diferencia central con la postura expuesta por la defensa del deportista, que cuestiona que exista una irregularidad en su situación migratoria.

El arresto ocurrió en el Aeropuerto Internacional de El Paso, en Texas, donde agentes de la Patrulla Fronteriza y de ICE interceptaron al deportista. El diario El Paso Times, citado por la red USA Today, indicó que los registros de detención lo ubican en un centro de El Paso, aunque no precisó la hora exacta en la que fue puesto bajo custodia.

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Hasta ahora, las autoridades no difundieron detalles adicionales sobre una posible fecha de audiencia ni sobre los próximos pasos del expediente. ICE había dicho previamente que Linares permanecería retenido durante los procedimientos de expulsión del país.

Qué argumenta la defensa

El estudio jurídico Wilner & O’Reilly, que representa a Linares, sostuvo una posición opuesta a la de ICE. En un comunicado, los abogados afirmaron que “está autorizado a permanecer en Estados Unidos y ha cooperado plenamente con las autoridades migratorias”.

La firma aseguró que mantiene contacto con ICE para resolver el caso “lo antes posible”. En ese sentido, pidió paciencia a los seguidores, a la prensa y al público, al remarcar que los procesos migratorios se rigen por trámites establecidos que pueden requerir tiempo.

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“Confiamos en la posición legal del señor Linares”, expresó el estudio, que evitó brindar otros datos por respeto a la privacidad de su representado y al proceso en curso. La defensa también transmitió el agradecimiento de Linares y su familia por las muestras de apoyo recibidas desde Venezuela y otros países.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos detuvo al exboxeador venezolano Jorge Linares en Texas (WBA Boxing)

La situación generó repercusión en el ámbito del boxeo. Gilberto Jesús Mendoza, presidente de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), se expresó públicamente sobre la detención.

“Confirmo que mi amigo Jorge Linares, excampeón mundial de la AMB, está bajo custodia de ICE”, manifestó Mendoza en un mensaje difundido en redes sociales. El dirigente añadió que mantiene contacto permanente con la familia del boxeador y prometió apoyo institucional durante el proceso.

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Linares nació en Barinas, Venezuela, y construyó una carrera profesional de más de dos décadas. Fue campeón mundial en las divisiones pluma, superpluma y ligero, con títulos obtenidos en organismos como el Consejo Mundial de Boxeo y la AMB.

El venezolano se retiró en 2023, tras perder frente al británico Jack Catterall en Liverpool. Cerró su recorrido con 47 victorias, 29 de ellas por nocaut y nueve derrotas, cifras que lo ubicaron entre los púgiles venezolanos más reconocidos de su generación.

La definición sobre su estatus migratorio dependerá ahora de las actuaciones administrativas y legales que continúan en Estados Unidos.