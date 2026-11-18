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Los futuros de las acciones estadounidenses se estabilizaron tras un inicio de semana turbulento, ya que Nvidia (+2,9%) superó sus expectativas de ganancias y los inversores esperaban el próximo gran catalizador de la IA: la salida a bolsa de Anthropic.

A las 11 horas, en el pre market, los futuros del Dow Jones Industrial Average fluctuaron cerca del mínimo. Los del S&P 500 subieron un 0,3%, y los del Nasdaq-100 ganaron un 0,8% tras dos días consecutivos de descensos.

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Los mercados se relajaron un poco después de que Nvidia presentara sus primeras ganancias desde que Jensen Huang renunció como CEO, demostrando que el gigante de los chips de IA puede seguir ofreciendo un trimestre tan bueno como cualquier otro, incluso con la sombra del escándalo. Los ingresos aumentaron un 103% interanual y la junta directiva anunció que no restituiría a Huang.

Las acciones de Nvidia subieron en las operaciones previas a la apertura del mercado tras una racha de cuatro días de pérdidas, creando una tendencia alcista que también impulsó a otras acciones de IA como CoreWeave (+4%) y AMD (+2,1%).

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“Se acaban de conocer los esperados resultados trimestrales de Nvidia tras la renuncia del CEO Jensen Huang como consecuencia del escándalo por su relación con una espía china. Los resultados una vez más han sido sorprendentemente buenos, superando las previsiones de los analistas en todas las líneas. Los beneficios por acción superaron a las expectativas en un 8,1%, la facturación fue un 6% superior a lo previsto. El número que realmente llama la atención y le da valor a la compañía es el margen bruto: 74,9%”, afirmó Paulino Seoane, Head Investment Ideas en Balanz.

“Como si fuera poco, el guidance o pronóstico para el trimestre en curso también supera las previsiones de los analistas. Si miramos el crecimiento de la compañía también es sorprendente: facturación +103% respecto al año pasado y ganancias +111% respecto al año anterior. Los números son impresionantes y no se corresponden con la baja reciente de la acción, casi 30% en el último mes”, subrayó Seoane. “Lógicamente toda la atención está puesta en la suerte de la compañía luego de la renuncia de su fundador, impulsor y CEO, con su vasta red de contactos, desarrollos y ‘padre’ de una cultura empresarial única que logra que empleados que se han hecho millonarios elijan seguir trabajando a su lado”, agregó.

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La renuncia de Jensen Huang como director ejecutivo de Nvidia fue un "shock" para los mercados.

Desde Max Capital aportaron que “los futuros bursátiles estadounidenses operan al alza, impulsados por los resultados de Nvidia, que superaron las expectativas del mercado tanto en ingresos como en ganancias y llevaron a la compañía a elevar sus proyecciones para el próximo trimestre. El directorio confirmó que no prevé restituir a Huang en el cargo. Se trata de la primera presentación de resultados desde que Colette Kress asumió como CEO interina tras la renuncia de Jensen Huang la semana pasada”.

“Durante el tercer trimestre fiscal, los ingresos crecieron un 103% interanual, hasta USD 115.800 millones, mientras que el beneficio por acción aumentó un 108% interanual, hasta USD 2,68, frente a los USD 109.150 millones y USD 2,47 estimados por el consenso. Para el cuarto trimestre, Nvidia proyecta ingresos de entre USD 127.400 millones y USD 132.600 millones, por encima de los USD 125.250 millones esperados por los analistas. Además, la compañía anunció un nuevo programa de recompra de acciones por USD 150.000 millones”, puntualizaron.

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En el calendario de resultados, los resultados trimestrales de Target (+0,3%) superaron con creces las expectativas , mientras que Lowe’s, la contraparte de Home Depot (-1,8%), también superó las estimaciones de Wall Street el miércoles. En el ámbito económico, la Reserva Federal de los EEUU publicará las actas de su reunión de octubre, y los indicadores del mercado inmobiliario nos dirán si este permanece paralizado.